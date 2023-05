Héctor Parra fue sentenciado a 10 años y 6 meses de prisión por corrupción de menores

Héctor Parra ya recibió su sentencia (Fotografía: Twitter/Raul Gutiérrez)

Tras un largo largo proceso legal, Héctor Parra -quien fue denunciado por su hija Alexa Hoffman de presunto abuso sexual y corrupción de menores. Finalmente recibió su sentencia. De acuerdo con la decisión del juez, el artista recibió una pena por 10 años y 6 meses en prisión.

Aunque aparentemente la última audiencia sería el pasado 11 de mayo en el Reclusorio Oriente, se dio a conocer que el actor fue absuelto de siete delitos por abuso sexual, pero el cargo por corrupción de menores llegaría a su resolución este jueves 25 de mayo.

La defensa de Alexa Hoffman, hija menor de Héctor Parra, celebró la resolución del juez sobre la sentencia del actor y dijeron que la protección a reconocer el pacto patriarcal que protegió a los agresores significaron amenazas y difamación en su contra por lo que ahora concuerdan en que esto es un “punto final” al tema

En el documento que difundieron también pidieron a los medios de comunicación a conducirse con el respeto y los principios éticos profesionales al momento de abordar el tema.

Este es el documento difundido donde se revelaron los detalles de la sentencia de más de 10 años que tendrá que pagar Héctor Parra en prisión. (Captura)

Las versiones contrastadas del juicio

Desde que sucedió la penúltima audiencia, las versiones que dieron las respectivas defensas de los involucrados causaron gran confusión. Pues mientras la abogada de Héctor Parra y su hija Daniela se mostraron con aires de victoria ante las cámaras, la contraparte liderada por Alexa señaló desde un video que la información dada por la contraparte estaba sesgada.

Existieron varias versiones del caso (Instagram/@ginnyhoffman_/@hectorparrag)

Según lo señalado por Olivia Rubio, abogada de la hija de Ginny Hoffman, el actor ya había sido declarado culpable por el cargo de corrupción de menores y lo único que se resolvería en la última audiencia sería la sanción que el juez le daría al famoso.

“El delito que cometió lo metieron en corrupción de menores que es más grave que abuso sexual. Entonces pues el abuso sexual digamos que se canceló y por eso están diciendo que quedó absuelto y que es inocente. No es así, de hecho está en un delito peor del que lo están absolviendo”, aseguró Alexa Hoffman.

Daniela Parra lanzó indirecta a su hermana

Este jueves 25 de mayo Daniela Parra, hija mayor del actor, denunció públicamente que Alexa Hoffman, hija menor del actor Héctor Parra, interpuso una demanda en contra de su media hermana Daniela Parra, los periodistas Gustavo Adolfo Infante, Michelle Ruvalcaba, Jorge Carbajal, entre otros para evitar que emitan un juicio sobre la resolución de la audiencia final.

La hija mayor del actor también utilizó sus redes sociales para denunciar públicamente que su media hermana busca silenciarlos para que no puedan opinar sobre el caso de Héctor Parra a quien se le acusó por el delito de corrupción de menores

Héctor Parra recibió su sentencia (@_sirvertv)

“Entonces que digan lo que quieran que la verdad está de nuestro lado y de la justicia divina nadie se escapa. Es lo único que tengo que decir al respecto”, comentó Daniela Parra.

Cuáles fueron las acusaciones contra Héctor Parra

Todo este controversial caso inició en 2019, cuando Ginny Hoffman dejó entrever que Héctor Parra habría tenido actitudes inapropiadas hacia su hija Alexa.

Posteriormente, Héctor salió a decir en De primera mano que dichas declaraciones habían afectado su imagen: “Me ha dolido mucho y lo acepto, he llorado mucho, es un dolor que no había sentido nunca, jamás en mi vida creí que podría llegar a vivir algo así, a mis dos hijas Alexa y Daniela les he demostrado que he estado para ellas y que las he respetado siempre”.

Alexa denunció a su padre (Instagram)

No obstante, Héctor fue detenido en junio de 2021 y, desde ese año hasta la actualidad, se encontraba privado de su libertad en el Reclusorio Oriente, ubicado en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México (CDMX).

Durante todo el tiempo en que el proceso legal estuvo vigente ,existieron múltiples versiones donde se señaló que presuntamente Ginny Hofmann manipuló a su hija Alexa para que declarara en contra de su padre. También se señaló de supuesto tráfico de influencias y Daniela Parra arremetió en repetidas ocasiones contra Sergio Mayer por aparentemente inmiscuirse en el caso.

Daniela Parra aseguró que en el caso había tráfico de influencias y corrupción por lo que el pasado miércoles 24 de mayo convocó a una marcha en la Ciudad de México para pedir justicia en el caso de Héctor Parra.

Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar, la mayoría de ellas fueron en apoyo a la hija mayor del actor, sin embargo se dividieron las opiniones en las plataformas digitales entre quienes aplaudían la sentencia y aquellos que decían que se trataba de una injusticia.

Daniela Parra recibió la mayoría de mensajes positivos tras darse a conocer la sentencia de Héctor Parra. (Instagram: @hectorparrag // @dannielaprm)

“Danny nuestro apoyo total para ti y tu papá”, “Que poca mad** lo de Héctor Parra, un hombre inocente en la cárcel por la loca de su esposa y de su hija, que mier** de justicia y de país”, “Este es un caso que he seguido desde el principio, de verdad me da mucha tristeza y un buen de coraje tanta corrupción en nuestro sistema de justicia, ojalá y pueda revertirse la sentencia, no hay que perder la esperanza”, son parte de los mensajes que reaccionaron a la sentencia del histrión.

Daniela Parra, hija mayor de Héctor, compartió un breve mensaje en sus redes sociales tras darse a conocer la resolución de 10 años y 6 meses en prisión para su papá tras considerarlo culpable por el delito de corrupción de personas menores de edad.

Cabe recordar que la joven apoyó a su papá desde el momento en el que fue aprehendido por las autoridades y defendió su inocencia ante todos los cuestionamientos. La semana pasada que trascendió que Héctor Parra fue absuelto de delitos de índole sexual por el que se le señalaba.

Daniela se mostraba muy feliz porque sólo quedaba un sólo delito: corrupción de menores. Por el que finalmente el protagonista de Alebrijes y Rebujos deberá permanecer en la cárcel por poco más de una década.

Daniela Parra lamentó la resolución de la sentencia en contra de su papa. (Foto: Instagram @hectorparrag)

Por el momento, Alexa Hoffman, hija menor del actor y quien inició la demanda en su contra, no emitió un pronunciamiento sobre el resultado de la audiencia final en el caso Héctor Parra, sin embargo Sergio Mayer Bretón, actor, productor y exdiputado, aseguró que buscará que el castigo sea de más años porque 10 no los consideró suficientes.