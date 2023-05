Claudia Sheinbaum acusó traición de Ricardo Mejía Berdeja, pero “todavía tiene tiempo de rectificar”

Ricardo Mejía Berdeja y Claudia Sheinbaum. Imagen: Infobae México

Claudia Sheinbaum señaló a Ricardo Mejía Berdeja de haber traicionado a la Cuarta Transformación luego de haberse lanzado como candidato a la gubernatura de Coahuila por el Partido del Trabajo. La crítica de la jefa de gobierno de la Ciudad de México al exsubsecretario de Seguridad se da a poco más de una semana de llevarse a cabo las elecciones en la entidad norteña.

Te puede interesar: Sheinbaum arribó a Coahuila para apoyar a Guadiana: “Me voy a poner el sombrero”

“Creo que uno de los valores más importantes en las personas es la honestidad y la lealtad a uno mismo, pero también la lealtad a un proyecto, a las convicciones, el no traicionar. ¿Cómo es posible que una persona firme con su puño y letra que va a respetar un procedimiento, que se diga ser parte de un proyecto y que como no queda, traicione?”, cuestionó Sheinbaum en conferencia de prensa.

En diciembre del año pasado Mejía Berdeja compitió contra Armando Guadiana por ser el representante de Morena en los comicios del próximo 04 de junio y tras no ser elegido, decidió separarse del proceso para poder competir bajo el abanderamiento del Partido del Trabajo. Un hecho que fragmentó a la oposición y consolidó a Manolo Jiménez como el favorito (PRI-PAN-PRD).

Los morenistas se reunieron en Coahuila (Twitter/@aguadiana)

No obstante y pese a que los señalamientos contra el exfuncionario de la 4T han subido de tono, incluso por el mismo López Obrador, la jefa de gobierno capitalina aseguró que aun con su decisión, todavía existe tiempo para “rectificar”. Es decir, para que el candidato petista se decline en favor del morenista en aras de reunificar fuerzas.

Te puede interesar: Mario Delgado presumió la visita de Sheinbaum en Coahuila

“Todos estamos por un proyecto, no por un asunto personal. (…) Aquí lo que hay no es solamente una falta de lealtad, una traición, sino que además el uso de la imagen del presidente López Obrador. Claro que no es correcto. Todavía tiene tiempo de rectificar Ricardo Mejía y decir ‘me equivoqué', todavía está a tiempo”, dijo Sheinbaum.

Descartó que alguna corcholata traicione a la 4T tras encuesta

Por otra parte, la mandataria capitalina se refirió al proceso interno de Morena para decidir a su candidato presidencial rumbo al proceso electoral de 2023-2024 y descartó que alguna de las corcholatas pueda traicionar al movimiento tal y como sucedió con Ricardo Mejía Berdeja.

Te puede interesar: Por qué Alito Moreno entregó al Edomex a Morena, de acuerdo con Álvarez Máynez

El método al interior del partido guinda comenzará después de haberse celebrado las elecciones en el Estado de México y Coahuila (04 de junio), de acuerdo con lo dicho con su dirigente nacional Mario Delgado. En él, participará todo aquél que así lo desee, pero desde meses antes ya se han perfilado personajes preponderantes que fueron denominadas como corcholatas.

Las corcholatas de AMLO buscan ganar ser los elegidos de Morena (Ilustración: Infobae México/Jesús Abraham Avilés Ortiz)

Claudia Sheinbaum como una de las principales. También se han destacado Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores; Adán Augusto López, secretario de Gobernación; Ricardo Monreal, senador; Gerardo Fernández Noroña, diputado federal (por el Partido del Trabajo), por mencionar algunos.

“Yo no creo que llegue a pasar algo así a nivel de la encuesta cuando se defina para la presidencia de la República. No veo quién pueda hacer algo así. Todos tenemos muy claro que por encima de todo está la continuidad del proyecto. (…) Todos tenemos la certeza de que si estamos compitiendo por Morena o alguno de los partidos aliados, lo más importante es el proyecto”, comentó.

Finalmente, refrendó su confianza en la dirigencia de Morena para que las cosas se hagan de manera transparente y pidió, sin mencionar nombres, en centrar los esfuerzos en la unidad del movimiento para refrendar la ocupación en silla presidencial y demás cargos en disputa en 2024.

<br/>