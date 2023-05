Papá de Gomita aseguró que es inocente y no irá a prisión

Alfredo Ordaz aseguró que su hija está mintiendo y es inocente

El conflicto legal entre Gomita y su papá, Alfredo Ordaz, continúa y se ha hecho más complicado debido a que el empresario aseguró que su hija y su exesposa han mentido en sus declaraciones.

En entrevista con Jessica Porras Gil para el programa de Gustavo Adolfo Infante el padre de Araceli Ordaz aseguró que hasta hoy se encuentra libre debido a que el proceso continúa, contrario a las declaraciones de la presentadora, pues ella ya había asegurado que su padre fue encontrado culpable.

Alfredo mencionó que aún no llega al final su juicio, motivo por el que no puede dar declaraciones al respecto, pero lo que sí aseguró que su hija y su exesposa mintieron en todo lo que han dicho en su contra.

Gomita aseguró hace cuatro meses que ya le habían dado sentencia a su papá, cosa que él desmintió (Captura de pantalla/YouTube)

“Es mentira tanto lo que ha dicho Aracely como la señora, es mentira, si no ya me hubieran detenido. Ese proceso ya se llevó hace como tres meses y hasta el día de hoy estoy libre porque no hay pruebas de lo que ella está diciendo”

El empresario aclaró que el proceso aún no termina porque están en otras instancias; explicó que el caso pasará por más jueces, pero no ahondó en el por qué de esta situación.

Según Alfredo Ordaz, el único motivo por el que habrían iniciado estas acusaciones de violencia en su contra fue porque su familia lo quiere ver tras las rejas, y esto él lo comprobará con las pruebas que está reuniendo en contra de su hija y la madre de ella.

Elizabeth, madre de la presentadora, también denunció a su esposo por agresiones (Instagram/@gomitaoficial123)

“Me quieren meter a la cárcel, pero no hay pruebas para hacerlo (...) sí voy a aclarar todo lo que está pasando, pero en su momento y con pruebas en la mano y no nada más hablar al aire”

Gomita tiene miedo de lo que su padre pueda hacer contra ella

Las declaraciones del padre de Lapizito surgieron cuatro meses después de que Gomita confesó que teme por su vida debido a que la sentencia ya había sido dictada.

La ex presentadora de Sabadazo explicó en entrevista con Silvia Olmedo que su papá fue condenado con la pena más baja, que fue un año en la cárcel o estar libre con una fianza de 4 mil pesos.

La presentadora compartió que desde un principio fue difícil que le creyeran porque se presentó con golpes y no pruebas más graves (Captura de pantalla/YouTube)

En aquella ocasión, la presentadora dijo que Alfredo buscaría desquitarse de sus acusaciones, por ello temía lo que fuera capaz de hacer.

“Me da miedo que pague para que me haga algo, de verdad”, comentó Gomita.

Además, no le dieron la orden de restricción a su padre, lo que la hacía sentir aún más insegura.

Fue en octubre de 2021 que Araceli denunció a Alfredo Ordaz por presunta violencia intrafamiliar. La conductora aseguró que su padre golpeaba a su mamá y un día que ella quiso intervenir, también resultó siendo agredida.

En octubre de 2021 Gomita hizo público un video de septiembre de 2021, la primera vez que su padre le habría pegado (Instagram/@gomita0ficial123)

En redes sociales, la cantante compartió un video en donde mostró que su cara estaba hinchada debido a los presuntos golpes de su papá. Esto, según Araceli, lo había ocultado por miedo, pero ya no quería que la situación empeorara.

“Llevo mucho tiempo guardándolo, mi papá me volvió a golpear por defender a mi mamá. Traigo este ojo hinchado y la quijada me duele; me aventó los golpes a la cara”, mencionó.

Según las declaraciones de la presentadora, las situaciones de violencia psicológica comenzaron desde que era niña. Araceli también aseguró que para ella evidente que su papá sólo la veía como un producto del cual ganaba dinero.

Debido a esta situación, Gomita tuvo que irse de México, pero hace unos meses regresó al país.