Gomita denuncia a su papá por violencia intrafamiliar: “Me aventó los golpes en la cara”

Gomita busca justicia a través del hashtag #FreeGomita (Foto:Instagram/@gomitaoficial123)

Araceli Ordaz, mejor conocida dentro del mundo del espectáculo como “Gomita”, ha utilizado sus redes sociales para denunciar los abusos físicos y psicológicos a los que ha sido sujeta por parte de su padre, el señor Alfredo Ordaz Barajas.

Por medio de un video, con fecha del 3 de septiembre del presente año, la ex integrante de Sabadazo, contó que había sido atacada físicamente en ese momento por defender a su madre, la señora Elizabeth Campos. Ambas habrían sido víctimas de este tipo de abusos por parte de su padre, desde hace mucho tiempo.

En el video se le puede apreciar en un estado de shock, donde con coraje y tristeza muestra las zonas donde había sido agredida. Material que ahora deja de ser inédito y exhibe la situación.

Gomita expuso que su papá la golpeó Fotos: Captura de pantalla de Instagram/@gomita0ficial123

“Llevo mucho tiempo guardando, mi papá me volvió a golpear por defender a mi mamá. Traigo este ojo hinchado y la qui jada me duele; me aventó los golpes en la cara”, mencionó en medio de lágrimas la youtuber.

Al ritmo de Grande, tema musical de Gloria Trevi y Mónica Naranjo, Gomita mostró en sus historias de Instagram que el mensaje de la canción iba completamente dedicado a su papá, mostrando una vez más que el conflicto sigue a un mes del primer video grabado.

Gomita dedicándole canción a su padre (Foto:Instagram/@gomitaoficial123)

“Esta canción que van a escuchar a continuación, yo en lo personal se la dedico a mi padre. Que bueno, que bueno chica”, mencionó antes de comenzar a cantar.

A su vez en su cuenta de Tiktok -@gomita_oficial- subió algunas historias donde el narrador del video da un mensaje de superación y liberación. Utilizando el hashtag “#FreeGomita” comparó su situación con la de Britney Spears; ambas en situaciones de violencia intrafamiliar.

Como parte de las pruebas, también compartió una publicación donde se muestra parte de sus extensiones de cabello, con el siguiente mensaje:

“Desde ese día dije por mi bien que no me volvería a callar, me arrancó extensiones...”

También compartió que realizó una denuncia, que dio como resultado una orden de restricción para el señor Alfredo Ordaz Barajas -su padre-. Aunque dejó muy en claro su molestia porque solo quedara en esa situación y no fuera detenido.

Aunque la influencer señala que los abusos llevaban años ocurriendo, su intención de hacer pública la situación y haber procedido legalmente en contra de su padre ha sido motivo para que en muchas plataformas de apoyo hacia las mujeres agradecieran su valentía.

Sus seguidores también la han respaldado, por medio de mensajes positivos y buenos deseos en su fotos más recientes de Instagram. Comentarios como “Todo estará bien, mucha fortaleza” hasta “Yo sí te creo, que Dios te bendiga”, se pueden observar.

Ante dichas muestras de apoyo, Gomita público el siguiente mensaje:

“Dios está conmigo y contigo, créeme que no me suelta... Por eso he sido fuerte y no dejo de agradecer su amor y cariño de todos los seguidores. Si con esto te reflejas y estás pasando por lo mismo, adelante. Ánimo, no estás sola, no eres la única pero yo no me tumbo. Dios esta contigo”, enfatizó.

Su valentía es aplaudida por sus seguidores

Aunque la incógnita sobre si la señora Elizabeth Campos también habría procedido legalmente contra su esposo aún no es resuelta, la invitación a denunciar y hacer público este tipo de maltratos físicos y psicológicos por parte de la conductora resulta ser el mensaje más fuerte.

Recordemos que a través de su canal de YouTube había subido varios videos donde mostraba su relación con los integrantes de su familia; todo parecía indicar que funcionaba con normalidad.

Por el momento el señor Alfredo Ordaz Barajas no se ha pronunciado ante la situación.

