Por qué Luis Miguel abandonó su lujosa casa en Acapulco

Usuarios de TikTok dieron un tour por el inmueble que se encuentra en Acapulco

En el año 2013, Luis Miguel vendió una lujosa propiedad que tenía en Acapulco, donde pasó varios años de su vida. En la actualidad, el inmueble luce destruido, y ha sido objeto de la curiosidad de los turistas. De hecho, personas se han aventado a explorar y publicar videos y fotos del inmueble en sus redes sociales.

Te puede interesar: La razón por la que Luis Miguel no hizo equipo con Ticketmaster para su tour de conciertos en 2023

La vida personal de El Sol de México es casi un misterio, por lo que poco se sabe de de ciertos detalles. No obstante, la curiosidad de los fanáticos por conocer la verdadera razón por la que Luis Miguel dejó tan impresionante inmueble en el abandono ha provocado que, hoy en día, tengamos información de qué es lo que realmente sucedió.

Y es que el mito sobre la mansión ha sido tal, que incluso, en su momento, periodistas de espectáculos aseguraron que la casa estaba abandonada y en tal estado porque Luis Miguel había salido corriendo de Acapulco tras haber tenido problemas fuertes con un famoso narcotraficante.

La curiosidad de los fanáticos por conocer la verdadera razón por la que Luis Miguel dejó tan impresionante inmueble en el abandono ha provocado que, hoy en día, tengamos información de qué es lo que realmente sucedió (captura de pantalla: YouTube/@Adrian_Miix/ EFE)

En su momento, trascendió una de las versiones más alocadas del misterio. Algunos medios comentaron la teoría de que Luis Miguel habría escapado de Acapulco tras una pelea con “La Barbie” en uno de los restaurantes más lujosos de la zona.

Te puede interesar: Concierto de Luis Miguel en México: esto cuestan los boletos en reventa

Este conflicto había llevado al narcotraficante a lanzarle una advertencia y decirle que no quería volverlo a ver en Acapulco. Tras esto, Luismi habría decidido abandonar su lugar favorito en el mundo, e incluso se había ido del país.

No obstante, esto es sólo una teoría, pues de aquello no se tienen pruebas fidedignas. Lo que es cierto, es que la actual mansión de Acapulco no tiene nada que ver con lo que fue hace muchos años: las paredes están manchadas, la alberca completamente seca, los jardines marchitos y descuidados, y los vidrios rotos.

La actual mansión de Acapulco no tiene nada que ver con lo que fue hace muchos años: las paredes están manchadas, la alberca completamente seca, los jardines marchitos y descuidados, y los vidrios rotos (capturas de pantalla)

Quien sí es una fuente confiable es Rudy Tercero, quien conoció a Luis Miguel pues trabajó por muchos años en los centros nocturnos más exclusivos de Acapulco. Él fue el que reveló la razón por la que el intérprete de Ahora te puedes marchar decidió dejar su mansión para siempre.

Te puede interesar: Hombres pelean por Luis Miguel, así fue el zafarrancho viral

Aparentemente, la casa ya era muy famosa en los últimos años que fue habitada por Luis Miguel, y la construcción de sitios aledaños a la misma permitía que curiosos fanáticos pudieran echar un ojo.

“Una de las razones por las que se fue de aquí es porque perdió la privacidad, porque miren lo que construyeron pegadito a su barda. Ahí la gente se podía subir y estarlo viendo asolearse desde la azotea. Se acabó la privacidad para Luis Miguel y eso fue por lo que se fue de Acapulco”, contó Rudy en un video de TikTok.

Este año 2023 ha sido el más reciente renacer de Luis Miguel. Tras varios años ausente de su público, El Sol está a punto de regresar, y lo está haciendo a lo grande Foto: Cuartoscuro

Tomando en cuenta que Luis Miguel siempre ha sido una persona sumamente privada, y que deja ver poco de lo que hay detrás de su faceta como artista, esta versión resulta mucho más lógica y anclada a la realidad.

La casa de Luis Miguel en Acapulco era un portento arquitectónico completamente equipado para la satisfacción de El Sol. Construida en la década de 1990, sirvió como hogar para una de las estrellas mexicanas más importantes de la historia de la música. Sus paredes fueron testigos de conocidos momentos del cantante y, seguramente, otros completamente desconocidos.

En la actualidad, Luis Miguel vive en otro lugar del mundo. Su vida ha cambiado, pero no su éxito, pues, a pesar de que los años han pasado y las mansiones se han desgastado, su fama parece no estar dispuesta a desaparecer.

Este año 2023 ha sido el más reciente renacer de Luis Miguel. Tras varios años ausente de su público, El Sol está a punto de regresar, y lo está haciendo a lo grande.