Entre gritos y euforia, fans de Luis Miguel intentaron comprar boletos y se volvieron virales

Fanáticas hicieron todo lo posible para ver a Luis Miguel; documentaron todo en TikTok

Luis Miguel está a punto de volver a los escenarios después de estar ausente por años. Esto ha provocado gran euforia y expectación entre sus fanáticos. En TikTok, un grupo de fans se volvieron virales pues hicieron de todo para adquirir entradas y vivir el esperado regreso de El Sol a México.

Te puede interesar: Usuario de TikTok encontró fotos de su madre junto a Luis Miguel y se volvió viral

Y es que, ante la ola de personas que han intentado hacerse con al menos un boleto, los conciertos en México se agotaron en cuestión de horas. Se reportaron cientos de miles de personas en las filas virtuales de la preventa, lo que hizo que muchísimos fans se quedaran sin la oportunidad de ver a su ídolo.

En el video de la cuenta de TikTok de @anapaumtzg se documentó el estresante momento que vivió un grupo de fanáticas al tratar de adquirir boletos. Con ayuda de más de un dispositivo con acceso a internet, el grupo de jóvenes se prepararon para ingresar a la interminable fila virtual.

Luego de la euforia y la emoción, las jóvenes no lograron su cometido

Luego de gritos y emoción, una de las muchachas logró ingresar a la fila virtual, ubicándose, por lo que dice una de sus amigas, más allá del lugar 39 mil. Ante la decepción de una de ellas por encontrarse tan lejos de los primeros lugares, la chica que logró entrar a la fila dijo entusiasta: “No importa”.

Te puede interesar: ¿Tienes tarjeta de Santander? Así funciona la preventa VIP para el concierto de Luis Miguel

Y es que se habló de hasta medio millón de personas formadas en la fila virtual para los shows que se ofrecerán en la Ciudad de México. En otros lados de la República Mexicana se reportaron números bastante similares.

Luego de esperar en la larga fila, las amigas decidieron grabar un nuevo video, para documentar su emoción, pues se encontraban en el lugar número 136, a tan sólo segundos de entrar a la plataforma. Cuando llegaron al número 15 y después al número 5, su emoción fue tal que soltaron algunos gritos.

Cuando llegaron al número 15 y después al número 5, su emoción fue tal que soltaron algunos gritos. (Tiktok/anapaumtzg)

“Ay, no. Ya casi, ya casi. Ay, Dios de mi vida”, dijo una de ellas segundos antes de la gran decepción. Y es que, aunque usaron varias computadoras, tabletas electrónicas, y tenían todo el entusiasmo del mundo, las jóvenes, como muchos otros miles de mexicanos, se quedaron sin boletos, al menos para las primeras fechas.

Te puede interesar: Luis Miguel agotó boletos de preventa VIP en Monterrey, Guadalajara, Aguascalientes, León y CDMX

Algunos internautas se encargaron de decirle a las jóvenes fanáticas que no todo está perdido, pues Luis Miguel anunció nuevas fechas para su esperada gira mundial, esto debido al éxito de ventas que resultaron ser los primeros conciertos agendados.

Algunos de sus seguidores se solidarizaron con las fans y compartieron su decepción en los comentarios. “¿En qué momento se volvió una pesadilla tener boletos para tu artista favorito?”, “Esta venta fue una pesadilla. Me cansó, me fastidió y no tuve quien me ayudara. Tengo que trabajar y salí por mis hijos”, “Te amo Luismi, pero fue casi imposible conseguir boletos y me niego a comprar en reventa”, fueron algunos de los mensajes que los internautas dejaron en el video.

Luis Miguel tiene confirmadas seis fechas en la Arena CDMX. (Imagen: sitio web Arena CDMX y Getty Images).

El esperado regreso de Luis Miguel está acaparando la atención de todo el país. El éxito de ventas de su gira es innegable, y se espera que los conciertos que se celebrarán en México sean todo un evento. Con las nuevas fechas anunciadas, la gira de el intérprete de Ahora te puedes marchar podría convertirse en uno de los eventos más exitosos de la historia del país.

Pero no alcanzar boletos no ha sido tomado por todos de la misma forma que las fans de TikTok, pues dos hombres llegaron incluso a los golpes en un pleito ocurrido en la taquilla de la Arena Ciudad de México. La euforia por ser testigo del retorno de El Sol de México parece no estar cerca de terminarse.