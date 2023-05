Hasta qué grado de la escuela llegó Luis Miguel

Cuando el entonces niño visitó Chile, mencionó cómo era su formación escolar Crédito: (TVN Chile/Pare, mire y escuche)

La carrera musical de Luis Miguel comenzó con un éxito indiscutible cuando era niño, incluso en 2023 sigue siendo uno de los cantantes más queridos en México, pues vendió todos los boletos sus conciertos en cuatro horas.

Aunque desde la infancia desarrolló un talento musical inigualable, el Sol de México no tuvo mucho tiempo para completar su educación de forma tradicional, pues sólo acudió a la escuela hasta el quinto grado de primaria y después continuó su aprendizaje con clases particulares, según lo retratado en la serie de Netflix que relata su vida.

De acuerdo con diversos reportes, era su madre, Marcela Basteri, quien buscaba que su hijo tuviera una educación suficiente a pesar de las giras de conciertos y otras ocupaciones.

Luis Miguel tiene una sólida carrera como cantante (Imagen: sitio web Arena CDMX y Getty Images).

Hacia 1982, Luis Miguel grabó Un sol, su primer disco —que en algunos países se conoció como 1+1=2 enamorados —, al mismo tiempo estaba realizando conciertos y grabando canciones en países de Latinoamérica, durante su visita a Chile, el entonces niño reveló cómo estaba llevando el tema de la educación en su vida.

Durante una conversación con la periodista Patricia Maldonado para el programa chileno Pare, mire y escuche, Luis Miguel reveló que había dejado de asistir a la escuela, pero tenía un profesor particular que lo acompañó durante sus visitas a distintos países, ya que comprendía que le sería muy difícil acoplarse nuevamente al sistema escolar si desatendía los aprendizajes básicos.

“Si estudio, ahora no estoy en la escuela pero tengo un maestro particular”, mencionó. Después la presentadora le cuestionó al respecto y Luis Miguel respondió: “La escuela me estaba quitando bastante tiempo, pero sigo estudiando porque si se me olvidan los conceptos de estar en la escuela, es muy difícil después acordarme de todos ellos. Entonces sigo estudiando con un profesor particular que me acompaña en las giras”, detalló.

Aunque tuvo la oportunidad de dejar de cantar, Luis Miguel nunca se lo planteó porque le gusta mucho la actividad (Captura de pantalla YouTube/@TVN_Chile)

La periodista Patricia Maldonado le preguntó a Luis Miguel por la posibilidad de abandonar su carrera musical y asistir a la escuela para continuar su vida tradicional como otros niños; sin embargo, el joven mencionó que su pasión siempre fue cantar y que si no fuera así, podía alejarse de los escenarios para educarse profesionalmente, así lo detalló en la emisión:

“A mí me gusta cantar, pero si no me gustara, le diría a mi papá ‘Mira papá, a mí no me gusta cantar, yo quiero ser abogado, hacer cualquier estudio o cualquier carrera, pero no, a mí me gusta cantar”

Durante la misma entrevista de 1982, Patricia Maldonado le mencionó a Luis Miguel que “perdería la voz” al término de su pubertad, por lo que tal vez no podría continuar su carrera como cantante y tenía que planear otra profesión, al respecto, el intérprete de La chica del bikini azul dejó en claro que solo le interesaba dedicarse al arte:

A los 15 años, Luis Miguel se convirtió en el cantante más joven en obtener un Grammy (Twitter/@HuellasTM)

“Podría ser arquitecto, abogado o agritcultor, en realidad cualquier cosa que se relacione con el arte, como escultor o la pintura”, mencionó.

A pesar de que la voz de los hombres cambia durante la adolescencia, la vida de conciertos, giras, grabaciones de discos y presentaciones nunca concluyó para Luis Miguel, ya que construyó una trayectoria sólida como cantante e intérprete de importantes clásicos como La bikina, Sabes una cosa o La incondicional.

Luis Miguel aprendió todo sobre cómo afinar y entonar su voz de forma empírica, además de que su padre, Luisito Rey, se convirtió en su mentor y manager durante gran parte de su carrera, pues también era cantante.

Luis Miguel consolidó sus habilidades en el canto gracias a su experiencia y a su padre Luisito Rey, pero no estudió música formalmente (Facebook-LuisMi)

No hay registros de que el famoso hubiera cursado música o canto en alguna escuela formal, pero hay especialistas que han realizado análisis de su tono vocal, los resultados son que Luis Miguel logró desarrollar una técnica que le permitió realizar improvisaciones e impostaciones impresionantes.

