Consulo Duval reveló que su altercado con Federica Quijano fue “la lección más grande de su vida”

La comediante habría acusado a la hermana de Apio de abandonar perros

Hace unas semanas los nombres de Federica Quijano y Consuelo Duval se posicionaron en las tendencias de las redes sociales luego de que entre ambas famosas se suscitara un malentendido en el que incluso existió hasta la posibilidad de una denuncia legal.

Y es que cuando la cantante de Kabah compartió el 25 de abril en su cuenta de Instagram que estaba muy feliz con un nuevo perrito, regalo de su hermano Apio Quijano, Consuelo Duval le escribió en la caja de comentarios que esperaba “que no lo abandonara”, pues, según ella, conocía que la también diputada “fingía” rescatar animales para después deshacerse de ellos.

“Hoy después de muchísimos años mi hermanito @apioquijano me vio poco sensible y platicando le conté que esta raza de perritos me fascinaba, pero siempre en mi casa tuve perrijos que rescataba y jamás hubiera pensado en tener a esta belleza a mi lado, me hizo muy feliz y sé que me dará tanto amor como yo a ella”, escribió Federica.

“Rezo por él para que no lo tires a la calle cuando crezca como le hiciste con los que ‘dizque’ rescataste. Te recuerdo que los perros muerden porque es su forma de jugar”, le contestó la actriz cómica y conductora de Netas divinas.

La diputada plurinominal evaluó la posibilidad de denunciar a Duval por difamación (Foto: Instagram/@federicaquijano)

Las palabras de la actriz de La familia P. Luche causaron revuelo y el desconcierto de Federica, quien dijo no saber la razón por la que Consuelo había expresado eso de ella, siendo que la cantante de La calle de las sirenas ha dado a conocer en múltiples ocasiones su amor por los animales, y las acciones que ha realizado en su labor de rescatista de mascotas.

“Normalmente me valen los comentarios. Pero en este caso, me sacó muchísimo de onda pero muchísimo porque a Consuelo yo la quiero. Leo su mensaje y dije ‘¿de qué me habla?’ O sea, y le mandé un mensaje en Insta y le dije qué onda. Me da muchísimo coraje”, explicó la diputada por el Partido Verde Ecologista (PVEM) a Gustavo Adolfo Infante en su programa de televisión.

Los días pasaron y Consuelo Duval tuvo que retractarse de sus palabras, pues afirmó que todo fue una confusión. Así lo escribió la comediante en su cuenta de Instagram. “De los errores se aprende y yo cometí un error. Aprendí que no debo emitir mi opinión en un asunto del que no conozco la versión de las personas involucradas. Lo hecho hecho está... le ofrezco una disculpa desde mi muro a Federica Quijano y a sus fans. Una profunda y sincera disculpa”.

Federica Quijano aceptó la disculpa de Consuelo Duval (Captura de pantalla Instagram @Federicaquijano)

La integrante de Kabah, por su parte, dijo que comprendía de dónde había surgido el enojo y, por tanto, empatizaba con ella. Aunado a ello, le agradeció el haber reconocido públicamente su error.

Ahora, ha sido en la más reciente emisión de Netas divinas donde Consuelo habló del tema y admitió que lo sucedido le dejó una gran enseñanza.

“Ahí viene la lección, se los juro por Dios más grande de toda mi vida, no sé, hasta ya me encargo de ventilarla. Y entonces agarro el teléfono, me voy al muro de la otra rescatista (Federica Quijano), que yo no sabía que era rescatista sin pensar por Dios de mi vida, sin pensar ni tantito”, expresó la intérprete del perosnaje de “Nacaranda”.

Tras publicar foto con su nuevo perro, Consuelo Duval publicó fuerte comentario contra Federica Quijano (Instagram @federicaquijano, @consueloduval)

“Uno nunca sabe el daño que puede generar emitiendo una opinión, me arrepiento profundamente de haberlo hecho, de que me haya ganado esa parte de mí que me cae gorda, lo de ser vieja chimolera de ‘yo opino’”, admitió la fanosa de 54 años.

“Ella rescata, no cinco perritos como yo, ella rescata cientos... yo hablé desde la ignorancia total y absoluta”, reconoció la famosa actriz y conductora.