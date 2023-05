Qué se dijo en vivo en la mañanera del presidente de México del miércoles 17 mayo de 2023

Fiel a la tradición desde que inició su gobierno, la administración de AMLO ofreció su conferencia diaria en la que funcionarios explicaron avances en distintos proyectos y escucharon cuestionamientos de la prensa.

Aquí la transcripción completa de la conferencia que se transmitió en vivo este día y que publica la página web del Gobierno de México.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días. Ánimo, ánimo.

Bueno, hoy vamos a dar a conocer la sección de los miércoles, de ‘Quién es quién en las mentiras’, que se sepa, que se escuche bien, que se oiga lejos, a los cuatro vientos: es una síntesis del resumen, breve, de las mentiras. No se trata aquí ni el 00000.1 de toda la tormenta, de todo el bombardeo de mentiras diarias de los medios.

Pero que viva la libertad, que viva la libre manifestación de las ideas, el derecho a disentir y que viva la democracia, que no haya censura de ningún tipo y así vamos a continuar, aun cuando haya un desequilibrio muy notorio, es 99.9999 en contra y muy pocos, muy pocos, no diría a favor, sino que informan y no manipulan.

Pero vamos bien y tenemos la dicha enorme de contar con este espacio. Siempre se hablaba del derecho de réplica, pero yo creo que nunca se había ejercido a plenitud como ahora. Y no sólo lo ejercemos nosotros, sino lo ejercen la mayoría de los ciudadanos, porque con la posibilidad de que puedan por internet participar, interactuar en las redes sociales, ahí se manifiestan. Cada ciudadano es un medio de comunicación.

Fue realmente una revolución en el manejo de los medios, de la comunicación, lo del internet. Aunque tratan de dominarlo y manipulan y hay granjas de bots o de robots, pero no, no porque cada persona puede contestarle o un periodista famoso, a un intelectual, a cualquier persona, a cualquier político.

Eso no se podía antes. ¿Cómo se les contestaba, si tenían el monopolio de la prensa escrita, de la radio, de la televisión? No había forma, sólo enviando una carta. Los periódicos tenían una sección —algunos— para la réplica, o: ‘De acuerdo a la ley del uso de la réplica, le solicito que se publique en el mismo espacio este escrito para no proceder a denunciar a su medio’ y entonces ponían ahí el… Y eso los que tenían los medios, la réplica.

El Reforma no sé si todavía tenga, pero había una sección supuestamente para… La opinión del lector, y entonces mandaban opiniones y escogían ellos y todas las opiniones eran en contra de los opositores. ¿Existe todavía esa sección?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS, COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO DE PRESIDENCIA: Sí, el de las cartas.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Cartas del lector.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Cartas del lector. Todas, escogidas. Y ahora no. Qué va a importar las Cartas al lector; si el Reforma dice una mentira, como es su costumbre, a cada rato o por minuto, ahí está la gente en el Face, en el Twitter, respondiendo, eso es muy bueno, de los últimos tiempos, porque antes no había esa posibilidad.

¿Cómo se defendía el ciudadano, el dirigente opositor? Eran campañas de radio, de televisión, de desprestigio, bueno, como las que hay en contra de nosotros todos los días; pero no pasa nada, porque aquí estamos informando y utilizando el derecho de réplica y así todos los ciudadanos pueden hacerlo.

Hay que celebrar eso, que antes no se tenía. Imagínense, reprimen en el 68 a los estudiantes y no sale nada en la prensa.

INTERVENCIÓN: Durante años.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, nada. El Universal y todos esos ocultaron. Creo que el Excélsior de aquél entonces sacó una plana en blanco.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Abel Quezada.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Abel Quezada, sí.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Un cartón negro.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Un cartón negro, exactamente, nada más. Entonces, sí debemos de celebrar que ahora hay avances en este sentido.

Sin embargo, los medios, los grupos de intereses económicos, políticos, ¿no?, siguen buscando controlar a través de los medios, no informando, manipulando, siguen siendo un instrumento de control, de manipulación, muy usado, pero hay que seguir en contra de eso, seguir combatiendo mentiras, calumnias, todo lo que es manipulación y lo que se oculta: actos autoritarios, corrupción, asociación delictuosa.

Vean el caso de lo del secretario de Seguridad de Felipe Calderón, silencio en los medios convencionales, nada de nada.

Yo pregunto: ¿saben cuándo va a resolverse en definitiva lo de la sentencia en Estados Unidos?

INTERVENCIÓN: Cambiaron el plazo.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Cambiaron el plazo. Eso, pues hay que aquí… Vamos a tener que un día explicarlo porque la gente no lo sabe, la mayoría de los mexicanos no lo sabe, de que se amplió el plazo y todas las posibilidades que hay porque si ampliaron el plazo es por algo: más tiempo para presentar pruebas, para pedir que se reponga el procedimiento, para que hable García Luna y dé más información. Pero todo esto es muy importante, pero no se sabe, no es tema para los medios.

¿Por qué no hablan de esto?

Porque de una u otra forma estuvieron vinculados con García Luna, había relaciones. Y es un asunto muy complicado, es como mostrar la soga en la casa del ahorcado.

INTERVENCIÓN: Monetizaron la información, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero ahora hay la posibilidad de que se diga más y se sepa más.

Entonces, vamos a darle ya la palabra a Elizabeth.

ANA ELIZABETH GARCÍA VILCHIS: Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas, a todos, también a los que nos ven a través de las plataformas digitales.

Vamos a iniciar el ‘Quién es quién en las mentiras de la semana’ y hoy es 17 de mayo de 2023. Vamos con la primera. Emeequis no se informa, pero habla de sobrecostos en la vacuna Patria, lo cual es falso.

El 11 de mayo pasado la revista Emeequis, vinculada a El Universal, publicó una nota titulada: ‘Vacuna Patria tuvo un costo 550 millones de pesos superior a los registros oficiales’. La revista también afirma que se gastaron recursos públicos por más de mil millones de pesos, todo esto es falso.

El Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación afirmó que la vacuna mexicana Patria contra el COVID-19 es producto de la colaboración e inversión del sector público y privado, cuyo costo total asciende a 937 millones de pesos, 88 por ciento menos del costo para desarrollar una vacuna en comparación con Estados Unidos, Inglaterra o China.

Y aquí vemos la gráfica. El Gobierno de México a través del Conacyt invirtió 422 millones de pesos, la otra parte corresponde a la inversión aportada por el laboratorio Avimex, cuyas contribuciones han sido fundamentales para alcanzar este reto, como lo fue la construcción de dos plantas de producción para la vacuna Patria.

Asimismo, el Conacyt es cotitular de la propiedad intelectual de la vacuna Patria. Esta vacuna, la vacuna mexicana Patria contra el COVID-19, se ha desarrollado en cumplimiento estricto de la regulación nacional e internacional, con los más altos estándares de calidad. La vacuna mexicana Patria, con el acompañamiento de la Comisión Federal para Protección contra Riesgos Sanitarios, que cuenta con el más alto nivel regulatorio, el nivel 4, equiparable a la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA en Estados Unidos y a la Agencia de Europea de Medicamentos en la Unión Europea.

A pesar del desmantelamiento de las capacidades para el desarrollo y producción de vacunas en el país en el periodo neoliberal, en dos años y medio Patria representa una hazaña encaminada a lograr la capacidad soberana de producir las principales vacunas que necesita la población para no depender del exterior.

Y, bueno, sabemos que por eso están tan enojados e inventan cualquier cosa.

Y, bueno, Emeequis se la pasó mintiendo esta semana, esta revista vinculada con el periódico El Universal, miren, todo fue por unos pavos de Navidad. Otra mentira de Emeequis, ahora contra el Fondo de Cultura Económica. El 4 de mayo pasado la revista Emeequis publicó una nota que tituló: ‘Paco Ignacio Taibo II en el Fondo de Cultura Económica, 300 mil pesos en pagos y promoción gratuita de sus libros’.

Según Emeequis, el Fondo de Cultura Económica gastó casi 300 mil pesos en la compra de pavos de Navidad, además de compras inesperadas de monedas de oro para sus empleados. Todo esto de las compras inesperadas y de que se hizo un dispendio es absolutamente falso.

Esta nota, que parece una denuncia de dispendio de recursos públicos, esconde un profundo clasismo y una falta de respeto a las y los trabajadores y sus derechos y les vamos a decir por qué.

En el contrato colectivo de trabajo del Fondo de Cultura Económica establece como prestación laboral recibir cada fin de año un pavo o una pierna de cerdo para la cena de Navidad, eso que parece un gran descubrimiento periodístico de Emeequis.

Asimismo, el fondo está obligado a entregar a los trabajadores que tienen 25 años y 10 años de servicio una medalla de oro por su trayectoria y servicio, según consta en el citado contrato colectivo de trabajo.

Pero les preguntamos a Emeequis y al El Universal: de los 723 mil pesos que disponen los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para comidas y bebidas en restaurantes lujosos, ¿eso qué?, a esos no los toca Emeeqius ni El Universal, la Corte no se toca, dicen quienes divulgan este tipo de mentiras.

Vamos con la siguiente. Cuando el veterano periodista, el mejor pagado de habla hispana en Estados Unidos inventa una crisis migratoria frente a las cámaras y dice que 150 mil migrantes están en la frontera norte de México a la espera de entrar a Estados Unidos, escuchen bien esto, porque la verdad es que esta es una joya.

Después de que el periodista Jorge Ramos, de Univisión, afirmó en televisión que 150 mil migrantes estaban esperando cruzar la frontera hacia Estados Unidos ante la expiración del Título 42 el día 11 de mayo —lo cual es falso, porque, bueno, eso fue un dicho, sin citar fuente, solamente su palabra— se desató una campaña para exagerar la situación de los migrantes. Y, bueno, resultó una verdadera falsedad, con videos, fotos publicadas en las redes sociales, así como medios de comunicación como El Financiero, CNN, Azteca Noticias, difundieron esta mentira.

Pero lo cierto es que se han contabilizado alrededor de 26 mil personas en puntos de cruce fronterizo con Estados Unidos; sin embargo, tanto el gobierno de México, a través de Protección Civil y el Instituto Nacional de Migración, así como autoridades estadounidenses trabajan de manera conjunta para evitar los cruces masivos; esto evita, además, que los migrantes corran riesgos y salvaguardan su integridad y sus derechos humanos, no como dice Jorge Ramos.

Y vamos con la siguiente, por favor. El otro brazo de Claudio X. González y las mentiras contra el Gobierno de México. Esta semana, la revista Contralínea dio a conocer dos reportajes sobre la organización Mexicanos a favor de la Corrupción y la Impunidad, encabezada por el líder moral de la derecha mexicana, Claudio Xavier González, la cual recibió del gobierno de Estados Unidos la cantidad de 49 millones de pesos para promover la guerra sucia en contra del Gobierno de México, encabezada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Entre 2019 y 2021, el gobierno de Estados Unidos donó a Claudio X. González y su organización 48.9 millones de pesos y todo esto para lanzar mentiras en medios, como Mexicanos a favor de la Corrupción’, en contra del gobierno de López Obrador.

La otra fuente de financiamiento, según la propia organización, Mexicanos a favor de la Corrupción, revela que en la primera mitad del actual sexenio recibió otros 122 millones de pesos de abiertos opositores a la 4T y se los vamos a mostrar.

Aquí, Kimberly Clark, de Claudio X. González Laporte; Fundación Maelva, de Valentín Diez Morodo; Fundación Kaluz, de Antonio del Valle Perochena; todos estos son abiertos opositores al gobierno de la Cuarta Transformación; y del sistema de Observación Ciudadana por la Seguridad Ciudadana, de Alejandro Martí García.

Además de ellos ―a ver si me pueden hacer un poquito de zoom en la parte de abajo―, está Laboratorios Pisa, que obtuvo contratos de los gobiernos, del gobierno federal de otras administraciones, contratos de salud; también está uno de los dueños de Cinépolis y la organización Únete.

Y aunque Mexicanos a favor de la Corrupción y la Impunidad se empeña en decir que desde julio de 2020 su presidente fundador no dicta estrategias, la asociación civil tiene la misma agenda política que Claudio X. González; incluso de cara a las elecciones de 2023 y los comicios presidenciales de 2024, su campaña de guerra sucia no para.

El reportaje describe cómo Mexicanos a favor de la Corrupción ha emprendido batallas jurídicas y tienen todo un despacho para eso y gastan millones de pesos en contra de los gobiernos de la Cuarta Transformación como el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional ‘Felipe Ángeles’.

Fundada por Claudio Xavier González Guajardo, en sociedad con su hermano Esteban Patricio González Guajardo, así como con María Amparo Casar, exfuncionaria de Vicente Fox, esto es muy importante, saber quiénes son estos personajes; Max Kaiser Aranda, exfuncionario de Felipe Calderón; Antonio Carbia Gutiérrez, jefe de la oficina de Salomón Chertorivski; Ana Macarena Velázquez López, exprocuradora de la Profedet en el gobierno de Enrique Peña Nieto; María Teresa Aguilar Álvarez Castro, abogada de Mexicanos Primero, otra asociación civil de Claudio X. González, qué raro, ¿verdad? y Antonio Mario Prida Peón del Valle, abogado de la Asociación a la Unión Internacional de Abogados y a la Organización Únete, estos también ligados al líder moral de la oposición.

Este líder moral de la oposición, a los que todos siguen, fue quien les dijo a los maestros, uno de los pilares de este país, quienes salvaguardan a los niños y niñas en su primera infancia y que también son parte fundamental de la transformación de México, dijo que los maestros ‘son unos pinches delincuentes’. Vamos a verlo, por favor.

Bueno, en lo que encontramos el video vamos a… ¿Ya está?

(INICIA VIDEO)

CLAUDIO X. GONZÁLEZ: No más fintas, Aurelio; goles. No más fintas; goles. No es de gambeteros, es de goleadores. Con gambetas no se ganan los partidos, se ganan con goles. Entonces, hay que intervenir Michoacán y Chiapas, no veo otra salida.

Demasiados poderosos los grupos sindicales, hay demasiados radicales, demasiados, contaminados con otros fenómenos delincuenciales.

Yo he hablado abiertamente de la sección 22, de la sección de Chiapas, de la 18, como delincuencia organizada. No de los maestros de Michoacán, de Oaxaca y de Chiapas; de las secciones sindicales. Eso es delincuencia organizada, queridos amigos. Están organizados para delinquir. No trafican, quizá, droga, trafican con el dinero nuestro y con el futuro de los niños. Y eso, en mi opinión, es tan grave como traficar drogas. Son unos pinches delincuentes y hay que intervenir.

(FINALIZA VIDEO)

ANA ELIZABETH GARCÍA VILCHIS: Esto retrata de cuerpo entero al líder moral de la oposición.

Bueno, pero Mexicanos a favor de la Corrupción cuenta con aliados como el diario Reforma o Animal Político, otros personajes y aliados que formulan informes, hacen entrevistas, cuestionan al gobierno, lanzan mentiras en medios de comunicación y redes sociales.

Tal es el caso de México Evalúa, Data Cívica, Documenta A.C., Artículo 19, Amnistía Internacional, México cómo vamos, el INCO y SPIN, entre otras muchas que son organizaciones que reciben dinero del gobierno de Estados Unidos a través de la Usaid y que entre sus integrantes se encuentra el otro brazo del empresario Claudio X. González.

Basta ver la página de Animal Político y las organizaciones que acabamos de mencionar, se encuentran en su directorio y abordan temas en artículos de opinión y seudoreportajes tales como derechos humanos, seguridad, migración y presupuesto. Esto, estos temas que acabo de decir vienen en la página Usaid como los temas que financia a gobiernos declarados de izquierda en América Latina, ¿por qué?, juzgue usted. Estos autores que luego sus dichos sin pruebas son retomados y entrevistados por los periódicos Reforma, también por Aristegui Noticias, el Latinus, de Loret, El Universal, El Financiero y la lista sigue.

Digamos, Animal Político o Latinus, de Loret, proveen materiales que después se diseminan en otros medios, radio, televisión, prensa escrita y redes sociales como si de verdad fueran una noticia, pero lo único que pasa es que son una caja de resonancia para diseminar el discurso de odio y de mentiras que ellos mismos crean y que tienen una red para hacerlo aún más grande en las redes sociales.

Así funciona esta campaña, siembran una mentira o un ataque y los demás lo destacan como una noticia principal. Vamos a dar un par de ejemplos de esto. Aquí está, por ejemplo, Animal Político publicando una nota, bueno, un artículo de opinión de Artículo 19, en donde dice, en donde habla sobre los periodistas.

Y, miren, estas son algunas de las notas periodísticas que pudimos recabar, pero hay muchísimas otras más en prensa escrita y una cobertura en radio y también en otros programas que se transmiten a través de internet, de YouTube, etcétera.

Y aquí, por ejemplo, también vemos —¿me puedes pasar la siguiente?— México Evalúa, que tanto le gusta entrevistar periodistas y reporteros de El Financiero y que salen ahí con Ciro Gómez Leyva, estos personajes son los que escriben este tipo de cosas, resultan falsas y ni siquiera buscan a las dependencias federales. Bueno, cero ética periodística para buscar el otro lado y publican esto y hacen una cobertura enorme de un dicho sin pruebas.

Y, bueno, el IMCO, igual, con ahora ‘el INAI no se toca’, vemos cómo de un artículo de opinión sacan muchísimas notas.

Aquí la dejamos para que usted juzgue cómo se hacen ahora las coberturas mediáticas de mentiras.

Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, vamos.

Quedaron dos compañeras, Shaila y… No, nada más Shaila y tenemos un periodista inglés, que le vamos a dar también la palabra.

PREGUNTA: Buenos días, presidente.

Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Healy: El Imparcial, de Sonora; La Crónica, de Mexicali; y Frontera, de Tijuana.

Presidente, en un primer lugar preguntarle: el coordinador de Morena, Ignacio Mier, en la Cámara de Diputados ha propuesto una consulta popular para que la población decida si se realiza esta reforma al Poder Judicial. Entonces, preguntarle qué opina usted de esto, ya que usted dijo que en septiembre de 2024 va a enviar la iniciativa. Si se va a esperar a hacer la consulta pública, popular o si la va a enviar así.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues yo pienso que ayuda lo de la consulta, nada más hay que ver el procedimiento legal, porque al parecer, puedo estar equivocado, no se pueden llevar a cabo consultas cuando inician los procesos electorales. Si hay tiempo y está permitido por la ley, sería bueno, porque hay que informarle a la gente y todos tenemos que participar en limpiar, en moralizar, en purificar la vida pública.

Es un hecho, se puede probar que el Poder Judicial casi en su totalidad, de arriba a abajo, está podrido, que solamente le sirve a los potentados y a los delincuentes, que no imparte justicia en beneficio del pueblo; entonces, sí hay que renovarlo.

La Constitución establece en su artículo 39 que el poder dimana del pueblo y se instituye para su beneficio y el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno. El pueblo es soberano, esa es la esencia de la democracia, el pueblo manda en la democracia, entonces ¿por qué no preguntarle a la gente?, ¿por qué no consultar a los ciudadanos? y que los expertos constitucionalistas, muy defensores de estos aparatos de élite, opinen, den sus argumentos y quienes sostenemos que el pueblo tiene que participar en estas decisiones, que la política es asunto de todos, también podamos argumentar de la importancia de que los ministros de la Corte, los magistrados, los jueces, sean electos, los elija el pueblo, con voto universal, directo, secreto, que no los elija o nombre la élite del poder, sino que sea el pueblo.

Además, ya fue así en la época en que gobernó el presidente Juárez y el presidente Lerdo, en lo que se conoce como el periodo de la República Restaurada, de 1876 a… No, de 1867 a 1876, 10 años, fue presidente Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada y fue el tiempo en que más independencia hubo de los poderes.

Ayer estaba yo viendo algo que, en efecto, tiene don Daniel Cosío Villegas, un twitter que puso Pedro, sí, Salmerón, sobre lo que pensaba don Daniel. Escribió un libro sobre la Constitución de 1857 que fue, por los conservadores y también por los moderados, que no eran más que conservadores más despiertos. Fue muy cuestionada, porque en esa Constitución se establecía lo de la elección de los integrantes del Poder Judicial. Y van a ver lo que comenta don Daniel en ese libro y lo tiene también en sus tomos sobre la Historia moderna de México.

Daniel Cosío Villegas es posiblemente el mejor historiador en toda la historia de México. Sus 10 tomos sobre la historia moderna son de lectura obligatoria para quienes ejercen el periodismo, la administración pública, la política, una investigación que llevaron a cabo con muchos intelectuales estos 10 tomos, creo que les llevó como 30 años de investigación, la vida política, la vida económica, la política exterior de México. Y este es un libro que pues está relacionado, aunque no es al que… No son los tomos a los que hago referencia. Pero miren lo que decía don Daniel sobre la elección de los jueces:

‘Nuestra Corte ―decía don Daniel― es mediocre y cautiva del Poder Ejecutivo. En cambio, la Corte en que el magistrado era electo popularmente y por sólo seis años resultó independiente de los otros dos poderes y de cualquier grupo de presión que pueda pensarse, el militar, el clerical o el de la burguesía adinerada. No sólo fue independiente la Corte de 1867 a 1876, sino que sentía el orgullo, hasta la soberbia de su independencia’. Cosío Villegas, por esto, en este caso magistrados, pero así era también el caso de jueces y de ministros, eran electos popularmente, eso es lo que estamos planteando.

¿Qué otra cosa se puede hacer ante un mal tan arraigado?, porque se fue degradando el Poder Judicial, un proceso de degradación progresivo. Siempre fue un apéndice el Poder Judicial del Ejecutivo, cuando se diseña el sistema político mexicano en el porfiriato se establece de que la Constitución se iba a respetar en la forma para violarse en el fondo.

Entonces, como en todo el mundo, se hace el compromiso de aplicar la división y el equilibrio entre los poderes; sin embargo, en los hechos —porque ese es el otro gran aporte a la antidemocracia de Porfirio Díaz, la simulación, es el padre de la simulación política— en los hechos, en la práctica, el poder de los poderes era el Ejecutivo y el Poder Legislativo y el Poder Judicial estaban completamente subordinados.

Porfirio Díaz enviaba las listas de los candidatos a diputados, a senadores y de antemano sabía quiénes iban a ganar. Había las llamadas ‘palomas mensajeras’ que llevaban las listas. Tampoco había mucho cambio en las cámaras porque había, estaba establecida la reelección y lo que hacían es que pasaban de diputados a senadores y ahí seguían y tardaron igual que él, muchos, 20, 30 años, a veces pues ahí fallecían.

Y en el caso del Poder Judicial, lo mismo.

Entonces, con la Revolución eso no cambió, no pudo la Revolución con eso y ese sistema se traslada y continúa la misma simulación, que el poder de los poderes es el Ejecutivo.

En los tiempos recientes, como parte de la negociación para seguir simulando de que había democracia en México, el PRI y el PAN se ponen de acuerdo y empiezan a compartir el poder, querían establecer una alternancia, es lo que se conoce como gatopardismo, eso que consiste en que las cosas apariencia cambian para seguir igual, porque ya no se podía mantener al partido único.

Turner, que escribió el México Bárbaro, en la época de Porfirio Díaz, habla de que el sistema político porfirista era de los más perfectos del mundo. De ahí retoma Vargas Llosa, posiblemente, la idea para acuñar la frase de la dictadura perfecta.

Como ya no se podía mantener ese sistema de simulación desgastado, intentaron con la alternancia y por eso le abrieron el paso al PAN. Aparentar de que se iban a dar los cambios, acuérdense de como hablaban de cambios, para que las cosas siguieran igual.

Cuando empezaron con las negociaciones entre el PAN y el PRI, cuando se constituyó el Prian, en el tiempo de Salinas, pues parte de las concesiones entregadas al PAN fueron espacios en el Poder Judicial, entonces empezaron a llenar juzgados de abogados conservadores filopanistas, también fue el auge de las escuelas de derecho del sector privado. Esto sucedió con Salinas y luego Zedillo llegó a entregarle la procuraduría de justicia a un abogado panista y pues se entregó prácticamente todo el Poder Judicial.

Entonces, ¿qué es el criterio que prevalece en el Poder Judicial?, pues el de la defensa de los intereses de la minoría, es un poder al servicio de la oligarquía. No saben impartir justicia para la mayoría del pueblo. Mencióneme una decisión del Poder Judicial en favor del pueblo, así, trascendente. Al contrario, todas las reformas que se llevaron a cabo durante el periodo neoliberal, las reformas constitucionales, fueron avaladas por el Poder Judicial, todas las leyes.

Se recurría al Poder Judicial para que se declararan inconstitucionales las leyes, se recurría al Poder Judicial para que se amparara a los trabajadores porque les estaban quitando sus derechos. Por ejemplo, la reforma que llevaron a cabo para que un trabajador, en vez de jubilarse con su sueldo, reciba el 40 por ciento de su sueldo y lo mismo los trabajadores al servicio del Estado, los maestros. Y claro que se presentaron denuncias en el Poder Judicial y amparos y todos fueron desechados.

Y nosotros acudimos también muchas veces al Poder Judicial cuando se aprobó la reforma energética, la privatización del petróleo, la entrega del petróleo a particulares, sobre todo extranjeros. De conformidad con la Constitución, con el artículo 35 de la Constitución, solicitamos que se llevara a cabo una consulta, reunimos más de tres millones de firmas y desecharon la propuesta; es más, antes de que se hiciera el trámite ya habían llevado a cabo el acuerdo arriba. Y así todo.

Recientemente, imagínense que el día que están juzgando a García Luna en Estados Unidos por asociación delictuosa, por vinculación con el narcotráfico, con enriquecimiento ilícito, ese mismo día el Poder Judicial en México libera o levanta la decisión de mantener congeladas las cuentas bancarias de García Luna, se ordena que se liberen las cuentas de la familia, el mismo día.

O cuando últimamente deciden corregirle la plana al Poder Legislativo, que porque no cumplió el procedimiento de que en las comisiones se discutiera sobre una ley, aunque la Cámara de Diputados, el Congreso, son independientes, son soberanos, tienen sus propios procedimientos. Y sí hay que discutir las iniciativas en las comisiones, pero también, si lo decide el pleno, la discusión se puede dar en el pleno, como se hizo, hay una dispensa del procedimiento tradicional y se meten a eso y utilizan eso como pretexto para anular la ley, aprobada por el Congreso.

¿Y por qué la anularon?

Ah, porque en esa ley se establecía que nadie podía ganar más que el presidente, como lo establece la Constitución en su artículo 127. Y aunque era una ley para el instituto electoral y el tribunal electoral, pues también iba a establecer, iba a sembrar un precedente y les iba a afectar a ellos, a los ministros, que ganan 500, 600 mil pesos mensuales y que violan la Constitución.

Imagínense, los encargados de cuidar el estricto apego a la Constitución y a las leyes violando flagrantemente el artículo 127, que establece que ningún funcionario puede ganar más que el presidente de la República. Y ellos ganan cuatro o cinco veces más que yo y tienen 40 privilegios especiales, un fideicomiso de 20 mil millones de pesos para garantizar todos estos privilegios. Entonces, ¿cómo no va a ser falta una reforma al Poder Judicial?

¿Cuál es el pretexto, la excusa leguleya para no hacerlo? ¿Por qué tenerle miedo al pueblo?

Ya se fue Shaila, ahora va a regresar. Pero ojalá y se lleve a cabo, ojalá y se lleve a cabo la consulta, que se le pregunte al pueblo, es muy sencillo, de acuerdo al procedimiento. Además, es legal. Hasta los mismos ministros de la Corte, de acuerdo a la ley, son los que tienen que revisar la pregunta y es muy sencilla: ¿Quieres que se elijan a los jueces, a los magistrados, a los ministros de la Corte que forman parte del Poder Judicial, sí o no? Ahí está la pregunta ya y a votar. Ya van a ver cómo van a bloquear los conservadores, ‘no participen, que nadie vaya a votar’.

Pero esto ayuda, ayuda mucho, porque ¿antes quién sabía que existía la Suprema Corte? Si todavía, si le preguntamos a la gente, todos desconocíamos quiénes eran los ministros, porque era como una sociedad anónima.

Se sabía que había 11 ministros. ¿Quiénes son? Y si no se sabía quiénes eran los 11 ministros, menos se sabía quiénes eran los magistrados y mucho menos los jueces.

Imagínense que un juez que tiene el poder de su firma para dejar en libertad a Caro Quintero o a cualquier otra persona, un viernes. Eran los y siguen siendo todavía, los reyes y las reinas del sabadazo. Le decían al encargado de las cárceles con un escrito: ‘Deje en libertad a fulano de tal en un plazo no mayor de 24 horas’.

Últimamente en ese plazo —estamos hablando de personajes famosos— en ese plazo ahora hay que buscar, a ver si no hay por ahí otra denuncia, así y a preguntar en todos los estados pues para que no salga a la primera.

Y ya hay jueces, hombres y mujeres, que son especialistas, puede ser que un proceso se esté llevando en un distrito y de repente es otro juez de otro distrito, uno más tenaz el que resuelve.

Entonces, sí necesitamos reformar el Poder Judicial y eso va a ayudar mucho.

Porque sí se ha avanzado en el Poder Legislativo; además, ahí el ciudadano tiene la posibilidad de elegir a su diputado, a su senador, pero acá no. Y se ha avanzado bastante en el Poder Legislativo y ahí dan la cara, se conocen, los que están en a favor de la transformación, los que están en contra y se suben a la tribuna y dan razones, argumentan, gritan, insultan y ahí están, ya sabemos, ahí están; pero en el caso del Poder Judicial no, no se sabe. Entonces, hay que trasparentar la vida pública y lo que tiene que ver con el Poder Judicial.

Entonces, sí estoy de acuerdo con la consulta.

INTERLOCUTORA: Gracias, presidente.

En una segunda pregunta, fíjese que en el aeropuerto de Hermosillo los taxis de plataformas no pueden entrar. Se ha dicho allá que es por disposiciones federales, es una prohibición federal, no pueden entrar a recoger pasaje.

Entonces, pues, bueno, hay una concesión de taxis que la gente, los pasajeros, se ven obligados a salir del aeropuerto hacia la calle para poder pedir un taxi de aplicación en búsqueda de algo más económico. Preguntarle: ¿usted qué opina de esto?

Y si estaría de acuerdo o pensaría en que se podría cambiar esta disposición. Esto no sólo ocurre en el aeropuerto de Hermosillo, sino en otros aeropuertos del país.

Y ya para concluir mi participación, presidente, la semana pasada se levantó la huelga en la Universidad de Sonora, que duró 11 días. Preguntarle: ¿usted, qué información tuvo de esta huelga?

¿Y qué es lo que se puede hacer para evitar que en un futuro se vean afectados los estudiantes? En el caso de la Universidad de Sonora son unos 40 mil estudiantes.

¿Cómo apoya el gobierno federal a las universidades públicas, con recursos? Esta huelga se dio porque el sindicato no estaba de acuerdo con los aumentos, con lo que se les ofrecía.

Esas serían mis preguntas, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, en los dos casos, nosotros nos ponemos de acuerdo siempre con los gobernadores.

Y en el caso de Sonora le tenemos mucha confianza al gobernador Alfonso Durazo y lo que él decida nosotros lo respaldamos. Si se trata de una concesión federal, pero él sostiene que tiene que cambiar el sistema o considera de que está bien cómo opera actualmente, pues nos guiamos por su opinión. Él nos representa. Desde luego, sus facultades tienen que ver con la soberanía del estado, pero nosotros también como federación podemos intervenir. Y en este caso le tenemos mucha confianza al gobernador y lo que él decida.

Y lo mismo en lo que mencionas sobre la universidad. Por lo general, son los gobernadores, las gobernadoras las que atienden estos asuntos. En el caso de la federación, recuerden ustedes, que se autoriza un presupuesto, nosotros enviamos un proyecto de presupuesto al Congreso y la Cámara de Diputados autoriza el presupuesto, que incluye la educación, la salud, el desarrollo, la infraestructura, todo; los salarios, las prestaciones, todo completo y es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados aprobar el presupuesto.

Entonces, se entrega los presupuestos, las universidades son autónomas, ellos manejan su presupuesto. Estamos nosotros procurando que no suceda lo que pasaba antes, que los aumentos en el salario se daban por debajo de la inflación, estamos cumpliendo que los aumentos nunca estén por debajo de la inflación, siempre arriba.

También, aun cuando son autónomas las universidades, tiene que buscarse el que manejen bien su presupuesto. Porque también en las universidades, aunque son autónomas, se mantienen privilegios y hay maestros que ganan muy poco, maestros de asignatura; sin embargo, hay otros que ganan muchísimo, incluso que ni trabajan, que son ‘aviadores’.

INTERVENCIÓN: Que ganan más que el presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, hay maestros universitarios que ganan más que el presidente y rectores.

Y gastan mucho en obras, antes más; ahora he estado observando que ya se miden, pero antes una buena cantidad del presupuesto era para construir obras, porque ahí estaba el chanchullo, mucha infraestructura.

Entonces, tienen que tener una mejor orientación del presupuesto, priorizar, no permitir privilegios, desde luego no aceptar la corrupción, no dejar sin apoyo a los que más lo necesitan, pero eso tiene que ver con el manejo administrativo.

Antes había casos donde se hacían inmensamente ricos, rectores, duraban a veces 10, 20, 30 años dominando en una universidad pública y tenían negocios de todo tipo.

En la época en que se rechazaba más a los estudiantes que querían ingresar a las universidades se daba el caso de que el mismo rector de la universidad pública tenía su universidad privada; entonces, a los que rechazaban los mandaban a su universidad privada. ¿Supiste de algo así? Bueno, a ese extremo. Claro, hay que ser respetuosos de la autonomía, pero eso no significa que no podamos cuestionar esas irregularidades, ¿no?

INTERLOCUTORA: Presidente, ¿se quedó usted en Coahuila?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no mucho, es que tenemos bastantes asuntos diarios y, la verdad, yo descanso, me aligeran la carga algunos gobernadores, gobernadoras, me siento representados por ellos, me ayudan, me ayudan a resolver problemas, para que entre todos estemos atendiendo las necesidades del pueblo.

PREGUNTA: (inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Él lo que nos diga el gobernador.

A ver vámonos con el periodista inglés. Qué interesante lo que pasa en el parlamento inglés. Una vez me invitó Corbyn, lo explico: cada semana el primer ministro, en ese entonces era la ministra May, tiene que ir al parlamento, porque es un sistema parlamentario. Entonces, creo que es miércoles o jueves, un día y entonces es una sala antigua, histórica, pero no muy grande, desde luego más pequeña que esto.

Entonces, están sentados de un lado los conservadores y enfrente los del Partido Liberal, pero esa es la distancia o menos, así. Y hay, pues no sé, 150, 200 de un lado y 150 o 200 del otro y enfrente está el líder de la oposición y el primer ministro.

Entonces, empieza el debate sobre los temas y es lo más acalorado y apasionado y se dicen cosas y unos y otros. Un verdadero parlamento.

Y me llamó mucho la atención una expresión ahí cuando se burlaban de los opositores, que así como… Pero tiene otra connotación, pero es bee, bee, bee, les decían a los opositores ahí. Y no, pues es el equivalente a los borregos, ¿no?, como burla.

Pero muy interesante ese proceso del sistema político inglés, el sistema parlamentario, me llamó mucho la atención.

INTERLOCUTOR: Bueno, con respeto, presidente, es un teatro, pero, bueno.

Señor presidente, soy David Raby, de Inglaterra y es para mí un gran honor poder participar en este acto de diálogo participativo en apoyo a la 4T. Soy ahora periodista del periódico Morning Star, el unido periódico, diario, explícitamente socialista en el mundo de habla inglesa y también participó en el sitio web Labouroutlook, de la izquierda del Partido Laborista y en un medio que se llama Alborada, de un chileno británico, Pablo Navarrete, que él y su equipo hacen un excelente trabajo audiovisual sobre América Latina.

Bueno, hago lo que se podría llamar periodismo solidario. Había pensado decir periodismo independiente, pero usted ha dicho más de una vez que los periodistas independientes no son realmente independientes, entonces digo lo que creo que soy, periodista solidario, porque desde hace cuatro años me parece que es esencial dar a conocer al público británico este proyecto de transformación que usted representa. Es que en mi país casi nadie conocía la 4T y la esperanza que representa para México y el mundo.

Mi carrera profesional fue de profesor de historia latinoamericana. Llegué por primera vez a este maravilloso país en 1967 con un proyecto de doctorado de la universidad británica de Warwick sobre los maestros rurales y su papel en las reformas revolucionarias de 1921 a 1940. Rápidamente me convertí en admirador del gran presidente Lázaro Cárdenas y del general Francisco J. Múgica. Y como usted ha dicho un par de veces recientemente, yo también creo que Múgica debería haber sido el presidente de México en 1940.

En la carrera académica en las universidades de Toronto y de Liverpool, estudiando los procesos populares en México, Colombia, Venezuela, Cuba y otros países, me fui dedicando cada vez más al trabajo de solidaridad.

Por eso ahora con algunos colegas británicos y mexicanos residentes en el Reino Unido, estamos construyendo el México Solidarity Forum, no igual al México Solidarity Proyect de Estados Unidos, aunque compartimos ideales con ellos.

Desde luego, en el forum tenemos buenas relaciones con Jeremy Corbyn y Laura Álvarez, pero ellos están tan ocupados con su Peace and Justice Project y su trabajo político en el Reino Unido y a nivel global, que no pueden dedicarse sistemáticamente a difundir la información sobre la 4T, por eso hace falta el trabajo de nosotros, del periodismo, por eso nos toca a nosotros entonces hacer ese trabajo y la primera pregunta mía va en ese sentido. ¿Cómo ve usted la importancia de la solidaridad internacional con México y la 4T y la mejor manera de construir solidaridad popular?

Y mi segunda pregunta se refiere específicamente al trabajo de las embajadas mexicanas. Me parece que la embajada mexicana en Londres y otras en Europa, en general, casi no difunden información sobre la 4T. Hacen bien su trabajo diplomático y atienden a la comunidad mexicana, pero del proceso de transformación no hablan.

¿No sería posible impulsar un trabajo sistemático de información del proceso desde las embajadas, facilitando el acceso al conocimiento de esta realidad tan trascendente por las y los ciudadanos británicos y de otros países?

Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, yo creo que hay bastante relación con los pueblos de América Latina, de todo el mundo, hay comunicación con las organizaciones que defienden a los trabajadores, que defienden a los pueblos.

Estamos constantemente pendientes para que no se cometan violaciones a derechos humanos. Por ejemplo, no vamos a dejar de manifestar nuestra protesta por lo sucedido en Perú. Les molesta mucho a los de la clase dominante en Perú que hablemos sobre el tema, pero consideramos que se cometió una gran injusticia al destituir al presidente legal, legítimamente constituido, Pedro Castillo. Y que todo se originó porque en el Perú domina un grupo que está al servicio de una oligarquía, de una minoría rapaz, tanto local, nacional como foránea; entonces, los que tenían el control político, no voy a mencionarlos, en el Perú perdieron la elección, porque el pueblo de Perú, la mayoría, dijo: ‘Queremos a Pedro Castillo’. ‘Pero, ¡cómo a Pedro Castillo, si es de la sierra, si usa sombrero’!

Entonces, como son muy clasistas, muy racistas, empezaron con una campaña en su contra. Bueno, yo creo que llevaba un mes, dos meses de gobierno y ya en el Congreso, dominado por los políticos tradicionales, ya habían iniciado un trámite para destituirlo y luego otro y luego otro y luego otro, hasta que lo lograron.

Y me llamó mucho la atención y lo dije en ese entonces, que cuando lo destituyen y lo encarcelan, la primera que se manifiesta es la embajadora de Estados Unidos en Perú, avalando la decisión ilegal y arbitraria del Congreso.

Entonces, vamos a seguir haciendo estas denuncias.

Lo mismo, en el caso de Assange. ¡Cómo nos vamos a quedar callados, si él está justamente preso y es una violación flagrante a la libertad! Y la mayoría de los medios de información convencionales, prensa más famosa en el mundo calla de manera cómplice.

Entonces, esa postura la vamos a seguir manteniendo.

Lo mismo en defensa de los migrantes, no sólo de nuestros paisanos, sino de todos los migrantes del mundo, porque nadie abandona sus comunidades, sus pueblos por gusto, lo hacen por necesidad, pero quienes se sienten los dueños del mundo, en vez de buscar atender las causas del fenómeno migratorio, lo que hacen es darles la espalda a esos problemas, a esos dolores de la humanidad y seguir trabajando o medrando en su propio provecho.

Entonces, en México tenemos que estar atendiendo lo del fenómeno migratorio y al mismo tiempo tenemos que estar sensibilizando, que es importante atender las causas, combatir la pobreza en América Latina, en el Caribe, en el mundo.

Fui a Naciones Unidas y dije que era inmoral que mil millones de personas en el mundo vivan con menos de un dólar diario, cuando una minoría acapara muchísima riqueza en todos los países, sobre todo en los más desarrollados. Entonces, esa postura la vamos a mantener.

Claro, no podríamos hablar de estos temas si no tuviésemos autoridad moral, si en México no se estuviese aplicando una política en favor de los pobres, como lo estamos haciendo. Si en México imperara la corrupción, nosotros no podríamos hablar de desigualdad, ni de violencia, ni de nada. Entonces, no podemos ser candil de la calle y oscuridad en la casa.

El prestigio del Gobierno de México surge, se origina por lo que se está haciendo en México. Siempre he dicho que la mejor política exterior es la interior. Si funcionan bien las cosas en el país, si limpiamos nuestra casa, si hay bienestar, si hay paz, si hay tranquilidad en México, podemos ser respetados afuera y eso lo que venimos haciendo.

Acerca de nuestra embajadora, le tenemos mucha confianza a Josefa González Blanco, es buena embajadora, una mujer honesta.

Y sí se requiere de más información de todo el servicio exterior sobre lo que está sucediendo en nuestro país. Hay una realidad: no todos los que están en el servicio exterior coinciden con nuestro proyecto de nación, porque hemos sido muy respetuosos y se ha respetado el Servicio Civil de Carrera en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces, hay diplomáticos que tienen otra formación, porque el modelo neoliberal o neoporfirista duró mucho en México, 36 años y caló bastante, fue mucho tiempo de imposición de una política económica, entonces no se puede así cambiar de la noche a la mañana, son procesos; y, además, somos respetuosos de las libertades y de la diversidad, de la pluralidad, eso es la democracia.

Y, en general, todos los que trabajan en el servicio exterior, aun no simpatizando del todo con nuestro proyecto, han actuado de manera responsable, no ha habido actos de traición, no al gobierno; a México. No hay un cónsul, no hay un embajador que diga… Se pueden quedar callados, pero ningún cónsul, ningún embajador va a avalar lo que dijo este senador Kennedy, Kennedy de… republicano y de… ¿Cómo se llama?

INTERVENCIÓN: De Luisiana.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: De Luisiana, sí, con todo respeto a los de Luisiana, para no confundir. Pero nadie ve bien eso, porque se está afectando a México, se daña a México, es una ofensa a México de un senador irresponsable completamente.

Pero, bueno, así está lo del servicio exterior.

Y quienes nos ayudan mucho a difundir lo que se está llevando a cabo en México, el proceso en México, son los migrantes mexicanos. Allá, tengo información, constantemente se está discutiendo sobre el proceso mexicano y sobre el Humanismo Mexicano. Nuestros paisanos van dando seguimiento a todo este proceso, yo creo que esto pasa también en otros países del mundo y siento que son mexicanos y también latinoamericanos.

Ahora, me llamó la atención, hice un comentario aquí acerca de un dirigente preso en Guatemala y una candidata hija del expresidente y militar, Ríos Montt, me contestó de manera muy agresiva, si yo lo único que planteé es que familiares de este dirigente preso vinieron a pedirnos que si podíamos nosotros ayudarlo por cuestiones humanitarias porque está enfermo.

Y como al parecer tiene que ver con el movimiento campesino, de la época de mayor confrontación que hubo en Guatemala, que participó más el ejército y había también guerrilla, de esos tiempos en que se cometieron muchos abusos, aquí estuvieron en México refugiados guatemaltecos de entonces, hicimos un trámite para ver si se podía permitir que está persona viviera sus últimos días en México porque está muy enfermo, entonces la candidata, porque va a haber elecciones en Guatemala…

Ya ven, es lo mismo en todos lados. Esto del senador de Luisiana es por lo mismo, por las elecciones. Y también ya se manifestó el gobernador de Florida, DeSantis, que quiere ser candidato del Partido Republicano a la presidencia, porque quieren de esa manera posicionarse, en el caso de los republicanos con una postura antiinmigrante.

El caso de DeSantis, que gobierna Florida, pues autorizó una serie de medidas en contra de los migrantes, cuando Florida se desarrolla, progresa, por el trabajo de los migrantes. Yo no sé qué harían sin los migrantes, un día sin migrantes.

Pero también hay gente que sostiene que todos los males de Estados Unidos tienen que ver con los migrantes. Bueno, aquí hemos analizado encuestas en donde se le pregunta a los estadounidenses si creen que los migrantes introducen droga o fentanilo y la mayoría contesta que sí.

Porque nosotros nos quejamos del Reforma y de El Universal y de… ¿Cómo se llaman las cadenas de radio?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Radio Fórmula.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Radio Fórmula y la W y nos quejamos de Televisa y de Azteca. No, no, no, allá está, como dicen los jóvenes… Bueno, no.

Sí es muy fuerte el control de los medios en Estados Unidos, ahí sí no se informa nada, todo es pura manipulación. Que aquí nos quejamos, ¿no?, desde luego que no se informa, hay manipulación, pero comparado con lo de allá, no, no, no, aquí hasta padecen seguidores de los Flores Magón o de Daniel Cabrera o de Francisco Zarco en comparación con lo que sucede.

Y fíjense que no era así en Estados Unidos, tenían una prensa libre, la prensa formaba, educaba, era una escuela para el ciudadano estadounidense. Tenían dos cosas muy importantes:

Su Poder Judicial era recto, todavía se conserva, por eso muchos revolucionarios… Aquí al periodista inglés, que le gusta la historia, sabe que a Hidalgo lo detienen y lo fusilan en Chihuahua, porque iba hacia al norte.

Juárez permanece dos años con su gabinete en Chihuahua y un año completito en Paso del Norte, lo que ahora es Ciudad Juárez.

Y Madero inicia la Revolución en el norte, precisamente en Ciudad Juárez.

Y los Flores Magón se van a hacer su periódico Regeneración, a Estados Unidos, porque aquí en ese entonces era la ley fuga, era: entierro, encierro o destierro.

Entonces, si un periodista, como sucedió con los Flores Magón, que estuvieron presos allá y otros periodistas acudían a un juez podían obtener su libertad bajo fianza, pero aquí no había eso, aquí era ‘mátalos en caliente’.

Entonces, ya no tienen esa prensa, ya perdieron eso, lamentablemente. Entonces, por eso, si se les pregunta a los ciudadanos estadounidenses, no a todos desde luego, pero sí muchos tienen la idea, ‘vienen los migrantes y nos traen en fentanilo y nos vienen a envenenar, a dañar, a matar, a nuestros jóvenes con la droga’ y muchos se creen eso.

Entonces, tenemos nosotros que continuar informando, orientando, hablando con la verdad y explicando que toda esa propaganda negra pues la usan para sacar provecho personal, político o politiquero.

Entonces, hablaba yo del caso de los republicanos, que no de todos, sino de estos que han hecho declaraciones muy ofensivas, pero también de la señora hija de Ríos Montt, de Guatemala. Quiere decir que sí están pendientes, ¿no?, porque eso lo expresé creo que ayer, o antier y de inmediato la señora, porque están campaña, creo que en agosto hay elecciones en Guatemala y ella es candidata y se está posicionando con ese discurso, ¿no?, en apariencia en contra nuestra, como los republicanos en Estados Unidos. Y así es en todo el mundo, ¿eh?

Entonces, sí es importante informar, informar, informar. Nosotros ya llevamos mucho tiempo informando y con la participación de mucha gente —porque esto no es asunto de un solo hombre o de un grupo de mujeres y de hombres, sino somos millones— construimos este movimiento de abajo hacia arriba.

Una de las recomendaciones que hacemos es que se trabaje casa por casa, que se toque la puerta, se lleve un volante, un periódico, se hable con la gente: ‘Soy fulano de tal, vengo a invitarle a participar para que se destierre la corrupción de México, para que haya justicia y podemos lograr un cambio entre todos y aquí le dejo esto’.

Yo recuerdo que cuando empezamos, antes de la última campaña llegamos a distribuir entre todos 10 millones de ejemplares del periódico Regeneración, casa por casa. Y le decía yo a los candidatos —que además esto ayuda también para los jóvenes, para los que quieren dedicarse al noble oficio de la política— les decía: sus tenis, su morral para los volantes, su gorra o su sombrero y 150, 200 casas diarias. Van a terminar agotados, van a dormir muy bien, pero sobre todo se van a sentir muy fuertes moralmente, porque se van a dar cuenta de que el pueblo está muy necesitado; como se decía en la Revolución, la frase de Madero, que es una frase bíblica: ‘El pueblo tiene hambre y sed de justicia’.

En ningún lado cierran la puerta, no. Puede ser que hagan una mala cara, ‘sí, sí, ya le escuché, ahí está, déjemelo’, pero incluso hay hasta que apurarse, porque llega uno a casa: ‘Ah, qué bien que vino’, casi, casi como las novelas de Mario Puzo, tocaban la puerta y decía la curandera adentro: ‘pasa —la hechicera— ya te estaba esperando, qué bien que estás aquí, siéntate, tómate algo’ y no se puede, quedarse tanto tiempo. ‘Muchas gracias, muchas gracias —y el agua, el refresco, lo que inviten— pero aquí te dejo esto’ y adelante.

Y otros: ‘No, no, no, aquí no pierda tiempo, aquí todos estamos ya convencidos, sígale adelante, ya aquí ya no, siga adelante.

Ya nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, pero eso es de abajo hacia arriba.

Ahora estoy escribiendo mi último libro como político en activo porque ya me voy a retirar, entonces antes voy a dejar un libro y estoy haciendo un recuento de todos esos procesos, que son de mucha utilidad, le voy a dedicar el libro a los jóvenes, de todas las experiencias, estas. Pero es fundamental la organización, informar, orientar, concientizar, organizar.

Y sí se necesitan o se requieren de muchas cosas, sobre todo perseverancia, no perder la fe. Cuando nos hicieron el segundo fraude, los menos convencidos o también ya cansados y muy informados de que iba a ser muy difícil que se lograra por la vía pacífica la transformación, en el segundo fraude había mucha desesperanza, desencanto, desolación, muchos diciendo: ‘No se va a poder, ya no lo vamos a’ lograr’.

Y yo escribí un libro entonces que se llama No decir adiós a la esperanza y fue por eso. Y me acuerdo que en ese libro hay un poema, un fragmento de un poema de Pellicer sobre Simón Bolívar, donde cuenta de que está Simón Bolívar enfermo en Perú, en un catre, postrado y llega un amigo que lo conocía.

‘¿Y ahora qué va usted a hacer, don Simón? Entonces le contesta con loca pasión don Simón: ‘Triunfar, triunfar’, estando postrado, enfermo. Eso se tiene que tener y fortaleza y seguir adelante y enfrentando adversidades y estando bien con uno mismo, con la consciencia y seguir adelante, seguir luchando.

Entonces, la organización es importante. Una vez cené con el obispo Méndez Arceo, de lo mejor. Ahí sí que por eso me gustaría irme, no al infierno, sino al cielo, para encontrarme a gente como don Sergio por allá. Y en la plática yo hablaba, hablaba y hablaba de la necesidad de la organización y me dice don Sergio: ‘Sí, fíjate que fue una gente pobrecita, pobrecita a ver a la Virgen y le dijo: ‘Madre, no tengo para darle de comer a mis hijos, no tengo zapatos, no tengo para calzarlos, para la ropa’. Dice don Sergio, por eso lo puedo decir, en aquel tiempo, que la Virgen le contestó: ‘Organízate’. O sea, es muy importante la organización del pueblo y la revolución de las conciencias.

Entonces, eso es lo que puedo…

PREGUNTA: ¿Cómo se va a llamar este último libro que tiene…?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Lo estoy pensando, lo estoy pensando, porque…

INTERLOCUTOR: Pero ¿no es el del humanismo, ni el del pensamiento…?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, sí viene un capítulo sobre el Humanismo Mexicano. Viene un capítulo sobre el Humanismo Mexicano, pero estoy haciendo un recuento de todo, porque metodológicamente tenía yo que decidir si… Como ya había escrito A la mitad del camino, pues era terminar con los últimos tres años del gobierno y ya, pero como ya va a ser el último libro en actividad política, que sí voy a seguir escribiendo, pero no para publicar pronto, quiero hacer un libro que me va a llevar como tres, cuatro, cinco años.

INTERLOCUTOR: Ya había anunciado el pensamiento conservador, también el Humanismo Mexicano.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es que ese pensamiento conservador es el que voy a hacer, pero ya retirado, ese es un trabajo de investigación que me va a llevar mucho tiempo. Y además que no quiero publicarlo porque no quiero aparecer una vez que yo me retire en ningún acto ni tener ninguna participación pública.

Entonces, este libro nuevo, este último libro, que es un cierre de ciclo, son como apuntes finales, ya va a pues traer un resumen de todo el proceso político que hemos llevado a cabo en el país, entre muchos, ¿eh?, mujeres, hombres, millones.

Estoy escribiendo y me da sentimientos, porque estoy recordando a los fundadores de Morena y tengo que estar poniendo a quiénes elaboraron los documentos básicos, es decir, la declaración de principios, el programa, ya muchos fallecidos y les tengo que estar poniendo crucecitas, de los que iniciaron.

Entonces, es un proceso que llevó mucho tiempo. Y en ese libro hay un capítulo, un capítulo sobre el Humanismo Mexicano, que es lo que quiero proponer para que se conozca lo que ha sido nuestro proceso, o sea, cómo llamarle a este proceso, que tiene cuestiones muy generales, que se han llevado a cabo en otras partes, pero también tiene cosas muy peculiares que tienen que ver con las características de México.

Por ejemplo, es muy difícil que se encuentre un estudio que hable del grave daño que causa la corrupción, no hay. Porque en la ciencia social siempre se pensaba que la acumulación de la riqueza se producía por la explotación de una clase sobre otra, del burgués que explotaba al proletariado y que así se obtenía la acumulación de capital, con una plusvalía que por la explotación del trabajador obtenía el dueño de los medios de producción. Bueno, eso es válido, sí en lo general, pero el caso de México aquí la acumulación de capital tuvo que ver fundamentalmente con la corrupción.

No estoy negando lo otro, pero aquí es muy difícil que se encuentre —los hay— a potentados, oligarcas, que no hayan hecho sus fortunas al amparo del poder público y mediante la corrupción. Entonces esa es una peculiaridad.

Lo otro, que además es algo que me llena de orgullo, a todos los mexicanos, nuestra fortaleza cultural. O sea, nosotros somos herederos de grandes civilizaciones, eso no todos los países lo tienen.

Entonces, lo que decía el maestro Bonfil, el México profundo, eso es lo que nos da un distintivo y explica mucho cómo somos los mexicanos y eso nos ha protegido siempre.

Y luego otra cosa que tampoco tienen en otros países o no en todos los países: nuestros dirigentes. No es fácil encontrar en otras partes del mundo a tantos dirigentes como Hidalgo, como Morelos, como Juárez, como Madero, como Villa, como Zapata, como Lázaro Cárdenas, ahora sí que Guerrero, Leona Vicario. Como se dice allá en el sureste: ¿en dónde los vas a agarrar, primo hermano?

Ya, vámonos ya.

PREGUNTA: Del asunto de Matehuala, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Se está atendiendo, lo del secuestro de migrantes en Matehuala. Se informó ayer, ya se encontraron a algunos, ya se tiene identificado el sitio, en fin, ya se está trabajando en eso, hay un despliegue de la Guardia Nacional y esperemos pues rescatarlos.

PREGUNTA: ¿Cuántos migrantes son?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Originalmente se habla de 50. Y son los transportistas, los choferes, sí. Pero estamos en eso y ya no podemos decir más por razones obvias, pero se está trabajando.

Y es esto, ¿no?, que lamentablemente se presenta, que hay bandas que secuestran. Por eso también el llamamiento a los hermanos migrantes, que no se dejen engañar, manipular por los traficantes, por los ‘coyotes’, por los ‘polleros’, que les dicen que, si consiguen cinco, seis mil, ocho mil dólares, los van a poner en Estados Unidos, pero que tienen que atravesar por México. Corren muchos riesgos, muchos riesgos.

Nosotros estamos cuidando el que se les respeten sus derechos humanos, pero también se tiene que saber y a veces se desconoce, por nuestra lucha y también por la decisión del presidente Biden, hay mecanismos, vamos a decir legales, para llegar a Estados Unidos, que no habían antes, no había opciones más que echarse a andar y atravesar México para llegar a Estados Unidos.

Ahora se puede desde el país de origen hacer un trámite, que lleva tiempo y estamos buscando que se acorte el tiempo, que no sea tan burocrático, pero ya se logró que entren en esta primera etapa 400 mil visas de trabajo, permisos, esto para Venezuela, para hermanos cubanos, haitianos, nicaragüenses y también para hermanos de Centroamérica. Entonces, se puede hacer los trámites antes de salir del país.

En las embajadas de Estados Unidos, ahí tienen que darles información sobre esto, fue el compromiso que hicieron con nosotros los del gobierno de Estados Unidos, que sus embajadas en estos países iban a estar informando. Porque existe un mecanismo electrónico, que a lo mejor no se conoce o cuesta trabajo aplicar este trámite mediante esa plataforma, pero sí pueden ir a las embajadas de Estados Unidos en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, en Nicaragua, en todos los países donde haya embajada u oficinas de negocios y ahí se les da esta información.

Y nosotros vamos a seguir insistiendo con Estados Unidos para que este mecanismo se mantenga.

Y también estamos haciendo trámites para que se destinen fondos a ayudar a pobladores de comunidades, de pueblos, de ciudades, de países de América Latina, del Caribe, sobre todo jóvenes. Ya estamos nosotros destinando como 100 millones de dólares en programas de bienestar y está funcionando nuestro plan y el presidente Biden ya autorizó que se amplíen los recursos destinados para ayudar a los pueblos.

Y vamos a seguir insistiendo en esto, para que no tomen el camino de la migración, vamos a decir, sin explorar, sin buscar la forma legal de hacerlo, porque están abiertas estas puertas, estos caminos.

PREGUNTA: Sobre la vigilancia en Matehuala, ¿cuáles son las organizaciones que están…?

PREGUNTA: ¿Qué está pasando en Matehuala, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Hay bandas que se dedican a eso, a secuestrar. Está atendiéndose el problema y yo espero tener información pronto.

INTERVENCIÓN: ¿Está ligado con el otro secuestro, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Mande?

INTERLOCUTOR: ¿Está ligado con el otro secuestro que hubo cerca de ahí?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí porque es la misma zona y ya van dos o tres casos.

PREGUNTA: ¿Es la misma banda criminal?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Se está investigando.

PREGUNTA: La situación de Ecuador.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Lo de Ecuador no se sabe todavía, porque apenas…

PREGUNTA: Ya disolvió el congreso.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Cuándo?

INTERLOCUTOR: Hoy en la mañana.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, no sabía. ¿Y qué resolvió?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Disolver la asamblea nacional y convocar a elecciones dentro de seis meses.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Entonces, no creo yo que haya inestabilidad y además no lo deseo. Ojalá y los hermanos ecuatorianos puedan resolver esto así, con este procedimiento. Si se va a convocar a nuevas elecciones, pues que participen todas las fuerzas políticas.

Y no creo que haya violencia política. En el caso —vamos a estar pendientes— de que se den enfrentamientos, pues ya nuestra embajadora ya seguramente está atendiendo a nuestros paisanos en Ecuador, nuestra embajadora Serur.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Raquel Serur.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Raquel Serur, una maestra, filósofa de los mejor, de lo mejor que tenemos, hablando del servicio exterior, Raquel Serur.

Ella está pendiente y vamos a darle seguimiento al proceso.

Muy, bien, muchas gracias.

