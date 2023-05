Encontraron muerta a Tania Guzmán, influencer michoacana de maquillaje

La joven originaria de Michoacán fue reportada como desaparecida el 21 de abril (Facebook/Tania Guzmán)

Tania Araceli Guzmán Navarro era una influencer de maquillaje reconocida en redes sociales, la joven de 23 años fue reportada como desaparecida el 21 de abril en Puruándiro, Michoacán; sin embargo, su cuerpo fue localizado en una barranca del estado de Morelos el 10 de mayo.

Fue el 15 de mayo cuando se confirmó que uno de los siete cuerpos localizados correspondía con el de Tania Araceli, de acuerdo con los estudios que se le realizaron. Los seguidores, amigos y familiares de la estilista y creadora de contenido lamentaron su muerte en redes sociales.

La joven fue buscada con el protocolo de Alerta Alba en Michoacán; esta ficha de búsqueda fue desactivada el 15 de mayo. El hallazgo del cuerpo fue realizado por Personal de la Fiscalía General del Estado con apoyo de la Guardia Nacional (GN) y Guardia Civil (GC), sobre la carretera Villa Morelos-Huaniqueo, a la altura del kilómetro 37. Los siete cuerpos fueron localizados porque el olor fétido alertó a las autoridades, de acuerdo con una ficha informativa.

La ficha de búsqueda de la influencer se desactivó el 15 de mayo, pero su cuerpo fue localizado junto al de otras seis personas privadas de la vida el 10 de mayo (Twitter/AlertaAlbaMich)

Por el momento no hay información sobre los avances de la investigación, simplemente se informó que la Fiscalía General del Estado realizaría las indagatorias correspondientes, tampoco se han hecho públicas las identidades de las otras seis personas cuyos cuerpos fueron localizados en la carretera Villa Morelos-Huaniqueo, por lo que se desconoce si la joven tenía alguna relación con las otras víctimas.

De igual forma, no hay información sobre los posibles responsables de haber trasladado los siete cuerpos hasta ese lugar, también se desconoce si las víctimas fueron privadas de la vida en el tramo de la carretera en que fueron localizadas.

La influencer originaria de Ciudad Puruándiro compartía constantemente fotografías de sus maquillajes y también ofrecía un curso de cuidado de la piel, la joven Tania Guzmán tenía conocimiento sobre armonía facial y en su página de emprendimiento tenía casi 6 mil seguidores. De igual forma ofrecía consejos de belleza y tips de maquillaje a través de sus transmisiones en vivo.

La estilista Tania Guzmán subía videos en TikTok y Facebook (Facebook/GuzmanMakeu)

Además, también tenía una gran difusión de su contenido en Tik Tok, plataforma en la que contaba con más de 51 mil seguidores. La mayoría de los videos de la joven rebasaban las 200 mil reproducciones, en dichas grabaciones Tania Guzmán lucía el proceso de maquillaje y grababa tendencias con delineados y sombreados de fantasía, solía destacar sus pómulos como parte de su rutina de belleza personal.

Una de sus allegadas escribió un texto para despedirse de Tania Araceli y señaló que las autoridades habrían sido incompetentes:

“Es la primera vez que subo una publicación de este tipo, Tania era una creadora de contenido y Maquillista que desde el pasado mes de abril fue privada de su libertad, el día de hoy lamentablemente fue encontrada pero sin vida, desafortunadamente contamos con el peor sistema de justicia en el país donde si no hay dinero no hay proceso”, escribió Alejandrina Estrada.

Muchos seguidores de Tania Guzmán se despidieron de ella a través de redes sociales (Captura de pantalla)

Otra de sus colegas maquillistas realizó una grabación para TikTok en la que se escribió los nombres de algunas víctimas de feminicidio, de fondo colocó el tema Canción sin miedo de Vivir Quintana.

Algunas de las despedidas y mensajes que pudieron leerse en redes sociales fueron: “La mayoría de las personas que la seguíamos, esperamos una respuesta distinta, pero lamentablemente te tocó partir & de una manera que no merecías. Gracias por los lives & las enseñanzas que dejaste en cada uno de tus seguidores! Vuela alto Tania Guzmán Navarro”, “Gracias por cada video de maquillaje, yo te seguía y me preocupé mucho cuando me enteré que no te encontraban”, “Descansa en paz, preciosa, llegaremos hasta las últimas consecuencias” y “Hasta pronto, colega”.