Restaurante se volvió viral por no poner música de Peso Pluma

Algunos clienters apoyaron la medida del restaurante, pero otros no (instagram/pesopluma//facebook/layardafoodstation)

Un restaurante en Monclova, Coahuila, de nombre La Yarda Food Station publicó una fotografía en sus redes sociales que generó controversia. En la foto en cuestión se pueden ver las pantallas del lugar avisando a sus comensales: “No pongo Peso Pluma”.

La fotografía se volvió viral en redes sociales y desató una ola de comentarios al respecto. Algunos de los clientes apoyaron la decisión del comercio, mientras que otros no vieron la acción con buenos ojos.

Luego de que los internautas reaccionaran a la particular regla del lugar, el restaurante explicó la razón de su decisión, argumentando que el estilo de su negocio no se prestaba para lo que suelen generar las canciones interpretadas por Peso Pluma.

Así anunció el establecimiento su decisión (instagram/pesopluma//facebook/layardafoodstation)

“Y no pongo Peso Pluma”, escribieron en su muro de Facebook, “Nuestro concepto de restaurante bar, fonda o como lo quieras llamar no es lujoso, es lo más modesto, y con gran corazón, principios y valores”.

Del mismo modo, explicaron que la música de Hassan Kabande Laija no es de su agrado, pues consideran que es una mala influencia para los más pequeños, quienes son parte de la clientela del lugar.

“Por lo tanto nos limitamos a poner música de Peso Pluma, canciones que alteran el orden y que no aportan algo de productivo para la juventud en estos tiempos, que cabe mencionar son bombardeados por todos lados con malas influencias”, explicó la administración del lugar.

Del mismo modo, explicaron que la música de Hassan Kabande Laija no es de su agrado, pues consideran que es una mala influencia para los más pequeños (AP)

Del mismo modo, explicaron que aunque existan divergencias entre las formas de pensar, se reservaban el derecho a poner la música del originario de Guadalajara, y manifestaron sus puntos de vista entorno a sus instalaciones y al consumo de bebidas alcohólicas en su establecimiento. Asimismo, invitaron a quienes no están de acuerdo con su forma de pensar, a visitar otros restaurantes.

“Nuestro pensamiento es que la cerveza no separa familias, al contrario, puedes venir a tomar con tu familia, hijos, esposa. Fomentamos el consumo moderado, donde tenemos brincolín, videojuegos y próximamente más amenidades. Hay lugares para todo y para todos y es así como hay personas a quien no les parezca nuestra forma de pensar (hablando musicalmente) habrá personas a las que sí, y para esas a las que no les gusta habrá lugares donde puedan escuchar música de su preferencia”.

La clientela también reaccionó a la medida del establecimiento. En algunos de los casos, los usuarios reaccionaron de forma positiva y se pusieron de lado del restaurante, e incluso, se aventaron a externar sus propios puntos de vista alrededor del fenómeno Peso Pluma.

Del mismo modo, explicaron que aunque existan divergencias entre las formas de pensar, se reservaban el derecho a poner la música del originario de Guadalajara (Peso Pluma)

“Felicidades. Eso es tener claro qué tipo de educación y valores tiene ustedes. En un momento en donde muchos se mueven por “modas”, “tendencias”, esto es de apreciarse”, “Excelente decisión y excelente publicidad. Igual seguiré yendo”, “Por más lugares que hagan lo mismo, no a la música que promueve la narco cultura”, fueron algunos de los comentarios que los usuarios escribieron como forma de apoyo.

No obstante, también hubo retractores, quienes escribieron que no estaban de acuerdo con dicha medida, y argumentaron sus puntos de vista escribiendo cosas como: “Pues la vez que fui no salían de la rola La planta (desértica). Está bien que les guste el rock pero no abusen de su básico repertorio”, “De hecho Peso Pluma acaba de perder 20 millones de dólares por ese detalle”, “¿La cerveza no separa familias? ¿Y el alcoholismo? Mejor digan que no les gusta y que no ponen y ya”, “Pues qué aburrido”, y “Por algo parecido a ello es que quebró food park”.

Peso Pluma se encuentra en el momento más importante de su carrera. Sus canciones han generado controversia, pues aunque tiene miles de fans que lo apoyan, hay retractores que consideran que las letras de sus temas musicales tocan temas preocupantes para la juventud mexicana.