Peso Pluma reaccionó a rumores sobre su vida privada tras señalamientos de su supuesto abuelo con el narco

Peso Pluma es considerado como el cantante mexicano más exitoso del momento. (Imagen: Facebook)

En menos de un mes, Peso Pluma se convirtió en uno de los cantantes mexicanos más escuchados en plataformas digitales por su exitosa y polémica colaboración con Eslabón Armado. Conforme creció su fama fueron apareciendo rumores sobre sus próximos proyectos musicales, su supuesta enemistad con la banda de regional mexicano y su vida privada.

Y es que durante su trayectoria artística se ha caracterizado por ser hermético con todo lo que sucede afuera de los escenarios y estudios de grabación. Sin embargo, durante las últimas horas del viernes 12 de mayo reapareció en sus historias de Instagram para enfrentar todas las especulaciones, dimes y diretes.

“Yo me dedico a hacer música y lo seguiré haciendo. No se vayan con la finta. La prensa no sabe nada de mi vida, mucho menos de lo que me rodea. No crean todo lo que ven en internet”, comenzó.

Su verdadero nombre es Hassan Emilio Kabande Laija. (Instagram/@pesopluma)

De esta manera, el intérprete de El belicón, AMG y Siempre pendientes hizo un llamado a todos sus fans para que tomen con pinzas toda la información que circula en internet sobre él y explicó que no se refería a una especulación en particular. Y es que sólo se pronunció al respecto para defenderse y hablar sobre su música.

“No me refiero a un tema en específico. Solamente he estado más enfocado en la elaboración del disco y no he dado declaraciones ni entrevistas porque no me guste el chisme. PD: los amos a todos, pura Doble P”, concluyó.

El cantante también conocido como Doble P cuenta con 7.6 millones de seguidores en su cuenta. (Instagram: @pesopluma)

Peso Pluma enfatizó que su mensaje no era en contra de algún rumor en especial, sin embargo, rompió el silencio después de que se difundió información sobre su árbol genealógico. Y es que supuestamente un su abuelo era un “pistolero” que tenía nexos con el crimen organizado, en especial, con uno de los narcotraficantes más sonados en la década de los años setenta.

¿Quién era “El Culichi”?

De acuerdo con la información que compartió Pepe Garza durante su visita a Chisme No Like, el abuelo del afamado intérprete de corridos tumbados se llamaba Pedro Eleodoro Cázares Laija y era un hombre muy conocido, incluso tenía un sobrenombre por su supuesto trabajo: Eleodoro Elenes “El Culichi”. Y es que se habría desempeñado como uno de los pistoleros y mano derecha de Pedro Avilés Pérez “El León de la Sierra”.

El éxito de Peso Pluma se debe a una cuestión social

El presunto abuelo de Hassan Kabande Laija habría nacido en Santiago Los Caballeros en Badiraguato, Sinaloa, en 1952. Tenía un gusto especial por los caballos y joyería de oro, así como por el whiskey. Supuestamente no sólo trabajó para El León de la Sierra, también habría colaborado con otras personas de identidades desconocidas y habría sido detenido en al menos tres ocasiones, pero no sus estancias en prisión no superaron los tres meses.

Existe muy poca información sobre El Culichi, no obstante, dentro del regional mexicano existen corridos que contarían sus historias, aventuras y anécdotas con su nombre real o su apodo.

Chalino Sánchez fue uno de los primeros intérpretes de narcocorridos (Foto: Twitter @ElGallodeOro)

Un narcocorrido de Chalino Sánchez narra la muerte de “El Culichi”

En los últimos años, los narcocorridos han causado controversia en redes sociales porque son considerados como una apología a la violencia, sin embargo, muchas piezas de esta índole han permitido conocer un poco más sobre el narcotráfico en México. Rosalino Sánchez Félix, mejor conocido como Chalino Sánchez, fue uno de los piones en atreverse a contar este tipo de historias.

Dentro de su repertorio musical destaca una canción donde cuenta como habría fallecido el supuesto abuelo de Peso Pluma: “Final del 84, 27 de diciembre, en Culiacán Sinaloa ha muerto Eleodoro Elenes”.