Luis Miguel recordó la emotiva carta que le escribió Frank Sinatra

El sol de México recordó la carta que recibió tras su encuentro

El 15 de mayo comenzó la preventa VIP para los conciertos de Luis Miguel, mientras los fans intentaban comprar sus boletos para la gira de 2023, el cantante compartió un recuerdo con el compositor Frank Sinatra, pues publicó la carta que le escribió hace 27 años.

Te puede interesar: Joven regaló a su mamá un boleto para gira de Luis Miguel y conmovió a usuarios: “Nunca tuvo dinero para ir”

Aunque no colocó alguna descripción, el cantante de La incondicional mostró la carta que le entreó Frank Sinatra, la fecha de este documento es octubre de 1996.

En el escrito, el compositor de temas como That’s Life y New York, New York reconoció el talento de Luis Miguel y lo felicitó por haber obtenido una estrella en el Paseo de la Fama, en Los Ángeles, Estados Unidos.

Esta es la carta que escribió Frank Sinatra (Twitter/@LMXLM)

“Querido Micki: Durante años ha sido halagador escuchar a jóvenes cantantes hablar sobre el nuevo Frank Sinatra. Fue aún mejor cuando escuché de un joven en México que no tenía comparación con nadie”, se pudo leer en la primera parte de la carta. Posteriormente, el cantante describió el encuentro que tuvo con Luis Miguel y le deseó éxito en su carrera profesional.

Te puede interesar: Filtraron la posible lista de precios para ver a Luis Miguel en la Arena CDMX

“Cuando nos conocimos en México y escuché realmente tu voz, me di cuenta que eras original y único. Un talento enorme y ‘no tan malo a la vista. Felicitaciones por tu estrella en el Paseo de la Fama. Estoy seguro que se vienen muchas cosas mejores para ti. Un saludo cálido, Frank”, concluyó Sinatra en la carta.

Luis Miguel ya había publicado este texto en otras ocasiones, pero este 15 de mayo añadió la fotografía que tienen juntos a la imagen digitalizada. La publicación del cantante reunió más de 20 mil “Me gusta” en Twitter, pero en su cuenta de Instagram alcanzó más de 250 mil.

Así fue el encuentro entre Luis Miguel y Frank Sinatra (Archivo)

Entre comentarios de ambas redes sociales se pudieron leer mensajes como: “Uno es el mejor cantante de todos los tiempos y el otro se apellida Sinatra”, “Te amamos”, “Dos leyendas eternas”, “Te esperamos en España con tus conciertos. Todo con el rey Luis Miguel” y “Es que eres el más grande Luis Miguel, no hay ninguna duda”.

Te puede interesar: Los mejores memes que dejó Luis Miguel y los altos precios de sus boletos

La colaboración que tuvo Luis Miguel con Frank Sinatra ha sido uno de los momentos más icónicos de su carrera, pues la admiración de El Sol era tan grande hacia él que incluso aprendió a hablar inglés, de acuerdo con lo expresado por el cantante durante el evento de 1995 en el Shrine Auditorium, en Los Ángeles.

“Estoy muy feliz de estar aquí esta noche porque, cuando era niño, tuve la oportunidad de escuchar las canciones de Frank Sinatra, así que creo que aprendí inglés por sus canciones”, dijo Luis Miguel al intérprete de My Way, quien se mostró conmovido ante estas palabras.

Luis Miguel aprendió a hablar inglés inspirado por su admiración hacia Frank Sinatra (Getty Images)

“Y quiero decir que 10 años después tuve la oportunidad de cantaren un álbum suyo que es el Duets II, eso fue como un sueño hecho realidad. Así que feliz cumpleaños, Frank. Muchas gracias. Espero que todos ustedes vengan a volar conmigo esta noche”, agregó.

La canción que fue incluida en el álbum de duetos de Frank Sinatra fue Come Fly With Me.

Luis Miguel y su gira de 2023<i> </i>

Desde que se confirmó la serie de conciertos, los fans de Luis Miguel mostraron grandes expectativas por todos los detalles sobre los eventos.

Luis Miguel visitará 11 ciudades diferentes de México (Instagram/@lmxlm)

En el día de la preventa VIP de Santander, se agotaron los boletos de cinco ciudades en pocas horas, es decir Monterrey, Guadalajara, Aguascalientes, León y CDMX. Dentro de esta primera fase hubo algunos errores en la plataforma en los primeros minutos de apertura.

Es importante señalar que aún falta la preventa con tarjeta de crédito Santander del 16 y 17 de mayo; así como la venta general, la cual comenzará el jueves 18 de mayo.