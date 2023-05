Halle Bailey se habría quejado con ‘altos mandos de Disney’ por el comentario “racista” de Pato Borghetti en ‘VLA’

La actriz escaló el incidente hasta los altos mandos de Disney en Estados Unidos. Imagen: Venga la Alegría.

Halley Bailey no quedó muy contenta con su visita a México para promocionar La Sirenita. Así lo mencionan algunos reportes que sugieren que la actriz se quejó directamente con los altos mandos del estudio, luego de un comentario que han calificado de “racista” en redes sociales, generado a partir de una entrevista que sucedió en un programa de espectáculos en televisión abierta.

Te puede interesar: Los mejores memes a Patricio Borghetti tras comentario a Halle Bailey

Mientras la actriz visitó el programa Venga la Alegría, se sometió a una sesión de preguntas y respuestas con los conductores Kristal Silva y Patricio Borghetti. Precisamente fue éste último el que ingresó a la sala de las controversias por un comentario poco atinado que de inmediato fue criticado por sus colegas de la prensa, las redes sociales y al parecer por la misma actriz, quien en aquel momento no dijo nada al respecto.

Borguetti se dirigió a la actriz y le dijo: “Esto no es una pregunta, es algo que te quiero compartir. Te lo prometo, nadie de los que estábamos en esa sala (de cine) ayer, estábamos viendo el color de tu piel. Todos, incluida mi mujer y mis hijos, estábamos perdidos en tus ojos”.

Te puede interesar: “La Sirenita” buscó empoderar a la mujer, declararon Javier Bardem y Halle Bailey

A pesar de que el conductor, probablemente trató de hacer un cumplido, muchos otros en redes sociales han calificado el momento como de “microagresión” y un acto de racismo. “Lo que le está comunicando en verdad es que su color es un ‘problema’ o una limitante como actriz, pero como hizo tan bien su papel, pues no le afectó”, se puede leer a través de Twitter.

En redes sociales el momento fue calificado como una "microagresión" racista. Imagen: Venga La Alegría.

El conductor se defendió más tarde a través de su cuenta personal en la mencionada red social, afirmando que lo dijo fue un “acto de amor” y que muchas personas están equivocadas o son malintencionadas al suponer que se trató de un comentario racista. Escribió lo siguiente:

Te puede interesar: Quién será la nueva conductora de “Venga la Alegría”, según Álex Kaffie

“Me da lástima y un poco de vergüenza que quieras transformar palabras de amor, en esto. Pensé que eras más inteligente. Le dije que estaba haciendo historia y cambiando el mundo para mejor. Ella lo recibió con agradecimiento y amor. Tú no pudiste”.

Halley Bailey no lo recibió con amor

Sin embargo, nuevos reportes indican que la actriz no recibió el comentario con “agradecimiento y amor” como afirma el conductor. Supuestamente Halley Bailey se habría dirigido con los altos mandos de Disney, no en México, sino en Estados Unidos, para señalar el incidente.

Educadamente la protagonista de La sirenita le pidió al estudio que no se le volviera a exponer de esa manera ante personas que no están preparadas. Lo peor de todo el asunto, es que la actriz cuestionó la decisión de la casa de Mickey Mouse de haberla traído a México, lo que preocupa a muchos porque pareciera que nuestro país no es un buen lugar para ser visitado. Así se puede leer en El Universal:

“[El incidente] fue a dar a los altos mandos de los estudios Disney en Estados Unidos. Nos cuentan que la actriz estadounidense se quejó sobre las entrevistas que tuvo en México, esto derivado de la que le realizó el conductor de TV Azteca, pues lo que quiso ser un halago terminó como un comentario racista, por lo que la joven cuestionó por qué la habían traído a México y pidió no volver a ser expuesta a este tipo de situaciones ante personal que no estuviera lo suficientemente preparado. Los representantes de Disney en México, por supuesto, casi se infartan con lo ocurrido”.

La sirenita llegará a las salas de cine el 25 de mayo. Imagen: Disney LA.

La sirena llega a México

La promoción del live action de La sirenita alcanzó México con una alfombra azul repleta de las estrellas de la película y un sinnúmero de eventos para que la prensa pudiera conversar con el talento de dicha producción cinematográfica. Sin embargo, la nueva película de Disney es una obra que durante años se ha rodeado de polémica por la elección de su protagonista Halley Bailey, una actriz de ascendencia afroamericana que se desprende de su contraparte animada.

A pesar de las dudas y las muchas críticas, aquellos que han visto la película han quedado encantados con la actriz. Elementos como su encanto natural, su voz y sus dotes histriónicos fueron mencionados con regularidad. De igual forma la película ha sido calificada por la prensa internacional como el mejor live action que ha realizado Disney, desde que el estudio ha revivido todos sus clásicos en acción real.

La sirenita es dirigida por Rob Marshall (Chicago, Nine, Into the Woods) un cineasta especializado en el cine musical. Además de Bailey, la cinta es protagonizada por el actor español Javier Bardem y la actriz estadounidense Melissa McCarthy. Llegará a las salas de cine mexicanas el próximo 25 de mayo.