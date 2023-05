Concierto de Luis Miguel en México: esto cuestan los boletos en reventa

El mexicano vendrá a Tierra Azteca (Foto: Cuartoscuro)

Durante la mañana de este 16 de mayo, Luis Miguel se convirtió en tendencia debido a que se realizó la preventa para sus conciertos en México. Así, a unas horas de que se anunciara que las entradas se agotaron en algunas de las localidades, los precios de las temibles reventas ya comenzaron a inundar las redes sociales.

Uno de los problemas que suelen denunciar los fans mexicanos es que varias personas se dedican a comprar múltiples entradas y después las venden nuevamente a precios inflados.

Esta situación no sólo ha causado gran inconformidad entre los seguidores del Sol de México, sino que ha escalado a instancias donde en el caso de otros shows, algunas instancias gubernamentales como la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) han tenido que intervenir para regular este tipo de situaciones, como fue el show de Bad Bunny en 2022.

Cuánto cuestan los boletos en reventa

Algunos sitios de Internet como Viagogo anuncian desde su página web que aparentemente ya cuentan con boletos para Luis Miguel. Los elevados precios son los siguientes para la Arena de la CDMX:

Los boletos ya están en reventa (Foto: Cuartoscuro)

-Amarillo: 11 mil a 50 mil pesos

-Azul: 57 mil 500 pesos

-Boxes: 20 mil a 57 mil 500 pesos

-Cancha: 34 mil a 57 mil pesos

-Grada Alta: 6 mil a 9 mil pesos

-Grada Baja: 11 mil a 26 mil pesos

Luis Miguel vendrá a México y ya hay boletos en reventa (Viagogo.com)

-Grada Media: 10 mil a 19 mil pesos

-Gris: 6 mil 500 a 57 mil

-Morado: 11 mil a 44 mil pesos

-Naranja: 48 mil a 57 mil 500 pesos

-Rojo: 38 mil a 57 mil 500 pesos

-Verde: 11 mil a 57 mil 500

Cuál es fue el costo real de los boletos

Las boleteras oficiales emitieron varios comunicados pidiéndole a los consumidores que no compraran boletos en reventa o en otros sitios no autorizados, pues el acceso no estaba garantizado con esas entradas, ya que en ocasiones suelen ser fraude o clonados.

A diferencia de los precios colocados por los revendedores en Internet, los costos para ver al cantante de La Incondicional en México fueron diferentes.

Los boletos se agotaron rápidamente (Foto: Cuartoscuro)

-Para la Arena CDMX el rango de precio osciló entre los mil 300 a 11 mil 900 pesos.

-En Guadalajara los costos estuvieron desde mil 100 pesos hasta 11 mil

-Arena Monterrey contó con precios que iban desde los mil pesos hasta los 12 mil

-En Oaxaca fueron de 920 pesos a 9 mil

Usuarios se molestaron por precios alzados

Varios usuarios de Twitter se mostraron decepcionados por no alcanzar boletos en la preventa de Luis Miguel y otros denunciaron los altos precios de reventa.

El cantante se presentará nuevamente en México (Foto: Cuartoscuro)

“Se agotaron los boletos para Luis Miguel pero la reventa ya anda con todo”. “Precios de boletos para Luis Miguel, pero obvio, ya no hay . Va a estar buena la reventa”. “A mi lo que me da más coraje de la venta de boletos para ver a Luis Miguel es que no entendemos el negocio que hay detrás de la reventa, que hay un buen de gente solo por subirse al tren de ver a LuisMi, y la neta si ando odiando a todos en este momento. Gracias por su atención”, colocaron los cibernautas.

Cuándo es la Venta General para Luis Miguel en México

El próximo 17 de mayo habrá otra fecha de preventa para los boletos de Luis Miguel en México, sin embargo, para aquellos que no cuenten con tarjeta Santander para acceder a esta etapa, podrán adquirir sus entradas a partir del jueves 18 de mayo. Para ese día, todas las tarjetas de crédito y débito, sin importar el banco, serán aceptadas.