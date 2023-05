Santiago Creel pidió a AMLO no “sacarle” sus retos

Santiago Creel explotó contra AMLO por su postura en contra de la SCJN (Foto: Cuartoscuro)

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y aspirante a la candidatura presidencial, Santiago Creel Miranda, volvió a lanzarse contra el mandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por sus evasiones y negativas a las distintas peticiones del diputado.

En rueda de prensa desde Puerto Vallarta, Jalisco, el integrante del Partido Acción Nacional (PAN) señaló que el presidente de la República ha “pasado de largo” en distintas ocasiones sus cuestionamientos e invitaciones a dialogar para discutir los temas que enfrenta al país, sobre todo ante los ataques a la Suprema Corte.

De esta manera el diputado blanquiazul recordó las veces que el titular del Ejecutivo federal le cuestionó, desde su mañanera, cómo obtenía sus ingresos, su trabajo y su patrimonio.

No obstante, Creel Miranda señaló que, a pesar de las declaraciones del primer mandatario federal hacia su persona, él no ha aceptado entablar debates o diálogos con sus opositores, por lo que lo llamó a no “saquearle al reto”.

El diputado del PAN respondió al reto de AMLO por medio de un video posteado en sus redes sociales

“No nos merecemos a un presidente que le dé la vuelta a los retos que le he planteado. Primero habló de mis ingresos, le dije que mis declaraciones fiscales las tengo hace más de cincuenta años (...) De qué vivió durante 13 años (AMLO) (...) lo rete para que me lo demuestre, lo rete para que dialoguemos sobre el mejoramiento de las becas, le dio la vuelta”.

La rivalidad entre el presidente de la Cámara de Diputados y el primer mandatario federal lleva suscitandose varias semanas atrás, no obstante, este enfrentamiento de declaraciones tomó repunte ante la nueva postura de AMLO en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual causó el enojó de sus opositores.

Tras el rechazo del máximo tribunal de justicia a la primera parte de la reforma secundaria en materia electoral, mejor conocida como Plan B, el titular del Ejecutivo federal adelantó que impulsaría una nueva estrategia para reformar al Poder Judicial, pues aseguró que los ministros y ministras de la institución están “trastocados” por los opositores, además de ser funcionarios que gozan de diversos privilegios.

(Andrés Manuel López Obrador y Gobierno de México)

Ante esto, el aspirante a candidatura presidencial se lanzó contra la postura de AMLO, asegurando que sus iniciativas rozaban en lo absurdo y disparatado, por lo que recomendó al presidente enfocarse en soluciones a los problemas del país antes de implantar acciones innecesarias al órgano judicial.

“Mi problema es contigo, con tu gobierno y las corcholatas. El que miente y traiciona no quiere al pueblo solo lo usa. Cuando quieras lo aclaramos en persona y si le sacas al debate que entren tus corcholatas”, destacó Santigo Creel en un video mensaje.

No obstante, el presidente del país respondió ante las acusaciones, invitando así al diputado panista a “trabajar juntos” para hacer del Poder Judicial una mejor institución, sobre todo después de haber evidenciado los privilegios y fideicomisos que gozan las y los ministros.

El mandatario propuso al diputado trabajar en conjunto para desaparecer multimillonarios fideicomisos del Poder Judicial.

“A ver Santiago Creel: vamos a hacer algo juntos. Vamos a presentar una iniciativa para que desaparezcan los fideicomisos del Poder Judicial que rondan los 20 mil millones de pesos. Que se entreguen a estudiantes de familias pobres, que se entreguen becas. A ver qué resuelve”, destacó el mandatario desde Palacio Nacional.

En respuesta, Santigo Creel explicó que tales fideicomisos tienen un valor importante para la Suprema Corte, por lo que, una vez más, el diputado del pan invitó a AMLO y Norma Piña, presidenta del máximo tribunal de justicia, a una mesa de diálogo junto a él para explicar los beneficios de los fideicomisos

“El reto está puesto (...)ten el valor de que nos sentemos el presidente del Poder Judicial, Santiago Creel y tú para dialogar, para que veas que ese fideicomiso da capacitación, invierte en infraestructura del Poder Judicial” destacó Santiago Creel desde Puerto Vallarta.