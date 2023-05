¿Dónde quedaron los casi 900 mdp durante huelga de Notimex?

Foto: REUTERS

Los senadores del Partido Acción Nacional (PAN), hicieron un llamado a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y a la propia Secretaría de la Función Pública (SFP), para que investiguen sobre el destino de casi 900 millones de pesos que se gastaron ilegalmente durante el tiempo en que la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, Notimex estaba en huelga.

En el punto de acuerdo que se presentó a la Comisión permanente, se solicitó que se inicien los procesos en las dependencias correspondientes, ya que los trabajadores exigen que su actual directora Sanjuana Martínez Montemayor, sea investigada y los recursos públicos del 2020 al 2023, sean regresados a la federación.

La senadora Kenia López Rabadán dijo que la Agencia cuenta con un presupuesto anual de 200 millones de pesos y puede generar hasta 50 millones más si son eficientes, por ello, dijo que la actual directora ha ejercido indebidamente casi 900 millones de pesos en cuatro años. “Es urgente saber qué ha pasado con ese dinero si no han producido noticias, tienen adeudos salariales y demandas por falta de pago de rentas y a proveedores”, indicó.

Trabajadores de la Agencia de noticias, Notimex, exigieron que su actual directora, Sanjuana Martínez Montemayor, sea investigada y los recursos públicos gastados del 2020 al 2023 durante la huelga de la agencia, sean regresados a la federación (Oficina de Prensa de la Presidencia de México, vía AP, Archivo)

De la misma manera, señaló que la desaparición de Notimex, “es un duro golpe a la democracia, al derecho de acceso a la información pública, a la transparencia y la rendición de cuentas”.

Por igual, criticó al partido Morena, ya que destacó que quiere centralizar la información, atentando contra las libertades y derechos de los mexicanos, “el caso de Notimex es otro ejemplo de la destrucción de las instituciones”.

Huelga de Notimex lleva más de 3 años

El Grupo Parlamentario del PRI propuso dos puntos de acuerdo para pedir al gobierno federal que rectifique la extinción de Notimex. (EFE)

Asimismo, la senadora panista dijo que si la desaparición de Notimex era definitiva, las secretarías antes mencionadas cumplan con las demandas que ganaron periodistas y trabajadores, garantizando el pago total de su liquidaciones, “así como el cumplimiento del contrato colectivo de trabajo vigente”.

“Con la llegada de Morena al poder, iniciaron una serie de acusaciones y hostigamiento en contra de los trabajadores de dicho organismo, lo que derivó en el despido injustificado de 245 personas”, mencionó.

Por ello, en junio de 2020, periodistas, reporteros, entre otros trabajadores, decidieron irse a huelga por la falta de cumplimiento del contrato colectivo, pago de salarios y falta de liquidaciones en el caso de los despidos, “ante la amenaza presidencial de extinguir a Notimex, hay temas que deben tener claridad y sobre todo transparencia, ya que es necesario saber cuál será la situación laboral de los trabajadores, si serán recontratados por otras dependencias del gobierno o quedarán sin empleo”, sentenció la vicecoordinadora.

Cabe destacar que no es la primera que vez que los senadores de la oposición hacen diversos puntos de acuerdo para que se solucione la crisis que hay en Notimex y que afecta a todos los trabajadores de dicha agencia, de hecho, se ha llamado a comparecer a su directora y explique el destino de los recursos asignados, tomando en cuenta que por la huelga, no se tendrían gastos mayores, ya que nadie está laborando, sin embargo los senadores de Morena, PT y PVEM no han aprobado que esto sea una realidad, dejando en incertidumbre por la poca rendición de cuentas por parte de su directora.

Ya que la ley que creó a la Agencia de Noticias, su director debería elaborar el informe anual de actividades y presentarlo a la Junta de Gobierno, que a la vez deberá ser llevado al Congreso de la Unión para que de los detalles sobre lo ejercido y se haga el analisis correspondiente, hasta el momento Sanjuana Martínez desde que tomó el cargo en 2019, no ha presentado dicho informe ni ha rendido cuentas.