¿Por qué son más comunes los microsismos en la CDMX? Científico responde

(Foto: Jovani Perez/Infobae México)

Entre el 10 y el 11 de mayo la Ciudad de México ha sido sacudida por tres microsismos que han tenido epicentro en su territorio, específicamente en la alcaldía Magdalena Contreras.

Hay una explicación para estos movimientos telúricos que además de compartir epicentro se detectaron a 1 kilómetro de profundidad: las fallas, según explicó Victor Hugo Espíndola Castro, Jefe del Grupo de Análisis del Servicio Sismológico Nacional (SSN) para Infobae México.

Es por ello que aseguró que es erróneo pensar que estos tres sismos no están relacionados con el movimiento de las placas tectónicas.

“Se explican con el desplazamiento de las fallas, estas fallas existen porque estamos en un lugar donde se mueve la corteza”, detalló.

Éstas “fallitas” como las describió el experto, son las que generan la sismicidad en el Eje Neovolcánico (también llamado Eje Volcánico Transversal o Sierra Volcánica), mismo que pasa por la Ciudad de México.

Respecto a la pregunta sobre si en la capital ha incrementado la actividad sísmica, Espíndola Castro explicó que lo cierto es que este tipo de fenómenos es común y se da de manera cíclica lo que da la sensación de incremento.

“Es cíclico: a veces ocurren, seguramente en algún momento ya no van a ocurrir, van a pasar dos o tres años, va a ocurrir otro enjambre (sísmico) en la ciudad y la gente va a decir que es la primera vez que ocurre, eso es normal”, señaló.

En este sentido un “enjambre sísmico” se entiende como la ocurrencia de una serie de sismos con epicentros cercanos y magnitudes relativamente similares en un periodo de tiempo relativamente corto.

(Jovani Pérez / Infobae)

Los microsismos y su impacto en la CDMX

El Jefe del Grupo de Análisis del SSN también explicó que los sismos con epicentro en la Ciudad de México podrían causar daños sólo en caso de que estos se presentarán con una magnitud mayor a 4 (los que se han registrado en las últimas 24 horas han sido de 3, 2.2 y 1.9).

Si bien no se descarta la posibilidad de que se presente un sismo arriba de dicha magnitud en la capital, estos no son comunes, debido a que los movimientos telúricos que se han presentado están asociados a fallas pequeñas (a diferencia de las que se ubican en estados como Guerrero o Oaxaca).

A la par, agregó que si bien las y los ciudadanos percibieron “fuerte” el sismo ocurrido la noche del 10 de mayo ello estaba relacionado en parte a que este se originó a solo 1 kilómetro de profundidad.

Respecto a la activación de la Alerta Sísmica, el experto compartió lo señalado por la Plataforma Digital de Alertamiento y Gestión Integral de Riesgos en México, misma en la que se explicó que no sonó debido a varias razones.

En primera instancia, el Sistema de la Alerta está diseñado para detectar sismos de gran magnitud, no microsismos, en segundo lugar no hay sensores en la Ciudad, puesto que no son necesarios, y en caso de que los hubiera “es imposible alertar un sismo local”, debido a que “si no hay distancia no hay anticipación”.

Pese a que no sonó la alerta sísmica, algunos vecinos de la capital salieron de sus casas debido al movimiento. (Cuartoscuro)

Otras razones por las que tiembla en la CDMX

Cabe señalar que, según Sky Alert (empresa enfocada en el alertamiento de sismos), además de las fallas —que ocasionaron los últimos tres sismos—, existen otras razones por las que tiembla en la capital del país, como lo son tensiones en la superficie (acumuladas por décadas o siglos) y en algunos casos (aunque con menor frecuencia) por la sobreexplotación de los mantos acuíferos.

“La ausencia de agua provoca que el subsuelo colapse y se hunda generando así pequeños movimientos del suelo (sismos)”, señala.

Sky Alert ha asegurado que los movimientos telúricos con epicentro en CDMX se han vuelto más comunes, y una de las muchas razones “estaría asociada al constante hundimiento por suelos blandos en la mayor parte de la capital, con lo cual se ejerce presión en fallas locales que resultan en sismos cortos pero notorios al estar densamente poblado”.