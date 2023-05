Julio César Chávez Jr. acusó que quieren “anexarlo” de nuevo: “Les conviene”

El "Junior" narró en un live que su familia quiere aprovecharse de él y encerrarlo en un anexo

En vísperas de que Julio César Chávez Jr. regrese al cuadrilátero a boxear acompañado de su papá, Julio César Chávez, para la última exhibición del gran campeón mexicano, el junior volvió a llamar la atención debido a su estado de salud tras salir de un anexo de rehabilitación y preocupó a sus fans.

Fue a través de redes sociales que Chávez Jr. compartió su desilusión por el ambiente en el que se encuentra actualmente, y por los supuestos rumores que le hacen llegar a su papá, razón por la cual su familia estaría considerando la opción de volverlo a ingresar a la clínica en contra de su voluntad.

A través de una transmisión en vivo en Instagram, Chávez Carrasco explicó que se siente rodeado en un ambiente hostil, en el cual hay personas que se quieren aprovechar de su recuperación del consumo de sustancias que le ayudaban a bajar de peso.

Según Chávez Jr., personas cercanas a él y a su familia están intentando meterlo nuevamente a un anexo, cosa que lo molestó y decidió hacerlo público en un video que duró más de 13 minutos, en el cual se grabó hablando del tema y respondiendo las preguntas de sus fans.

Chávez Jr. acusó que lo quieren reingresar al anexo a pesar de que está bien (Instagram/ @jcchavezjr)

Aunque aseguró que se encuentra bien desde que dejó la clínica a principios de marzo de 2023, explicó que hay personas que “manipulan” a su familia —en especial a su papá—, por lo que usó sus redes sociales para informar del intento de anexarlo en contra de su voluntad.

Reconoció que se enteró del plan de su familia porque se encontró “un papel” en el que describía que iban a ingresarlo nuevamente a la clínica en la que pasó un año.

“No pasa nada, lo que pasa es que me encontré un papel que dice que me quieren volver a meter al anexo ¿porqué? porque ya se acoplaron aquí en México porque ya hay dinero, porque les conviene, pero a mí no, a ellos no les importa mi carrera, que siga ganando”, narró.

*Información en desarrollo