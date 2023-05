Qué perdería el PRI si Morena obtiene la victoria en el Edomex

El PRI ha gobernado el Estado de México por más de 90 años (Cuartoscuro)

En menos de un mes el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se estaría enfrentando a la victoria o a la derrota en el Estado de México, entidad que ha gobernado por más de 90 años ininterrumpidos y que le ha significado a lo largo de su historia la consolidación del poder político, así como del poder económico.

Sin embargo, por primera vez en la historia de la entidad, la mayoría de las encuestas apuntan como posible ganadora a la candidata del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Delfina Gómez Álvarez, sobre la representante de la coalición Va por el Estado de México, Alejandra del Moral Vela, quien representa a cuatro partidos, pero es militante del tricolor.

Entonces han comenzado a surgir algunas dudas sobre qué es lo que podría perder el PRI si es que no obtiene la victoria el próximo 4 de junio, ya que se tendría que enfrentar a no ser el partido que gobierne la entidad con mayor población, la que recibe mayor presupuesto estatal, así como no tener la mayoría de los votos, lo que le afectaría en la distribución del ingreso del próximo año.

Alejandra del Moral fue la elegida para luchar por uno de los últimos dos bastiones del PRI (Infobae México/Jesús Abraham Avilés Ortiz)

¿Qué significa el Estado de México para la federación?

Desde hace varias décadas, el Edomex se ha consolidado como la entidad con mayor cantidad de población, contabilizando 16 millones 992 mil 418 ciudadanos, con base en el censo de población del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) que se realizó en el 2020.

Aunado a eso, también cuenta con el quinto municipio más poblado de todo el país, se trata de Ecatepec de Morelos y que registró un millón 645 mil 352 de ciudadanos.

Debido a dichas cifras poblacionales, el Gobierno Federal ha catalogado a la entidad como una de las que mayor presupuesto debe de tener con el fin de que pueda cubrir las necesidades básicas de la población. Tan sólo en 2023 el Estado de México recibió 126 mil 606 millones de pesos, es decir, el 14.22% del presupuesto que se le signó a la federación.

El 4 de junio el Edomex renovará su gubernatura (Ilustración: Jovani/Infobae)

¿Qué significa el Edomex para el PRI?

Como se pudo observar, el Estado de México es una de las entidades que mayor visibilidad y presupuesto por parte del gobierno federal pues es una de las entidades donde se concentra una gran parte de la población nacional; no obstante, para el PRI actualmente sería su último recurso económico para poder subsistir como partido nacional.

La entidad cuenta con más de 16 millones de habitantes; no obstante, al corte del mes de marzo, el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) apuntó que su lista nominal era de 12 millones 705 mil 859 personas —es decir, los ciudadanos que han emitido una credencial para votar—; sin embargo, la Lista Nominal de Electores es de 12 millones 693 mil 54 personas, es decir, los que tienen vigente su identificación oficial y que podrán votar en la elección local.

Por lo que, para los comicios del próximo mes de junio, el PRI recibió un total de 310 millones 989 mil 433.71 pesos para 2023, los cuales incluiría un apartado para la campaña. De los cuales 203 millones 261 mil 67.78 pesos tendrían que ser para las actividades ordinarias; mientras que 101 millones 630 mil 533.89 pesos serían destinados para la obtención del voto; finalmente, seis millones 97 mil 832.03 pesos serían para actividades específicas.

El IEEM dio a conocer, a inicios de año, el presupuesto que recibiría el PRI, en el que se incluye el apartado de campaña (IEEM)

El tricolor fue el segundo partido con más presupuesto en la entidad, sobre ellos sólo se colocó Morena debido a que el presupuesto se reparte con base en los votos que se registraron por partido en la última elección que vivió el estado, en este caso en la de 2021.

Para profundizar en lo anterior, conviene recordar que la ley electoral vigente, además de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), establece que el financiamiento público de los partidos se obtiene al multiplicar el 65% del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) con el número total de la ciudadanía inscrita en el Padrón Electoral, el total equivale a la cantidad base que se asignará.

No obstante, conviene aclarar que el sentido del voto en el Estado de México podría determinar una buena parte de los sufragios que den la victoria o la derrota, según sea el caso, en el 2024, ya que la lista nominal mexiquense equivale al 15% de los electores de toda la nación.

Aunado a lo anterior, el próximo año también se renovarán las presidencias municipales y el Congreso del Edomex, por lo que un triunfo o una derrota en 2023 no sólo marcaría su futuro económico, sino también su futuro en la entidad pues pasaría de ser el máximo partido a estar reducido a un satélite.

¿Y la militancia priista?

El PRI Edomex se estabilizó en la entidad desde la tercera década del siglo pasada (CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM)

El PRI fue el partido que resultó de muchas de las pugnas de la Revolución Mexicana, debido a que ahí se congregaron la mayoría de las facciones que sobrevivieron en la época de lucha, lo que ocasionó que fueran el partido que dominó todas las actividades del Estado mexicano y, a la par, tener una buena cantidad de militantes, misma que se ha ido perdiendo en los últimos años.

De acuerdo a los archivos históricos del INE y del IFE, en el 2000 —la primera vez que el PRI perdió la Presidencia de la República— el tricolor contaba con 10 millones de militantes; mientras que en 2021 ya sólo contaba un millón 398 mil 536 afiliados.

Es decir, en 21 años perdieron más de ocho millones de militantes, lo que podría ser una de las respuestas del porqué no han vuelto a ser ese partido que dominó el país el siglo pasado.

Alejandro Moreno continuará al frente del PRI hasta que concluya el proceso electoral de 2024 (Twitter/@alitomorenoc)

En conclusión, la elección en el Estado de México sería una ventana para el futuro priista, debido a que están en juego el poder económico, político estatal y la permanencia de mucha militancia, situaciones muy necesarias para negociar candidaturas ahora que el instituto es aliado del Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Además de la consolidación o debacle del poder de Alejandro Alito Moreno Cárdenas al interior del Revolucionario Institucional, el cual logró extender su mandato y ahora será la cabeza del proyecto rumbo al próximo año.