Molotov explotó contra los corridos tumbados: “El público tiene déficit de atención”

La agrupación mexicana nación en la década de los años 90 en la Ciudad de México. (REUTERS/Steve Marcus)

Peso Pluma, Santa Fe Klan, Natanael Cano y muchos artistas más lograron construir una carrera en la industria musical con sus corridos tumbados pero, aunque sus canciones se han posicionado entre los primeros lugares en listas de popularidad, han recibido un sinfín de críticas negativas tanto por sus composiciones (algunas tachadas como apología a la violencia) como por su estilo.

Fue bajo este contexto que Alex Montiel cuestionó a Randy Ebright y Paco Ayala, dos integrantes de Molotov, sobre si aceptarían hacer una colaboración con un intérprete de corridos tumbados o un representante del género urbano, tales como Maluma, Bad Bunny o J Balvín.

“Tengo entendido que ya le van a entrar a los corridos tumbados también a los corridos bélicos, o ¿no?”, comenzó el Escorpión Dorado en su edición Al Volante.

Escorpión Dorado dejó entrever que la entrevista estaba pactada con todos los integrantes de Molotov. (FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM)

“Prefiero hacer otra cosa en la pinch* vida”, respondió Paco Ayala sin titubeos, mientras que el legendario baterista de la agrupación pensaba sobre quiénes cantan corridos tumbados: “Son los wey*s que son como de cantina pero tatuados de la jeta, ¿verdad?”.

El comentario de Randy desató carcajadas entre los presentes y El Dios del Internet agregó con su característico sentido del humor: “Como rancheros pero con vestuario de reggaetonero”.

Ya con un tono más serio, el baterista de Molotov comentó: “Siempre son etapas; todo es válido. La verdad, para mí todo es válido aunque sea pinche. A Alguien le gusta” y sobre la posibilidad de incursionar en el género, mencionó: “Ya hubiéramos copiado a mil personas antes de que llegara el reggaetón, o sea, nosotros ya tenemos nuestro sellito, nuestro sonido”.

La banda también ha sido criticada por no lanzar nuevas canciones. (Instagram: @goldenescorpion)

Paco Ayala no se quedó atrás y explicó que la legendaria banda mexicana no ha incursionado en otro género porque han visto que otros conceptos han fracasado:

“Aunque la cagues sacas discos, a unos les va bien, a otros no les va bien, pero es lo que haces. Entonces, subirte al trend del mame de ahora tumbando, ahora reggaetón, si he visto artistas de pop que hacen eso y de repente ya no sabes que hace y vale verg* su carrera”.

Las declaraciones de los integrantes de Molotov provocaron que Alex Montiel reflexionara sobre cómo es actualmente la cultura musical del público. Fue bajo este contexto que Randy comentó que “El público tiene déficit de atención. Pueden digerir una rola o dos, pero en otra época era todo un disco, el arte, dónde se grabó”.

La agrupación mexicana se presentará en el Foro Sol el 12 de mayo. (FOTO: JORGE ORTEGA/CUARTOSCURO.COM)

Pero eso no fue todo, durante la misma entrevista los integrantes de Molotov dejaron entrever que en algún momento de su carrera se llegaron aburrir de tocar siempre sus mismos éxitos, incluso, comentaron entre bromas que no suelen enrayar porque prefieren interpretar sus canciones con su público en vivo.

“Sí te aburres, pero también la gente paga un boleto para ir a escuchar capaz que de las 20 canciones quieren escuchar cuatro, ni modo que no las toques. Son rolas que te tienen ese día ahí y la banda pagó una lana para verte y, pues las quiere escuchar. Sí entiendes ese pedo pues ya”, declaró Paco Ayala.

Según Randy, tocar frente a sus fans sirve de retroalimentación y para cambiar un poco su dinámica han lanzado algunas versiones de sus canciones más famosas.

En su repertorio destacan "Puto", "Frijolero" y "Rasta-mandita". Foto: Facebook @Molotov Oficial

Asimismo, defendieron sus polémicos éxitos ante las críticas que han recibido en los últimos años. En especial hablaron sobre Put*, un tema que ha divido opiniones en la comunicad LGBT+ por el trasfondo de la palabra.

“En la calle sigue habiendo ese pinch* desmadre, el albur, la picardía. La vida sigue, no más si te enganchas mucho en la pinch* red social te carga la ching*da”, mencionó Randy.