La novia de Peso Pluma comparó a Maya Nazor con Karely Ruiz por besarlo en antro

Jailyne Ojeda reveló que Maya Nazor le confesó que se besó con Peso Pluma (Instagram @nazormaya/@jailyneojeda/@karelyruiz)

Luego de que circularan videos de Peso Pluma con Maya Nazor dentro de un antro en Guadalajara, Jailyne Ojeda arremetió contra la influencer, a la que consideraba su amiga antes de que le revelara que se besó con su novio.

Las imágenes de la ex novia de Santa Fe Klan con el intérprete de Ella baila sola llamaron la atención de sus seguidores porque ella se había mostrado molesta por cómo Karely Ruiz se estaba relacionando con el padre de su hijo, pero, al mismo tiempo, ella habría estado haciendo lo mismo con el Doble P.

Y es que, pese a que hasta hoy Hassan Emilio Kabande Laija -Peso Pluma- no ha confirmado que Jailyne sea su novia, o lo fue, sí se sabía que Maya y ella eran amigas muy cercanas, además de que Ojeda ha dicho que sí fue novia del intérprete de Rosa Pastel, por lo que consideraron la salida de Nazor con el cantante como una traición.

Jailyne Ojeda habría mantenido un noviazgo con Peso Pluma (Instagram/@jailyneojeda)

Ojeda no se quedó atrás y durante una transmisión en vivo en TikTok, pidió a sus seguidores que ya no le hicieran preguntas sobre Maya porque ella le confesó que sí había besado a Hassan Emilio en el antro de Guadalajara.

“Maya me dijo que besó a Peso Pluma (...) en verdad era mi amiga y Karely no cuenta, ni siquiera te preocupaba (...) ella me dijo que estaba ebria, pero eso no es siquiera una excusa, aún cuando estás ebria sabes lo que haces”, inició Jailyne.

Después comparó a la influencer con Karely Ruiz, pues así como supuestamente actuó en contra de Maya, lo mismo hizo Nazor con ella al besar al cantante.

“Tú dices que Karely es mala por lo que hizo y tú me estás haciendo lo mismo; tú eres igual que Karely”

Hasta hoy, se desconoce si el cantante mantiene algún noviazgo, pues no hablar de su vida amorosa (AP/John Locher)

Luego de hacer esta declaración, aprovechó para mencionar a Peso Pluma y dio a entender que actualmente mantiene una buena relación con el cantante, pero ya no son novios.

Para cerrar el tema fue que pidió a sus seguidores que no volvieran a preguntarle sobre Maya, a quien al final llamó “esta mujer” y enfatizó que no volverá a tocar este tema.

Maya Nazor acompañó a Peso Pluma toda la noche en que estuvieron en el antro (Captura de pantalla/Instagram)

“Háganme un favor y nunca vuelvan a preguntarme de Maya, no vuelvan a preguntarse de esta mujer. Esta es la última vez que hablo sobre esto”

Maya se ha mantenido al margen de la situación, pero en Twitter negó haber estado “ligando” con Hassan, pues escribió: “No por estar cerca de alguien significa que ya estén ligando, la gente puede bailar y divertirse con alguien sin ser nada”.

Las imágenes de Maya Nazor y Peso Pluma en un antro

La exnovia de Santa Fe Klan salió con Peso Pluma en Guadalajara

Peso Pluma llegó hace unos días a Jalisco para ser comentarista de la pelea del Canelo Álvarez contra John Ryder, por lo que aprovechó su visita para divertirse en un antro de Guadalajara.

Durante esta salida, fue grabado por varias personas que lo vieron cantando y bailando junto a la exnovia de Santa Fe Klan, lo que desató rumores de un posible romance.

Pese a que no existen imágenes de que se hayan besado en esa ocasión, en redes varios usuarios aseguraron que sí lo habían hecho. Fue luego de que esto se hiciera viral que Jailyne hizo su transmisión en vivo y confirmó esta información.

¿Por qué Jailyne Ojeda comparó a Maya Nazor con Karely Ruiz?

Durante el concierto MacroFest en Monterrey, el rapero protagonizó un apasionado beso con la influencer

Karely Ruiz y Maya solía hacer colaboraciones juntas, por lo que se pensó que eran amigas; sin embargo, en marzo la regiomontana asistió a una presentación de Santa Fe Klan, en la que compartieron su primer beso público.

Esto generó muchas críticas hacia Ruiz, pues daba a entender que sin importarle que su amiga haya sido novia del rapero y tuvieron un hijo juntos, ella iniciaría un noviazgo con él.

Para defenderse, Karely aseguró que no le debía nada a Nazor porque ella no tiene amigas.