Canelo vs Ryder: horario y dónde ver la pelea en vivo este 6 de mayo

Dónde, cuándo y a qué hora ver la pelea de Canelo vs Ryder en México (Infobae/Jovani Pérez)

En el marco de su regreso a México, después de más de 12 años fuera sin pelear en tierras aztecas, Saúl Canelo Álvarez defenderá su título indiscutido de las 168 libras este 6 de mayo desde Guadalajara, Jalisco, en el Estadio Akron ante el pugilista inglés, John Ryder.

Álvarez Barragán no peleaba en México desde noviembre de 2011, cuando derrotó a Kermit Cintrón en la Plaza de Toros de la Ciudad de México, defendiendo el campeonato mundial superwelter del Consejo Mundial de Boxeo. Su última pelea en Jalisco fue en junio de 2011.

Los cuatro títulos que Álvarez Barragán pondrá en la mesa contra John Ryder pertenecen a la división supermedio y están reconocidos por las cuatro principales organizaciones mundiales de boxeo: el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Federación Internacional de Boxeo (IBF).

Canelo Álvarez protagonizó un cara a cara con John Ryder y mandó una contundente amenaza para la pelea del 6 de mayo en Jalisco (REUTERS/Henry Romero

En su último enfrentamiento, el pugilista mexicano de 32 años logró vencer a Gennady Golovkin en la tercera entrega de su trilogía que tuvo lugar el año pasado en las Vegas. Ahora, su oponente será John Ryder, quien cuenta con una marca de 32 victorias, 5 derrotas y 18 KOs.

“Tenía mucha ilusión de venir a pelear a mi tierra”, dijo Canelo Álvarez, quien obtendrá menos ganancias por pelear en su país, a diferencia de sí lo hubiera hecho en Las Vegas, así lo dio a conocer el promotor Eddie Hearn.

“A veces no se trata del dinero (…) es por el orgullo y este es el momento. No tengo que decir cuánto voy a perder, porque no me importa. Me siento bien de pelear en casa y me siento orgulloso”, apuntó el mexicano que se embolsará alrededor de 14 USD en su pelea contra Ryder, de los cuales 10 serán por subir al ring y el resto en patrocinadores.

El regreso triunfal del Canelo a México después de 12 años (@Canelo)

La revista Forbes dio a conocer el top 10 de los atletas con mayores ganancias alrededor del mundo. Para la edición se tomó en cuenta el periodo comprendido entre el 1 de mayo de 2022 y el 1 de mayo de 2023, el originario de Guadalajara, Jalisco, logró escalar tres posiciones con respecto al último listado y se ubicó en el lugar número cinco, detrás de Messi o Cristiano Ronaldo.

De acuerdo con la publicación especializada, en los doce meses más recientes el boxeador mexicano logró juntar hasta USD 110 millones. El desglose indicó que, del total de la cantidad, USD 100 millones fueron recaudados como producto de su actividad deportiva, es decir, por las peleas que sostuvo ante Dmitry Bivol en mayo de 2022, así como contra Gennady Golovkin en septiembre del mismo año.

A qué hora y por dónde ver la pelea entre Canelo vs Ryder

El encuentro entre ambos pugilistas se dará en punto de las 22:00 horas (tiempo del centro de México) del 6 de mayo y será transmitida por las señales de ESPN, TUDN, Azteca 7 y en la plataforma oficial de DAZN. Asimismo, como una opción alternativa, Cinemex, con la transmisión de la casa del boxeo de Azteca, tendrá la oportunidad de llevar el enfrentamiento a la pantalla grande.

(foto: @EnriqueAlfaroR/Twitter)

La preventa de boletos ya está disponible en la plataforma digital de Cinemex, así como en las taquillas de todos los establecimientos donde estará disponible la mencionada transmisión y la entrada tiene un costo de entre 99 y 110 pesos, dependiendo la zona y la disponibilidad.

Álvarez Barragán se verá cara a cara contra John Ryder el viernes 5 de mayo en el Teatro Degollado, a partir de las 13:00 horas (tiempo de la Ciudad de México) cuando se suban a la báscula como parte del protocolo en la defensa de sus cuatro títulos mundiales en peso supermediano.