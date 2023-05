¿Juan Osorio fue acusado de violencia familiar? Esto sabemos

(Instagram: @juanosorio.oficial)

Juan Osorio se encuentra en un nuevo escándalo debido a que fue señalado por presunta violencia familiar y el caso ya habría escalado a instancias legales.

Aunque los rumores sobre estos hechos ya se habían dado a conocer, en esta ocasón trascendió que habría sido una de las exesposas del productor de Televisa quien decidió recurrir a las autoridades de la Ciudad de México.

Qué se sabe sobre la presunta denuncia a Juan Osorio

De acuerdo con información revelada por el diario Excélsior, este 2 de mayo presuntamente se llevará a cabo una audiencia en la Fiscalía de la Ciudad de México (FCDMX).

Asimismo, el portal de noticias compartió una entrevista con Emanuel Ávila, abogado de la supuesta víctima.

Juan Osorio estaría enfrentando señalamientos por violencia familiar (Instagram: @juanosorio.oficial)

“Esta denuncia se turnó a la Fiscalía Especializada en materia de Violencia Familiar, en donde en un inicio empezamos a advertir una serie de resistencias para investigar de manera eficiente los hechos (...) que parecía que la tendencia era que estos hechos quedaran en impunidad”, destacó.

El experto en leyes ahondó en que la audiencia contra Juan Osorio se llevará a cabo este martes en los juzgados de lo familiar que se encuentran en la colonia San Rafael de la alcaldía Cuauhtémoc.

“El día de hoy tendremos esta audiencia en donde le van a hacer saber los hechos que se están investigando y bueno tendrá la oportunidad que su situación jurídica se resuelva en 144 horas (..) y ya corresponderá al juez de Control determinar si se colman los requisitos para dictar una vinculación a proceso”, puntualizó.

De acuerdo con el litigante, el productor de melodramas como Juntos el corazón nunca se equivoca también estaría enfrentando otros procesos legales, entre los que se incluyen un supuesto fraude procesal.

Juan Osorio estaría en problemas legales (Foto: Instagram/@emilio.marcos)

Cabe señalar que hasta el momento, Juan Osorio no ha dado ninguna declaración sobre estas acusaciones.

Quiénes han sido las exesposas de Juan Osorio

Tras los nuevos señalamientos hacia Juan Osorio por violencia familiar, se ha comenzado a rumorar quien podría ser la expareja del actor que lo denunció.

Aparentemente E.R, quien contrajo nupcias con el artista en 2006 habría sido la persona que procedió en contra de él.

Aunque estuvieron casados durante varios años, presuntamente el productor habría engañado a su entonces esposa con Niurka.

La actriz fue esposa de Juan Osorio (Foto: Instagram/@niurka.oficial)

El afamado productor de televisión y clásicos melodramas como Una Familia Con Suerte se habría divorciado años antes de Marcos y ya había tenido otro matrimonio con Ofelia Ávalos, madre de sus dos hijos mayores.

E.R, la presunta víctima, llegó a la vida del productor, pues formó parte de un círculo cercano a él ya que estudió en el CEA (Televisa) y estuvo en una de sus más grandes producciones a lado de Arath de la Torre.

Cuál es la situación sentimental del productor

Actualmente, Juan Osorio está comprometido con la actriz Eva Daniela y, desde que su relación inició ha causado mucha controversia debido a que la joven es 37 años menor.

La diferencia de edades de casi cuatro décadas no ha impedido que la relación que nació en los foros de Televisa vaya viento en popa (Foto: instagram)

Aunque los dos famosos se han antepuesto a todas las críticas, Niurka Marcos ha sido otra de las artistas que ha dado su punto de vista en repetidas ocasiones.

La vedette ha señalado que ella es “el verdadero amor” de Juan Osorio y, debido a todas estas declaraciones, recientemente Eva Daniela decidió ponerle un alto a la ex del productor.

“No estoy enterada de nada lo que se diga, se pueden decir muchas cosas. Yo lo único con lo que me quedo es con lo que veo, con los hechos, con lo que Juan me demuestra y eso es lo importante, el amor se demuestra con hechos y el amor es una decisión, él me elige a mí todos los días”, dijo en un encuentro con los medios.