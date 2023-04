Peso Pluma en el programa Jimmy Fallon es “una ventana a la apología del crimen”, aseguró Bryan LeBaron

El activista dijo que "la que la cultura del crimen está enraizada en la gente" y es considerada hasta aspiracional. Foto: cuartoscuro/IG:fallontonight

Tras la presentación del popular cantante mexicano Peso Pluma en el programa estadounidense The Tonight Show de Jimmy Fallon, Bryan LeBarón consideró que la participación del artista regional de corridos tumbados en un horario estelar es una forma de darle “una ventana a la apología del crimen”.

Te puede interesar: La música de Peso Pluma llegará a “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” el viernes

El activista detalló en su cuenta de Twitter que Estados Unidos registra 100 mil muertos al año por adicciones, mientras que México tiene 100 asesinatos diarios, y ambos paises luchan con hacer frente al fentanilo. “Mientras, el programa de Jimmy Fallon en horario estelar, presenta a Peso Pluma, interprete de canciones que celebran a líderes criminales”, escribió.

“Si bien las canciones no provocan la violencia, ayuda a normalizarla. Deben ser señal de alerta que este tipo de música se encuentre en los primeros lugares mundiales. Habla de la que la cultura del crimen está enraizada en la gente y sea considerada hasta aspiracional”, apuntó el integrante de la Familia LeBarón.

Peso Pluma cantó Ella Baila Sola en The Tonight Show de Jimmy Fallon. Foto: IG:fallontonight

Hassan Emilio Kabande Laija, mejor conocido como Peso Pluma, se presentó el viernes 28 de abril en el programa de Jimmy Fallon, por lo que se convirtió en el primer artista de regional mexicano en cantar en uno de los shows nocturnos más populares de los Estados Unidos.

Te puede interesar: Así fue la histórica presentación de Peso Pluma en el programa de Jimmy Fallon

El artista mexicano que, hasta el momento, ha logrado mantener posicionadas seis de sus canciones en el Top 50 Global de Spotify, desbancando a artistas como Bad Bunny, Miley Cirus y a Harry Styles, fuciona la música banda con los corridos, pero con un estilo particular en su interpretación, mismo que ahora se le conoce como “corridos tumbados”.

De acuerdo con el portal Sonico, los “corridos tumbados” es la nueva tendencia que domina el mercado de la música entre los jóvenes, ya que usa como base el sonido de los regional mexicano, pero con una mezcla de sonidos como el hip-hop, trap y R&B. Sus letras pueden ir desde relaciones románticas, actos sexuales, consumo de drogas, pero también mencionan diferentes ambitos sociales, de un contexto en particular.

Te puede interesar: Estos son los siete narcotraficantes mexicanos que busca la DEA

Para el periodista Óscar Balderas, Peso Pluma, de 23 años, podría ser considerado como “un hijo de la guerra contra el narco” debido a que creció cuando en México estaba inmerso en una extrema violencia y una militarización de la seguridad pública.

Peso Pluma se convirtió en el primer artista de regional mexicano en cantar en uno de los shows nocturnos más populares de EEUU. Foto: IG:fallontonight

“Buen equipo, más que claro, por más que busquen, no me han hallado, rápido es como me muevo yo; Soy el belicó, el que no se mueve sin traer un convoy, el que de la cabina navega el control; 2019, claro les quedó”, dice la canción El Belicon, una de las más populares de Peso Pluma en donde colabora Raúl Vega.

En la grabación del tema aparece el artista mexicano portando una arma larga y un chaleco balístico, todo ello mientras otros sujetos fingen ser sicarios que lo cuidan. Como es usal en los videos de las canciones del regional mexicano, se muestran carros, dinero y mujeres.

“Que aquí mando yo; carros deportivos en mi colección: minimis, bazucas y kalashnikov; todos mis muchachos están al tento. Les gusta la acción, con un buen cigarro me relajo yo, pero siempre al tanto en la corporación y sobrecargado te un gladiador pa andar tranquilón”, dice otra parte de la canción.

Integrantes de la familia Lebaron acudieron al lugar de la masacre en Bavispe, Sonora, donde hombres armados asesinaron a nueve personas, entre ellas a niños en 2019. EFE/Luis Torrres/Archivo

Bryan LeBaron señaló que “estamos en un momento en que nuestro futuro y libertad está comprometida por la dictadura del miedo”, haciendo la referencia a la violencia por la que atraviesa el país, por lo que “las poblaciones se vuelven fantasmas, la economía se detiene, cientos de mujeres y jóvenes desaparecen y hay que gente que le compone canciones a las cabezas de este terror, sólo porque representa ganancias económicas”, escribió.

Agregó que “hay tanta cultura para promover entre nuestros pueblos, que darle ventana a la apología del crimen, es un delito moral. Es tiempo de reflexionar por lo que atravesamos, y no busquemos pretextos, no está bien popularizar la violencia”.