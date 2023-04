Compararon a Yalitza Aparicio con Kim Kardashian

Yalitza Aparicio utilizó un filtro de "TikTok" con el que sus seguidores aseguraron luce idéntica a Kim Kardashian (TikTok_ @yalitza.aparicio.mtz)

Usuarios de redes sociales aseguraron que la actriz mexicana Yalitza Aparicio se convirtió en un clon de la modelo y empresaria, Kim Kardashian, tras la publicación de un video que hizo la famosa mexicana. El post compartido por la nominada al Premio Oscar rápidamente se volvió tendencia dentro de las plataformas digitales.

Te puede interesar: Murió Christina Ashten Gourkani, “la doble” de Kim Kardashian

En el material audiovisual que compartió la protagonista de Roma utilizó el filtro denominado Bold Glamour que aplica un efecto rejuvenecedor en el rostro, marcando las facciones y, de acuerdo con información difundida en el pasado, este filtro elimina “imperfecciones” como marcas de acné, manchas en el rostro y disminuye la palidez de la piel, así como las líneas de expresión.

Después de que Yalitza compartiera con sus seguidores cómo lucía tras aplicar este filtro, las respuestas de los internautas no se hicieron esperar. Algunos mencionaron que lucía hermosa, otros más que la actriz mexicana era idéntica a la hermana mayor del clan de las Kardashian.

Fue gracias a una publicación hecha en las redes sociales de la actriz mexicana que la confundieron con Kim Kardashian (Ig: @yalitzapariciomtz y @kimkardashian)

Asimismo existieron comentarios que, más allá de compararla con Kim Kardashian, declararon que no necesitaba usar el popular y polémico filtro de TikTok porque ella se veía mejor “al natural”, especialmente porque resaltaba sus rasgos mexicanos.

Te puede interesar: “Ken Kardashian”, el hombre que gastó miles de dólares para parecerse a Kim

“Cómo que se parece a la Kim Kardashian... bueno es mi opinión”, “A partir de ahora serás Yalitza Kardashian”, “Eres tú, Kim Kardashian?”, “Yalitza Kim Kardashian”, “No inventes, es la Kim Kardashian”, “Es al revés, Kim Kardashian se parece a Yalitza Aparicio”, son algunos de los comentarios que dejaron sus seguidores en la publicación del video.

Sin embargo algunos más, aunque en minoría, confesaron que le veían mayor parecido a la princesa Pocahontas, de Disney, así como a la actriz Cynthia Klitbo, además le encontraron una semejanza con la cantante Toñita, quien participó en la primera edición del reality show La Academia.

Usuarios de redes sociales consideraron que Yalitza Aparicio tiene gran parecido con la cantante Toñita. (Foto: Instagram @tonitamusic @yalitzaapariciomtz)

Relacionado con el tema, el resto de los internautas lamentaron que a ellos no les quedaba bien el polémico filtro, pero a la actriz mexicana sí la hacía lucir “mejor”.

Te puede interesar: Qué pasó entre Ricardo O’Farrill y Mau Nieto

Un grupo se posicionó en contra de que ella usara el Bold Glamour porque su belleza era natural y era lo que la distinguía del resto de las mujeres, compartieron los internautas.

“Hermosa con y sin filtros”, “No entiendo, para qué usas los filtros? Usted ya es una princesa al natural”, “Bien hermosa”, “Que guapa”, “Pero tú eres hermosa sin los filtros”, “Se ve padre el filtro, pero tú te ves súper guapa”, fueron parte de los halagos que recibió la protagonista de Roma.

Por otra parte, recordemos que Kim Kardashian es una de las socialité más importantes de Estados Unidos. Actualmente es reconocida por su participación en el reality show Keeping Up with the Kardashians donde muestra su vida al lado de sus hermanas, Khloé y Kourtney, así como con sus medias hermanas Kendall y Kylie Jenner.

Kim Kardashian es una de las empresarias y modelos más famosas de Estados Unidos. (REUTERS/Andrew Kelly)

Anteriormente mencionamos que el filtro se convirtió en polémica porque, de acuerdo con información publicada al respecto, es una de las herramientas más utilizadas de belleza que aparenta un maquillaje o rostro perfecto sin detalles como manchas o granitos de acné.

Bold Glamour recibió críticas y opiniones divididas porque, de acuerdo a cuentas que se posicionaron en contra del filtro, distorsiona la realidad mediante la inteligencia artificial, cosificando y fortaleciendo estándares de belleza impuestas en la sociedad, compartieron detractores del uso de esta herramienta de la popular aplicación.

Lo que implicó un “ataque” contra la aceptación de un cuerpo real. De acuerdo con información que publicó la revista Glamour, el uso de los filtros de belleza como este pueden afectar el autoestima de las personas porque hace pensar que hay algo malo en quienes lo utilizan, ocasionando insatisfacción con nuestros rasgos físicos.