Ex de Sabrina Sabrok reveló oscuros detalles sobre ella y su actual pareja

Erick Farjeat, ex pareja de Sabrina Sabrok, reveló a Gustavo Adolfo Infante detalles sobre su pleito en torno a la pensión alimenticia, los supuestos deseos de ella por regresar con él y hasta un intento de su actual esposo para “deshacerse” de su hija.

En entrevista para De primera mano, Farjeat contó que la misma Sabrina Sabrok le habría mandado mensajes de texto para decirle que, en su momento, cuando la pequeña tenía seis años de edad, su esposo había ideado un plan para que ella ya no pagara más la pensión alimenticia.

“Hace algún tiempo Sabrina me mandó un mensaje y me dijo ‘este chavo quiere que hagamos algo para deshacernos de la niña para no tener que pagarle pensión’, desde ese momento fue que le dije ‘no le des nada, no lo necesita’”, reveló Erick.

De la misma manera, dijo que está analizando con su abogado si demandar a Sabrina por esta razón, pues ya hay una denuncia anterior.

El esposo de Sabrina habría ideado deshacerse de su hija, según Erick Farjeat (Captura de pantalla)

Asimismo, explicó que si Sabrina no paga, se vería en problemas con el Juzgado de lo Familiar, y que por esa razón, la actriz ha accedido a cumplir, a pesar de que él le dijo que ya no pagara más. Aunado a esto, Farjeat dijo que siempre que ella hace depósitos, aparece después en los medios para dar declaraciones.

“Ella siempre hace creer que todos nuestros problemas son por esa pensión. Pero realmente no porque esa pensión ni se le pide”, manifestó Erick, además reveló los “verdaderos problemas”, que tendrían que ver con que ella, en palabras de él, desea regresar pues se encuentra muy arrepentida de todo.

“Ella me escribe, me llama, me dice ‘yo estoy muy arrepentida de haberlos dejado, me siento muy mal desde que nos separamos, no soy feliz’, y me pide que regresemos. Pero cuando le digo que no hay posibilidad de regresar, es cuando empieza a decir cosas contra mí”, dijo para De primera mano.

Sabrina habría buscado regresar con él, según Farjeat (Foto: Instagram@erickfarjeatx)

Gustavo Adolfo Infante le preguntó si tenía pruebas sobre eso, a lo que contestó que sí, que tenía muchas conversaciones y que además, tenía unas donde la misma Sabrok le decía que ya no aguantaba a su marido. “Ella en un WhatsApp me dice que su esposo le hizo comprarle un coche caro y que cuando terminara de pagarlo se lo iba a quitar”, reveló.

Aunado a esto, dijo que todo lo que ha declarado Sabrina en contra de él (Erick), como que se había quedado una camioneta de ella, en realidad quisiera decírselo a su esposo, pero que no lo hace porque “seguramente le ha de poner unas golpizas de aquellas”.

“Creo que los dos están super mal de la cabeza. Tanto ella por permitirlo como de él. Qué tan enfermo debe estar alguien para odiar a una niña de seis años, bueno ahorita ya tiene doce. Tanto tiempo odiando a una niña, ¿por qué?”, sentenció Farjeat, quien ya antes ha revelado los problemas en los que se ha envuelto con la madre de su hija.

Farjeat arremetió contra Sabrina diciendo que ella se ha vuelto muy “vulgar” y “grotesca” (Captura de pantalla/@sabrinasabrokreal)

“De mi parte nunca he tenido un problema con ellos. Siempre son ellos los que salen a dar declaraciones. No quieren verme hablarme de ellos en televisión pues que no me mencionen. En estos ya casi 12 años por lo menos unas quince o diecisiete veces me ha buscado ella para pedirme que regresemos y que está arrepentida”, sentenció.

Finalmente, arremetió contra Sabrina diciendo que ella se ha vuelto muy “vulgar” y “grotesca”, y que aunque él quisiera acercarse a ella para arreglar las cosas y hablar, sería imposible pues dijo “no creo que su cabeza le de para carburar algo”.