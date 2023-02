El día en que a Sabrina Sabrok le practicaron un “exorcismo”

Sabrina se volvió el centro de atención por visitar el AIFA, pero internautas recordaron una experiencia espiritual de 2014 (Instagram/@sabrinasabrokreal)

Sabrina Sabrok apareció en uno de los videos para promocionar el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), pero hace nueve años, la modelo fue tema de conversación porque le hicieron un exorcismo, esta práctica aparentemente expulsó a dos entidades paranormales que estaban utilizando su cuerpo y afectándola.

La grabación se difundió a través de Primer Impacto, un noticiero del canal Univisión. El publicista de la modelo habría sido quien solicitó que le practicaran un supuesto exorcismo. En la grabación difundida en 2014, Sabrina fue captada mientras la sostenían entre seis personas para que la Bruja Zulema realizara el procedimiento.

En el piso había un pentagrama hecho con sal para protección y mientras ella gritaba, la bruja le ordenaba a los demonios que salieran del cuerpo de Sabrina. Otra persona ayudó a echarle aguarrás en el cabello a la modelo.

Por su parte, la actriz de contenido para adultos insultó y gritó a la gente que intentaba ayudarla. El exorcismo concluyó cuando comenzó a responder de nuevo por ella misma, la cámara del programa evidenció que tenía una herida en la frente y Sabrina se mostró muy confundida, por lo que incluso lloró mientras la llevaban a un lugar tranquilo y la cambiaban de ropa, supuestamente para terminar de eliminar la energía negativa.

“Que gran momento para la televisión latinoamericana el exorcismo de Sabrina Sabrok”, escribió un internauta que revivió el hecho.

Que gran momento para la televisión latinoamericana el exorcismo de Sabrina Sabrok, a veces yo estoy tranquilo viendo a la nada y simplemente viene a mi cabeza el "LAMEME LA PANOCHA PUTA" pic.twitter.com/O2kez8ndgz — Basthian (@BasthianMM) January 23, 2023

Años después 2019 reveló a Infobae México que había iniciado una iglesia de culto satánico, la Legión Sabrok, específicamente. Esta agrupación de prácticas espirituales ofrecía pactos con el diablo, con la Santa Muerte, amarres de amor, Voodoo, limpiezas espirituales y trabajos de espiritismo para hablar con los muertos.

Seis personas tuvieron que sujetar a la modelo (Captura de pantalla/YouTube/Primer Impacto)

Esto aparantemente se habría desatado desde que “tenía a alguien dentro”, pues desde el exorcismo hasta ese año, tuvo oportunidad de mimetizarse con sus diversas habilidades espirituales y aceptó su condición de tener contacto con entidades de el bajo astral, esto significa que practica magia negra.

“Siempre fui atea. Empecé a hacer cosas con la Santa Muerte y me empezó a ir bien, entonces me aentré en el culto, pero después con las ideas de la iglesia satánica. Armé este culto, esta Legión Sabrok porque las voces que escucho me decían que armara un culto de magia negra, relacionado con el satanismo y la Santa Muerte”, dijo en su momento.

Sabrina creó su propio culto (Captura de pantalla/@sabrinasabrokreal)

Decidió hacer el culto para las otras personas que se sintieran identificadas, sin embargo, se desconoce si su iglesia satánica prosperó, pues las publicaciones de 2019 ya no están disponibles y al menos en el transcurso de 2023, no ha realizado alguna otra invitación a su Legión Sabrok. Aún queda la posibilidad de que los adeptos a su culto hubieran decidido mntener sus prácticas en secreto.

Sabrina Sabrok viajó desde el AIFA

Usuarios de internet nombraron a la modelo como “embajadora de la cuarta transformación” por haber promocionado el AIFA. En las imágenes difundidas tanto por ella como por las cuentas oficiales del aeropuerto se pudo ver que Sabrina comenzó la grabación junto a su esposo Alejandro Hernández.

Mientras estaban en una cafetería esperando abordar su vuelo, una trabajadora les preguntó su opinión sobre las instalaciones.

“La verdad siempre elegimos este aeropuerto porque nos encanta, ya habíamos venido”, explicó la creadora de contenido. Entre comentarios, Sabrina mencionó que eligió el aeropuerto ubicado en Santa Lucía, Zumpango de Ocampo para partir hacia una operación en Guadalajara.

La actriz argentina fue captada junto a su esposo en las instalaciones del controversial puerto aéreo insignia de la autodenominada Cuarta Transformación (Captura de pantalla)

Por otra parte, el posicionamiento de la modelo respecto a las críticas contra el AIFA fue el siguiente:

“No sé de donde sacan todo eso si es para perjudicar o que pero la verdad o sea, el aeropuerto está muy moderno, y aparte bueno hay poquita gente entonces está bueno porque uno se siente cómodo, puede llegar a la hora justa”.