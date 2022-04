Sabrina Sabrok quiere pagar a Alfredo Adame por participar en videos íntimos “peleándose con alguien”

Sabrina hizo una invitación a Adame (Fotos: Instagram)

Una vez más Alfredo Adame está en el ojo público, pero esta vez no por una controversia en la que se haya inmiscuido, sino por una polémica propuesta que recibió de Sabrina Sabrok.

Y es que desde fechas recientes, la cinco veces portada de la revista Playboy ha mostrado gran interés en reclutar a famosos para su productora de contenido erótico. Así, en esta ocasión le tocó al mismísimo enemigo de Carlos Trejo recibir una cuantiosa propuesta.

Fue durante una entrevista para Venga la Alegría Fin De Semana que Sabrok envió un mensaje para Alfredo Adame y para Magaly Chávez, quien hasta hace unos días era la prometida del ex conductor de Hoy.

“(Están invitados) él con su novia, con su pareja, claro. Si no tienen problema con mostrar sus cosas. No la conozco (a Magaly) pero están invitados a grabar en mi productora y mostrarse”, comentó.

La modelo tiene una casa productora (Foto: captura de pantalla)

De igual manera, la popular modelo de La hora pico dijo que en caso de aceptar, el contenido que realizarían de Adame sería acorde a su personalidad e, incluso, utilizó la fama que tiene el ex galán de telenovelas para pelearse con todo mundo como un punto a favor del material que podrían hacer.

“Tiene que ser algo bizarro. En el porno algo bizarro, una escena que se nos ocurra acorde a él, algo raro, peléandose con alguien, no sé. Algo así por la calle que empiece así una escena”, dijo.

Respecto al pago que recibiría Adame si quisiera aceptar la propuesta, Sabrina comentó estar dispuesta a darle lo justo, ya que confiaba plenamente que la popularidad del actor sería un punto a favor en las ganancias.

“Lo que se saque de los videos se le pagaría, todo lo que salga de las regalías, todo lo que salga. Por eso lo contrataría porque sé que mucha gente entraría a verlo”, concluyó.

Adame se ha creado fama de peleonero (Foto: Twitter / @farandula_pol @yadithvaldez)

Cabe recordar en febrero de 2020 Belinda también fue invitada por Sabrok a colaborar con ella y en esa ocasión, la empresaria dijo que, como dueña de una productora de videos íntimos tenía la posibilidad de realizar los sueños de muchos fans de la intérprete de Muriendo Lento.

“Me gustaría proponerle a Belinda que si quiere participar en mi productora ahora que está soltera, pues obviamente las puertas están abiertas. Ya saben de qué se trataría, ustedes son bastante morbosos, pero obviamente que sería por hacer un lesbian o algo sola, no tiene que ser algo así súper extremo al principio, puede ser algo así para empezar digo yo. Yo creo que ella es una mujer de mente abierta que no tiene inhibiciones, ¿no?”, expresó Sabrina Sabrok ante las cámaras de Venga La Alegría Fin De Semana.

Ante estas declaraciones, Belinda no dijo nada, pero alguien que sí se mostró emocionada de colaborar con Sabrina fue Bella de la Vega.

Sabrina ha invitado a todo tipo de famosos (Foto: Instagram @sabrinasabrokreal)

Todo comenzó desde el pasado 26 de marzo cuando Bella de la Vega dio a conocer que, tras su éxito en OnlyFans quisiera trabajar junto a la controversial Sabrok. Días más tarde, Sabrok le contestó y dijo que sí estaba interesada en colaborar con ella.

“Trato de hacer contenido nuevo todo el tiempo, por ejemplo esta chica que quiere hacer contenido conmigo, Bella de la Vega, pues le voy a decir que sí la verdad, porque todo lo que venga así innovador, mejor”, comentó en ese entonces para el matutino de TV Azteca.

