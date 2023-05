Morena presentará queja contra Ana Paula Ordorica, la moderadora del debate entre Delfina y Del Moral

El debate entre las dos candidatas fue transmitido por el IEEM (Twitter/@IEEM_MX)

El presidente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado Carrillo, indicó que presentará una queja a la moderadora del debate de Delfina Gómez y Alejandra del Moral ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM).

De acuerdo con el dirigente Morenista, Ana Paula Ordorica tuvo un trato indistinto contra la abanderada del partido guinda durante el primer debate realizado el pasado 20 de abril en el Estado de México.

Durante su entrevista al medio Milenio, Mario Delgado señaló que la actuación de la ex secretaria de Educación Pública tuvo una destacable y reconocible presentación, sin embargo, los comentarios y cuestionamientos de la moderadora hicieron pensar al líder morenista que se podría tratar de una trampa para desmeritar a la candidata.

“Vamos a meter una queja al Instituto Electoral del Estado de México porque es una trampa, la maestra salió adelante”, sostuvo Mario Delgado en entrevista.

La morenista Delfina Gómez indicó en el debate que va arriba en las encuestas (Morena Edomex)

Desde que se realizó el debate entre la aspirantes de las alianzas Juntos Hacemos Historia y Va por el Estado de México, fue criticada y señalada la actuación de la moderadora, no solo por su comentarios, sino por supuestamente haberse declarado abiertamente como opositora al gobierno de la Cuarta Transformación. Así lo aseguró Mario Delgado.

El líder morenista además indicó que, a pesar de que IEEM estaba al tanto de estas condiciones, el organismo local aseguró que Ana Paula Ordorica se apegaría a la visión imparcial y objetiva que requeriría el debate.

Sin embargo, y pese a lo habría significado la actitud de la presentadora, Delgado Carrillo señaló que “la trampa” había sido beneficiosa para Delfina Gómez, pues exhibió el supuesto clasismo y racismo, tanto de Ana Paula Ordorica como de Alejandra del Moral.

De esta manera el líder del partido guinda recordó que una parte del debate ambas presentes (Alejandra del Moral y la moderadora) se “rieron de los pueblos originarios y los hicieron menos”.

La moderadora es una periodista en medios como El Universal y en el programa "A las tres" (Twitter/@IEEM_MX)

Qué pasó en el debate

Durante el primer encuentro cara a cara de las dos candidatas a la gubernatura mexiquense, se discutieron distintos temas como la corrupción, la paridad de género, los feminicidios, fideicomisos entre otros asuntos.

Ambas candidatas discutieron sus propuestas y defendieron a sus partidos en los 60 minutos que duró dicho encuentro. No obstante, las aspirantes a gubernaturas no dejaron pasar la oportunidad para destacar sus pasados y sus orígenes.

Por una parte, Alejandra del Moral le recordó a la ex secretaria de Educación Pública su “larga” lista de acusaciones al frente de dicha dependencia, así como cuando fue presidenta municipal de Texcoco. Pero sus juicios y señalamientos no quedaron ahí, la abandera de la alianza opositora también indicó que su contrincante no tomaba sus decisiones y que estaba bajo el mando de sus representantes.

Las candidatas comenzaron sus campañas el pasado 2 de abril (Foto:Cuartoscuro)

Aunque Alejandra del Moral no mencionó nombres, sus comentarios podrían haber sido para el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pues con anterioridad la candidata habría lanzado indirectas respecto a este tema.

Por otra parte, Delfina Gómez destacó que su contrincante busca perpetuar las viejas prácticas del PRIAN (Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional), quien ha estado en el poder en el Estado de México por más de 90 años.

Además de esto, la abanderada morenista indicó que los mexiquenses estaban cansados de la política priista y por ello buscan hacer un cambio en la entidad. Así la ex secretaria de Educación Pública destacó sus preferencias en las encuestas.

La candidata de Morena indicó que las métricas las favorecen por encima de Alejandra del Moral, y aunque estas no son un resultado decisivo, si pintan un panorama de las preferencias.

Información en desarrollo*