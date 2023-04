Karely Ruiz negó romance con Santa Fe Klan: “Los besos hay que normalizarlos”

La modelo y el cantautor fueron criticados por "traicionar" a Maya Nazor. Incluso, algunos internautas compararon a la regiomontana con Karla Panini. (Instagram: @karelyruiz)

Karely Ruiz es considerada como una de las mujeres mexicanas más atractivas de OnlyFans. Durante su corta carrera como modelo ha estado envuelta en escándalos que van desde las operaciones estéticas a las que se sometió tras incursionar en la conocida plataforma de contenido para adultos hasta sus presentaciones estelares en carnavales.

Durante las primeras semanas de abril se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales por compartir fotografías y videos con Santa Fe Klan que desataron rumores de romance. Las especulaciones tomaron fuerza cuando el intérprete de corridos tumbados y la estrella de OnlyFans se dieron un apasionado beso durante un concierto en Monterrey.

El encuentro se viralizó en redes sociales gracias al propio cantante, quien compartió en TikTok el video que grabó su equipo desde bambalinas. Desde ese momento tanto los fanáticos del guanajuatense como los seguidores de la regiomontana han cuestionado la veracidad de su supuesto romance y han puesto sobre la mesa su “traición” a Maya Nazor, exnovia Santa Fe Klan y amiga de Karely Ruiz.

Durante el concierto MacroFest en Monterrey, el rapero protagonizó un apasionado beso con la influencer

En medio del escándalo, la modelo tuvo un encuentro con medios en el aeropuerto y fue cuestionada al respecto. Con una gran sonrisa en su rostro comentó que su choque de labios con su amigo no fue más que una muestra de cariño y pidió que: “Los besos hay que normalizarlos, no pasa nada”.

Su respuesta sorprendió a una reportera, quien aseguró jamás besaría a un amigo de esa manera si no tuviera una intención romántica. Sin embargo, Karely Ruiz se mantuvo firme: “Yo te puedo besar sin problema”.

La regiomontana intentó evitar hacer declaraciones sobre su supuesto amorío con Santa Fe Klan, pero ante la insistencia terminó por desmentir su noviazgo: “Yo no dije que ando con él, somos amigos”. Asimismo, dejó entrever que ha sacado provecho de su apasionado beso en el MacroFest 2023, pues aseguró que seguirá facturando.

El rapero no solo besó a Karely Ruiz, sino que también le dedicó el tema "Mar y Tierra" (Twitter/@SegunLuiPerez)

La modelo también se sinceró sobre su supuesta traición a Maya Nazor y explicó que en su momento si llegó a establecer comunicación con ella, pero nunca la conoció en persona. Además, considera que no la traicionó porque: “No tengo amigas, lo siento. Mis amigas cercanas, me quedo con ellas” y entre risas comentó que todavía no convive con el bebé que tuvieron el intérprete de Ojos Tumbados y la influencer.

Por último, Karely Ruiz reaccionó a las comparaciones con Karla Panini. Y es que muchos usuarios de redes sociales señalaron que su supuesto noviazgo con Santa Fe Klan fue una traición en contra de Maya Nazor, similar al polémico romance de la Lavandera Güera con quien fue esposo de su mejor amiga, Karla Luna.

“Panini, pero facturando”, declaró la modelo.

Karla Panini es considerada como una de las mujeres más odiadas en México por el triángulo amoroso que protagonizó con Américo y Karla Luna. (Fotos:Instagram/@karlalunatv/@kpaninimx/ @americo_garza)

¿Qué dijo Santa Fe Klan?

Karely Ruiz no fue la única en enfrentar las especulaciones, pues el intérprete de Te iré a buscar se sinceró sobre su polémico encuentro durante una entrevista que cedió para Franco Escamilla en su programa de YouTube, Desde el Cerro de la Silla. Para comenzar, explicó que ambos accedieron a darse un beso a petición del público:

“Sin palabras. Queremos sea algo normal, que si nosotros lo hacemos todos lo hagan. No, pero fue un beso y ya, grabamos una canción también. Hay varios (besos), nos dimos como tres”, declaró.

Santa Fe Klan y Maya Nazor se separaron aproximadamente cinco meses después de haberse convertido en padres por primera vez. (Foto Instagram: @santa_fe_klan_473)

Asimismo, recalcó que no son pareja en la vida real: “No (somos novios). La gente nos gritaba beso’ en un concierto, apenas ayer estaba agarrando la onda y dije como: ‘No mam*s’”.

Y sin profundizar en detalles, contó cómo conoció a la estrella de OnlyFans: “De las fotos, del internet. Ya le hablaba desde hace mucho. Somos amigos, yo la admiro porque le echa ganas, ha salido de abajo, la conozco, es buena persona, me da gusto verla triunfar y nos queríamos rifar ese día juntos. No pensé que iba a ser tanto desmadr*, uno está morro y le valen madr*s”.