Pati Chapoy y Pedro Sola reaccionaron al piloto de Ventaneando: “Las bolsas de los ojos ya me colgaban”

El programa piloto se grabó en diciembre de 1995 y comenzó transmisiones en enero de 1996. (TV Azteca)

Muy pocos programas de televisión logran mantenerse vigentes durante más de dos décadas de transmisión y Ventaneando es uno de ellos. Sin importar los escándalos que han enfrentado los conductores con artistas como Gloria Trevi, Yuridia o Daniela Spanic, el proyecto de espectáculos sigue siendo considerada como el más fuerte en México.

Como muchas otras producciones, los rostros de Ventaneando han cambiado conforme el paso del tiempo. Sin embargo, dos conductores del elenco original han logrado conservar su lugar en la sala durante más de 27 años. Se trata de Pati Chapoy y Pedro Sola, quienes se unieron en un live de YouTube para reaccionar al programa piloto que grabaron como presentación para TV Azteca.

“Cuando tú llegaste me quedé mudo porque yo te había visto en la televisión por años... impactas mucho. Yo siempre he entendido cuando la gente llega, te ve y se pone toda nerviosa; es lógico, así me puse yo”, confesó Pedrito Sola.

Pati Chapoy conoció a Juan José Origel gracias a unos amigos. (Instagram/chapoypati)

Conforme los presentadores disfrutaban de su viaje al pasado también iban contando algunas anécdotas. Tío Pedrito demostró que tiene una gran memoria, pues recordó con precisión que Pati Chapoy, Juan José Origel, Martha Figueroa y él se sentaron por primera vez en la sala de Ventaneando el sábado 22 de diciembre de 1995.

“Tú, el rey de la pista”, reconoció la presentadora sobre el desenvolvimiento de su compañero. Y es que hasta ese momento Pedrito Solo solo había conversado temas de espectáculos con sus seres queridos, pues su verdadera profesión estaba dentro del área de economía.

Pati Chapoy explicó que dentro de sus planes no estaba conducir el programa, pero cuando notó que faltaba un mediador decidió tomar la batuta.

Pati Chapoy y Pedrito Sola se conocieron en el programa piloto. (Captura YouTube: Ventaneando)

“Tú no ibas a estar en el programa, tú ibas nadas más a conducirnos, a dirigir la escena, pero de repente te diste cuenta que ninguno de los que estamos ahí sentados teníamos la experiencia para hacerlo y decidiste sentarte y llevar la voz cantante”, confirmó Pedro Sola.

¿Qué quería hacer Pedro Sola con sus primeros sueldos?

El egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) confesó que lo primero que pensó cuando escuchó su sueldo fue que el proyecto durara lo suficiente para que pudiera adquirir un nuevo automóvil:

El día que presentamos nuestro proyecto a la prensa a mí me llevaron a parte y el socio de Carmen Armendáriz me dijo cuánto iba a ganar por programa, que era un sueldo bajito en ese momento, yo hice cuenta mental y dije: ‘Ojalá que dure unos tres meses, por lo menos cuatro, para que yo pueda cambiar el coche’ y mira lo que pasó.

Pati Chapoy solo iba a ser productora asociada. (Instagram/@ventaneandouno)

¿Cómo surgió el nombre del programa?

Respecto al nombre del programa que actualmente todos los mexicanos conocen, Pati Chapoy confesó que de cierta manera fue un homenaje a su padre:

“Cuando le hablaba por teléfono le decía: ‘Papi, qué estás haciendo?’ y me decía: ‘Ventaneando, mija’. En su casa de la colonia Juárez, era el pasatiempo que tenía mi papá de asomarse a la ventana para ver qué era lo que sucedía y entonces de ahí nace el nombre del programa”, declaró.

El economista de profesión también extendió un halago a su compañera por su apariencia física, pues desde su perspectiva no ha cambiado durante los 27 años de Ventaneando:

“Las bolsas de los ojos ya me colgaban (...) Tú estás idéntica, tu voz es la misma, tu actitud es la misma, siempre derechita, nunca te recargas, cosa que a mí siempre me llama la atención, siempre te sientas igual, tienes la misma actitud”, señaló Pedrito.

Al final, los amigos pusieron sobre la mesa el impacto de su proyecto en la televisión mexicana, pues aseguraron que desde su trinchera lograron hacer que muchas cosas cambiaran, principalmente en Televisa.