JJ Macías contó que Peso Pluma pudo ser un gran futbolista: “Era buenísimo”

El futbolista de Chivas confirmó que Doble P era un buen jugador y se acuerda de él.

Hassan Kabande Laija, mejor conocido como Peso Pluma, se ha colocado como uno de los máximos exponentes de los Corridos Tumbados, logrando acaparar los primeros lugares de las plataformas musicales con sus temas, sin embargo su sueño no siempre fue el de cantar y el jugador José Juan Macías lo confirmó.

En las últimas semanas se ha vuelto viral una entrevista de Doble P en el podcast Disfrutando el viaje del futbolista Jesús Ángulo, en donde declaró que formó parte de las categorías inferiores del Club Guadalajara, siendo su principal sueño el de ser un jugador de futbol profesional.

“Mi sueño siempre fue ser futbolista y caímos acá por obra de destino. Ya cuando iba en la prepa ya no le di por ahí”, fueron las declaraciones del reconocido interprete. En medio de la entrevista mencionó el nombre de J.J Macías, actual jugador de Chivas, con quien afirmó llegó a compartir cancha durante los entrenamientos en Verde Valle.

“Yo entrenaba con José Juan. Pregúntale, jugaba de medio derecho, era correlón, pero pues no iba a los entrenamientos y tú sabes cómo es eso”, puntualizó el cantante de Corridos Tumbados.

JJ Macías confirmó que se acuerda de él, además de alabar su forma de jugar al futbol. [Archivo]

Esta versión fue confirmada por Macías en el mismo podcast en donde mencionó que se acordaba de él, además de señalar que era un buen futbolista. “Se llama Hassan, Hassan Kabande. Me acuerdo hasta de su mamá. Sí claro que jugó en inferiores conmigo”, respondió el futbolista al cuestionamiento del Canelo Ángulo sobre sí recordaba a Peso Pluma.

Comentó que en un primer momento reconoció el rostro de Doble P, sin embargo el estilo que maneja como cantante le hizo dudar de que fuera la misma persona que él había conocido en Verde Valle. “Cuando tú lo subiste a tu podcast, me metí porque vi la cara y dije se me hace súper conocido. Lo vi acá con su estilo y dije pues este cabr*n no es”, detalló J J Macías sobre ese momento.

El futbolista de Chivas evidenció que Hassan era un buen futbolista, confirmando la posición que él había declarado que ocupaba cuando formaba parte de las fuerzas básicas del Club. “Era buenísimo, te lo juro sí era buenísimo pero su perfil de ese entonces al de ahorita, nada que ver. Pero te lo juro que nada, haz de cuenta que dio un giro de 180 grados, yo por eso cuando me metí a ver el podcast dije pues es otro Hassan”, relató el joven jugador de los Rojiblancos.

Macías bromeó al mencionar que debido a que sí se había acordado de él, tenía que componerle una canción, algo que provocó risas entre los jugadores. Incluso momentos después ironizó al decir que todo era mentira y que Doble P, era malísimo, aunque se retractó instantes más tarde.

Peso Pluma ha mencionado que su sueño siempre fue ser futbolista inclinándose por la música hasta su adolescencia. (Instagram/@pesopluma)

“Qué ching*n, cada uno nace para lo que es bueno”, finalizó J J sobre la determinación de Peso Pluma de dedicarse a la música y no al futbol.

La entrevista fue publicada el 9 de septiembre de 2022, una semana después de que fuera subido el video de Canelo Ángulo con el cantante. El episodio del podcast Disfrutar el viaje se ha vuelto tendencia debido a la relevancia que ha tomado el intérprete, por lo que sus fans han traído a colación los gustos y aficiones que tiene fuera de la música.

Doble P ha mencionado que es un gran seguidor del futbol mexicano, siendo este su sueño de niño, aunque fue hasta su etapa en el bachillerato cuando tomó el camino que lo llevó a la fama, aprovechando las reuniones con sus amigos para mostrar sus dotes artísticos, siendo ellos quienes lo apoyaron en sus inicios.