Cuándo y a qué hora ver el debut de Medio Metro en la telenovela El amor invencible

Ya hay fecha para la aparición de Medio Metro en la telenovela El amor invencible [Archivo]

José Eduardo Rodríguez, mejor conocido como Medio Metro, sigue aprovechando la fama que le dieron los videos que se viralizaron, en donde se le vio realizando pasos que se colocaron en el gusto de la gente, como el paso de El Maniquí o el de El Pingüino, sin embargo ahora se prepara para una nueva etapa en su vida como actor de telenovelas.

Durante el mes de marzo, el personaje de Medio Metro dio a conocer que participaría en un capítulo de la Rosa de Guadalupe, aunque no precisó más detalles sobre su incorporación en el elenco. Días más tarde, el productor Juan Osorio agregó una nueva noticia al publicar un video en donde se puede ver a José Eduardo bailando en las grabaciones de la telenovela El amor invencible.

Esto confirmó su debut como actor en televisión, sin embargo se desconocía durante que capitulo los fans de Medio Metro podría seguirlo. Fue mediante redes sociales, que el bailarín confirmó la fecha en la que lo podremos ver actuando.

Medio Metro publicó los detalles en su página de Facebook [Captura de pantalla]

Cuándo y dónde ver el debut de Medio Metro

En su página oficial de Facebook José Eduardo compartió una imagen junto al promocional de la telenovela. “Este viernes sale nuestra primera participación. En la novela, Gracias Televisa”, fueron las palabras que publicó Medio Metro.

Por lo que es oficial, el viernes 14 de abril los televidentes podrán disfrutar del bailarín en el drama producido por Juan Osorio. El cual es protagonizado por Angelique Boyer, Danilo Carrera y Daniel Eibittar, misma que se transmite a las 21:30 hrs por el canal Las Estrellas.

Se desconoce con exactitud el rol que tendrá Medio Metro dentro del capítulo, además de la trama que seguirá el guion. Aunque por lo visto en el clip publicado por el productor se tratará de una subtrama, siendo colocada como un extra y no como algo relevante en el desarrollo de la historia.

El bailarín también actuará en un capítulo de la Rosa de Guadalupe. (Facebook/MedioMetro y Archivo)

El primer capítulo de El amor invencible se transmitió el 20 de febrero de 2023 y se trata de una adaptación de la historia portuguesa de 2014 escrita por Inés Gomes, conocida como Mar Salgado.

De acuerdo con lo evidenciado por José Eduardo, no será la única participación que tendrá dentro de la pantalla chica, quedando pendiente su aparición dentro de la Rosa de Guadalupe.

Esto no fue tomado de la mejor forma por los internautas, ya que le siguen reprochando que haya abandonado al Sonido Pirata. “Muchas gracias por avisar para perdérmelo”, “Tan buena que está la novela y salen con esto, no puede ser”, “Si no veía la novela, ahora menos” y “Sera un éxito la novela y el que diga lo contrario tiene razón”, fueron algunos de los comentarios que se leen en la publicación hecha por Medio Metro.

El Medio Metro original sigue recibiendo comentarios negativos de los usuarios de internet. [Facebook/Medio Metro Oficial]

Pese a que José Eduardo ha seguido en sus proyectos de forma independiente con presentaciones y apariciones en programas, la gente sigue recordando la separación que tuvo del sonidero de Julián Ramírez, con quien realizaba la dupla que los dio a conocer y de quien se distanció por presuntos problemas con los pagos.

El bailarín ha intentado reconciliarse con su exjefe, pero esto no ha sido tomado de buena forma ni por los usuarios de redes sociales, ni por el dueño del sonidero, quien incluso lo ignoró en una ocasión. Todo se ha debido a las declaraciones que llegó a hacer en su momento en contra de quien en algún momento lo apoyo para que fuera conocido.

Además de que se ha lanzado contra los actuales colaboradores de Sonido Pirata, en especial contra su remplazo, quien también ha ido ganando fama, algo que le permitió ser invitado a distintos eventos a nivel nacional, como una participación en el medio tiempo de un partido de la Liga Mx.