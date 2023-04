Silvia Pinal aún no se entera de la muerte de su amigo Andrés García

La actriz Silvia Pinal no está enterada de la muerte de Andrés García (@silvia.pinal.h y @andresgarciatvoficial)

La actriz mexicana Sylvia Pasquel reveló durante una entrevista que ni ella ni nadie se su familia le comunicó sobre la muerte de Andrés García a su mamá, la legendaria actriz Silvia Pinal, debido a su edad y a los problemas que este tipo de noticias pudieran generar en la salud y en el ánimo de la expresentadora del popular programa Mujer, casos de la vida real.

Pasquel argumentó que informarle sobre la muerte de sus amigos Andrés García, Ignacio López Tarso e Irma Serrano “La Tigresa” ocasionarían que la actriz del cine de la Época de Oro del cine mexicano altere su paz y su tranquilidad porque este tipo de anuncios ocasionarían que Silvia Pinal se deprima o se entristeciera.

“No mira, ya no le comunicamos nada de eso, porque la verdad no tiene caso estarle diciendo, luego se deprime y sí es triste estar perdiendo a los compañeros, no, además López Tarso, La Tigresa, Rebecca, Chabelo, es mucho como para aguantarlo”, declaró Pasquel.

Silvia Pinal era gran amiga del primer actor Ignacio López Tarso (captura @silvia.pinal.h)

Y es que los meses de marzo y abril de este 2023 murieron grandes íconos del entretenimiento mexicano como lo fue Irma Serrano, “La Tigresa” que falleció el pasado 1 de marzo, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a los 89 años.

Después el primer actor Ignacio López Tarso perdió la vida a los 98 años el pasado 11 de marzo en un hospital de la Ciudad de México tras padecer una neumonía.

Si esto no fuera poco, el 22 de marzo se informó sobre la muerte de la actriz Rebecca Jones a los 65 años, quien, de acuerdo con los informes de su familia, murió tranquila y en paz.

Tan sólo 3 días después, el 25 de marzo, se reportó el fallecimiento de Xavier López “Chabelo” a los 88 años, a consecuencia de complicaciones médicas.

El último de la lista que mencionó Sylvia Pasquel fue el del actor Andrés García, quien murió el pasado 4 de abril a los 81 años. El intérprete de Chanoc peleaba contra la cirrosis desde hace unos años, enfermedad que ocasionó un grave deterioro en su salud.

Silvia Pinal y Andrés García compartieron una amistad durante muchos años (captura @silviapinalmx)

La hija de Silvia Pinal dijo que todos ellos representaron una gran pérdida para todos, fueron noticias “fuertes” y por esto busca mantener a su mamá alejada de este tipo de información para que no la afecte a sus 91 años.

La noticia sobre el desconocimiento de Silvia Pinal sobre la muerte de sus amigos y colegas sorprendió a más de uno porque algunos internautas coincidieron en que la protagonista de El Inocente, al lado de Pedro Infante, debería estar enterada sobre la muerte de las personas que fueron importantes para ella.

Sin embargo, otros más defendieron la decisión de Pasquel sobre no contarle nada a la primera actriz, sobre todo por su edad y porque recientemente tuvo complicaciones en su salud. Recordemos que a finales del 2021 la familia de Silvia Pinal informó que estaba infectada de Covid-19, afortunadamente superó la enfermedad sin mayores complicaciones.

Sylvia Pasquel compartió una tierna foto al lado de su mamá Silvia Pinal en Acapulco (@sylviapasqueloficial)

Cabe destacar que recientemente Sylvia Pasquel compartió una foto junto a su mamá mientras vacacionaban en Acapulco. La imagen ocasionó ternura en las redes sociales e incluso en personajes de la farándula como Michelle Salas quien les dijo que lucen hermosas, además la actriz y cantante Itatí Cantoral dedicó unos corazones a la foto que publicó la actriz que formó parte de telenovelas como Amarte es mi pecado.

En la imagen se puede ver sonriendo a Silvia Pinal mientras está sentada en una silla de ruedas que es empujada por su hija mientras pasean por las calles del puerto de Acapulco, en Guerrero.

En la publicación de las fotos la actriz de Yo amo a Juan Querendón, compartió unas palabras para su mamá: “Acapulco y mi madre ¿Qué más puedo pedir? Maravillosos momentos a su lado ¡Como te amo Pinal!”.