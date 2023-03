Sylvia Pasquel contó que Rebecca Jones estaba optimista sobre su salud: “A veces el cuerpo no piensa lo que el corazón”

Rebecca Jones fue una reconocida actriz mexicana, su carrera estuvo llena de obras cumbres del mundo de las telenovelas.

Tras la muerte de Rebecca Jones este 22 de marzo, el mundo de la farándula mexicana se vistió de luto y varios de los artistas que colaboraron con la renombrada actriz de Cuna de Lobos no dudaron en externar sus condolencias.

En este sentido, Sylvia Pasquel tuvo una entrevista en Hoy y contó que en fechas recientes se mantuvo en constante comunicación con Rebecca. Además, la hija de Pinal confesó que la famosa estaba sumamente optimista por su estado de salud, ello después de que en noviembre de 2022 tuviera una deficiencia pulmonar y neumonía.

“Me dijo que estaba bien, que ya la había librado y ahora amanecimos con esta noticia, fue muy triste”, confesó.

Asimismo, Pasquel ahondó en que ella estuvo muy al pendiente de su compañera de industria y constantemente le enviaba apoyo con la finalidad de contribuir en su estado emocional.

“Yo estaba todo el tiempo echándole porras, diciéndole que se compusiera, que la estaba esperando para hacer Rosa de dos aromas, que era un proyecto que teníamos muchas ganas de hacer”, comentó ante las cámaras del matutino de Televisa.

(Instagram)

Sylvia externó que Jones nunca dejó de tener una actitud positiva ante la vida y a pesar de todas las enfermedades que llegó a padecer -incluido el cáncer de ovario que le fue diagnosticado en 2017 y del cual dos años después entró en remisión- siempre disfrutó el presente.

“Ella siempre estuvo con la mejor actitud de recuperarse, siempre estuvo luchando, pero a veces el cuerpo no piensa lo mismo que el corazón. Me mueve mucho porque ella estaba con el sentimiento de que la estaba librando, que iba a salir adelante y no la libró”, apuntó.

Con la voz entrecortada, la integrante de la Dinastía Pinal explicó que Alejandro Camacho, exesposo de la artista, la acompañó en todo momento a pesar de que estaban divorciados.

“Alejandro por supuesto que fue su pareja de toda la vida aunque estén separados siempre se siguieron procurando y cuidando. Qué les puedo decir, estoy muy triste”, rescató.

La actriz accedió a las peticiones de sus fans para recrear la mítica escena (Foto: Instagram/@sylviapasqueloficial)

Finalmente, Pasquel lanzó un breve mensaje en homenaje a su amiga y también le recordó al público la amplia trayectoria por la cual será recordada a lo largo de las décadas.

“Rebecca fue no nada más una gran amiga, sino una gran mujer y una gran actriz que nos deja un legado importante tanto en el cine, como en el teatro, como en la televisión”, puntualizó.

Cómo fueron los últimos días de Rebecca Jones

La publirrelacionista Danna Vázquez otorgó una entrevista para Venga la Alegría y compartió cómo fueron los últimos días de vida de la actriz de telenovelas como Para volver a amar o Cuna de lobos.

“La verdad yo estuve con ella ayer, estuvo su familia, sus amigos más cercanos para despedirla porque todos estaban muy tranquilos. Ella igual que todos ustedes con sus palabras los preparó para que esta transición fuera en paz, tranquila y fuera de la manera que ella lo quería. Como ella decía: ‘Que la muerte te sorprenda en vida’”, arguyó.