Lilly Téllez acusó a Morena de reventar la sesión del Senado: “Son pandilleros”

La senadora ofreció videos sobre la actitud de Morena

La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, denunció en redes sociales que los integrantes de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) habrían reventado la sesión de este jueves 13 de abril para que no se votara la elección de comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Fue mediante su cuenta oficial de Twitter que la también periodista informó que, en primer lugar, el legislador Félix Salgado Macedonio se ofreció a votar “cuando quieran” —es decir, cuando quiera el grupo parlamentario blanquiazul— la selección de los comisionados con el fin de que el pleno del INAI pueda sesionar con normalidad.

Sin embargo, tras su corta iniciativa que presentó a través de un video en redes sociales, la panista acusó que el morenista “se fue corriendo” con sus compañeros de partido con el fin de que no existiera quórum y la sesión tuviera que ser finalizada.

La senadora acusó a Félix Salgado Macedonio de salir corriendo de la sesión (Twitter/@LillyTellez)

“Ahorita en el Senado: Félix Salgado ofreció votar cuando queramos la habilitación del INAI, le tomamos la palabra y de inmediato se fue corriendo con sus cómplices para reventar la sesión. Son unos pandilleros que se niegan a la rendición de notas”, fueron las palabras con las que la blanquiazul relató lo que se estaba viviendo en el recinto legislativo de Paseo de la Reforma.

Posteriormente, Téllez mostró una supuesta alegría de la senadora Mónica Fernández Balboa, a la cual nombró como “la senadora de Adán Augusto López”, por haber reventado la sesión y de, aparte, obstruir la rendición de cuentas en el país al no permitir que se nombre al personal faltante del pleno del órgano colegiado.

Sin embargo, minutos más tardes, también señaló a la secretaria general de Morena y senadora, Citlalli Hernández Mora, de ser la que organizó la salida de la bancada morenista del salón de sesiones, esto en respuesta a su defensa al gobierno federal, por lo que la acusó de ser una “encubridora” de ladrones.

“La senadora @CitlaHM reventó la sesión en el Senado para obstaculizar al INAI. No quiere que el gobierno de Morena rinda cuentas, encubridora de ladrones”, expresó la panista.

Lilly Téllez acusó a Citlalli Hernández de haber "reventado" la sesión del Senado (Twitter/@LillyTéllez)

La noticia también fue reportada también por la periodista Leticia Robles de la Rosa, la cual informó en sus redes sociales que la bancada del partido guinda aparentemente se habrían salido de la sesión para no tener que debatir la elección de los comisionados.

No obstante, recalcó que no sólo fueron los personajes cercanos a la Cuarta Transformación los que dejaron el recinto de Paseo de la Reforma, sino que también lo hicieron así legisladores de la oposición.

“Morena revienta la sesión del pleno del @senadomexicano para no debatir la elección de comisionados

Félix Salgado provocó controversia por declaración sobre el INAI

Félix Salgado Macedonio (Senado Morena)

Las acciones de Morena ocurrieron un día después de que el senador Salgado Macedonio advirtió que la designación de los comisionados del INAI se darían cuando el partido guinda quisiera, pues son ellos los que tienen la mayoría no los demás partidos.

“¿Cuándo se van a nombrar? ¿Saben cuándo? Cuando nosotros digamos porque ahora nosotros somos mayoría”

Dichas palabras provocaron críticas del sector de oposición a la Cuarta Transformación, especialmente de las senadoras Lilly Téllez y Kenia López Rabadán, quien acusó a sus rivales políticas de obstaculizar que el organismo constitucional siga sus funciones y se pueda garantizar el derecho a la información de la ciudadanía.

“Aquí con nombre y apellido los senadores que votaron NO a la rendición de cuentas, votaron NO a habilitar el INAI. El gobierno de Morena cobra impuestos y NO quiere ni que le pregunten a dónde va el dinero. Vean a los corruptos cómplices de que aborrecen la democracia”, expresó.