Bionce Amaya Cortez, joven residente de EEUU, desapareció en Nuevo León

La joven desaparecida residía en Texas, Estado Unidos (Facebook/EthanAC/wikipedia)

El pasado 9 de abril fue reportada como desaparecida una joven estadounidense en el municipio China, en el estado de Nuevo León, México, identificada como Bionce Amaya Cortez.

De acuerdo a la información que circula en redes sociales, la mujer había desaparecido desde el domingo por la noche sin dejar alguna pista de su paradero, por lo que familiares y amigos comenzaron con la búsqueda a la distancia.

Fue la hermana de la joven, Ethna AC, quien a través de su cuenta de Facebook publicó la foto de Amaya, pidiendo apoyo para encontrarla. La familiar de la desaparecida explicó que la última vez que se comunicó con su mamá fue el domingo, pues el lunes siguiente tenía planeado volver a Misson, Texas, lugar en donde residía.

Ethna además destacó que a partir del domingo por la noche los mensajes que le hacían llegar sus familiares ya no entraban al celular móvil de Amaya, situación muy inusual ya que ella siempre estaba en constante comunicación, según su familiar.

La denuncia en redes sociales fue publicada por la hermana de Amaya (Facebook/Ethna AC)

En la publicación, la hermana de la joven desaparecida relata que las últimas personas que vieron a Amaya fueron sus amistades, quienes al ser cuestionados indicaron que la habrían dejado en una calle “oscura” en la entrada de China, Nuevo León.

Sin embargo, y a pesar de haber estado con sus amigos, los jóvenes no pudieron recordar detalles sobre su vestimenta o si tenía pensado encontrarse con alguien más en el lugar.

“Sea lo que sea ya van para dos días que no se comunica con nadie y ella siempre se aseguraba de esos y nadie sabe lo que paso o donde pudiera estar”, comentó la hermana en su publicación.

Poco después de haber dado a conocer la noticia en redes sociales, la hermana de la joven expuso a los presuntos principales sospechosos de la desaparición de Amaya, pues de acuerdo con la denunciante, ellos fueron los últimos en haberla visto.

Las ultimas personas en ver a Amaya fueron sus amistades (Facebook/Ethna AC)

Ethna AC, como es nombrada en Facebook, indicó que la última ubicación de Amaya Cortez fue registrada a las 9 de la noche (21:00) en la entidad de Montemorelos, en la avenida Capitán Alonso de León número 201. Sin embargo, el último mensaje que fue enviado desde su teléfono celular fue a la una de la mañana, según lo relatado por la familiar.

La hermana de la desaparecida además pidió apoyo de sus contactos para no difundir información que no fuera de su cuenta, con el fin de no dar datos falsos que pudieran retrasar la búsqueda.

“Aún no sabemos mucha información de ella pero cualquier cosa lo pondré en mi perfil”, destacó Ethna en su publicación.

Amigos y conocidos de Amaya Cortez y familiares comenzaron a circular la publicación de su hermana, donde destacaron que la joven desaparecida es mamá de un bebé de 4 meses de edad.

Suman cuatro desapariciones de mujeres en el munipico (Foto: especial)

Las señas particulares de Bionce Amaya Cortez fueron descritas como comunes; pelo negro, ojos cafés, estura 5´3 (1 . 60 cm) y un peso de 126 libras (57 . 15 kg).

Hasta el momento las autoridades del Estado de Nuevo León no han dado a conocer detalles del caso. Sin embargo, la ficha de desaparición destaca su edad (20 años).

El caso de Amaya se suma a la búsqueda de otras tres hermanas en el mismo municipio de Nuevo León, que, de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia, desaparecieron el pasado 7 de marzo.

Las mujeres fueron identificadas como Maritza y Mariana Pérez Ríos, y Dora Alicia Cervantes Sáenz.