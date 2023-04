María Antonieta de las Nieves habló del luto que sigue viviendo a tres años de la muerte de su esposo

Maria Antonieta de las Nieves mencionó que aún se siente sola a tres años de la muerte de su esposo

María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como La Chilindrina detalló como se encuentra a tres años de la muerte de su esposo Gabriel Fernández, con quien compartió 48 años de su vida procreando dos hijos.

La actriz de 72 años volvió a la vida pública luego de superar varios problemas de salud que la aquejaron a finales de 2022, ahora se encuentra con tres proyectos televisivos en puerta que significarán su regreso a la pantalla chica.

Durante un encuentro con los medios de comunicación, la intérprete de La Chilindrina habló de cómo continúa el duelo tras la muerte de su esposo, en septiembre de 2019. “A veces digo que ya es hora de que busque alguna diversión, alguna compañía, porque me siento sola. Aunque mis hijos nunca me deja sola, diario me hablan”, fueron las primeras declaraciones de María Antonieta a la prensa.

Para ella, la forma de enfrentar el duelo está en las aficiones que tiene, entre las que se encuentra el tejer, además de mencionar que buscará tomar clases de algo.

La actriz enviudo en septiembre de 2019, tras la muerte de su esposo Gabriel Fernández. [Archivo]

En mayo de 2022, la actriz comentó que no descartaba la idea de encontrar una nueva pareja pese a la edad que tenía, esto con la intención de evitar sentirse sola, ya que seguía extrañando al fallecido locutor, con quien tuvo dos hijos.

María Antonieta de las Nieves detalló sentirse llena de vida para continuar con sus proyectos, entre los que se encuentra retomar El circo de La Chilindrina para 2024, mismo que ha realizado durante varios años,

La Chilindrina habló sobre los problemas de salud que la aquejaron durante 2022, mismos que le ayudaron para poder recuperarse de toda la carga de trabajo que enfrentaba en ese momento. “No estuve bien el año pasado, hubo un tiempecito en el que estuve mal pero nada que -no se solucionara- con cuidados, con atención, con descanso,” relató la actriz.

María Antonieta agregó que las largas giras no le permitían disfrutar de su hogar, debido a que solo se la pasaba durmiendo, y aunque hoy en día lo sigue haciendo, retomará sus proyectos. Aunque se desconoce cuáles serán, se especula que uno de ellos podría tratarse de su serie biografía, misma que vio cancelado su estreno por la pandemia de COVID-19.

La Chilindrina recibió el récord Guinness por más de 48 años de personaje. (Foto: GWR Latam)

María Antonieta de las Nieves es conocida por su personaje de La Chilindrina, mismo que formó parte del programa cómico El Chavo del 8, estuvo desde el comienzo del programa, hasta el final de las emisiones en 1992. En 1974, comenzó una ausencia dentro de la serie, debido al embarazo de la actriz, regresando un año y medio después.

La actriz logró filmar una película con su personaje, nombrada La Chilindrina en apuros, misma que dio pauta para que se creara una serie con el nombre de Aquí está la Chilindrina, la cual fue producida por Televisa en 1994.. En 1995, inició un pleito con Roberto Gómez Bolaños por los derechos del personaje, mismos que registró María Antonieta a su nombre, debido a que el famoso comediante no los renovó años antes.

Esto ocasionó que el personaje no pudiera formar parte de la serie animada de El Chavo, debido a que Chespirito no contaba con los derechos de autor para incluirlo. En 2021, María Antonieta de las Nieves recibió el Récord Guiness por el tiempo que interpretó a La Chilindrina, el cual fue de 48 años y 261 días, desde el 20 de junio de 1971 hasta el 6 de marzo de 2020.

Su última participación en un programa televisivo sin su famoso personaje fue en 2005, cuando formó parte del elenco de la novela Sueños y Caramelos.