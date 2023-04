Gustavo Adolfo Infante vs Claudia de Icaza: pelea por cobertura del funeral de Andrés García

Los periodistas suelen enfrentarse en redes sociales por sus escándalos. (Twitter: @ladeicaza /Instagram:@gustavoadolfoinfantetv)

Gustavo Adolfo Infante y Claudia de Icaza volvieron a protagonizar un encontronazo en redes sociales. En esta ocasión, los periodistas de espectáculos evidenciaron sus diferencias al criticar su desarrollo profesional en medio del funeral de Andrés García. Mientras cada uno defendía su trabajo, internautas los tacharon de irrespetuosos por desviar la atención y lanzarse indirectas en un contexto poco apropiado.

Todo comenzó cuando trascendió que el protagonista de Pedro Navaja, El privilegio de amar y Mujeres engañadas dejó este mundo a los 81 años de edad por complicaciones en su salud derivadas de las enfermedades que enfrentó. Gustavo Adolfo Infante fue uno de los primeros periodistas en confirmar la noticia durante la trasmisión de De Primera Mano y Claudia de Icaza reaccionó en Twitter:

“Dios de mi vida, la Bozzo y Gustavo Adolfo Infante rindiendo homenaje a Andrés García (emojis vomitando) Asco @ImagenTVMex”, escribió.

En febrero de este 2023 se enfrentaron por un video donde Infante se refirió de forma negativa a Laura Bozzo. (Twitter: @GAINFANTE)

De esta manera, la periodista manifestó su inconformidad por cómo se cubrió el deceso de la estrella del cine mexicano en el programa que conduce su colega. Su comentario dividió opiniones entre los usuarios, algunos concordaron con ella, mientras que otros sugirieron que no siguiera la transmisión si no era de su agrado y mejor buscara otro espacio informativo.

El colaborador de Imagen Televisión no respondió hasta un día después: “Deberías de hacer lo mismo en tus programas de TV... ah se me olvidaba que nunca has tenido. Hablar desde el resentimiento y la desocupación no es muy positivo”.

El conductor se traslado a Acapulco para transmitir desde el funeral de Andrés García. (Twitter:@ladeicaza)

Usuarios cuestionaron la seriedad de Gustavo Adolfo Infante

El enfrentamiento no pasó ahí, pues Claudia de Icaza continuó lanzando indirectas en contra de su colega con retweets. Por ejemplo, colgó en su muro una crítica que hizo un usuario en contra del conductor de Sale el Sol por hacer enlaces directos frente al ataúd donde se encontraban los restos mortales de Andrés García.

“Había visto circos, pero la carroña de Gustavo Adolfo Infante sobre el ataúd de Andrés García es vomitable. Como siempre alzándose el cuello con su exclusiva. Asco de tipo”, comentó el usuario @SoyEl_RogerMx junto a una fotografía que tomó como muestra.

De Icaza también cuestionó a Margarita Portillo, viuda del actor dominicano, por sus detalladas declaraciones sobre cómo fueron los últimos instantes de su esposo: “Nada persona contra de la viuda de Andrés García. Pregunto: ¿Era necesario hacer el recuento de la agonía del actor minuto a minuto hasta el último minuto?”.

Infante no se ha pronunciado sobre su error sobre Isela Vega. (Twitter:@ladeicaza)

Gustavo Adolfo y su terrible equivocación en vivo

Y justo cuando parecía que Claudia de Icaza ya no haría más comentarios sobre el trabajo de su colega, apareció con un polémico video que recuperó el momento exacto cuando Infante cometió un error al olvidar que la primera actriz, Isela Vega, falleció el 09 de marzo de 2021.

“La señora Isela Vega, que era muy cercana, incluso que vivía aquí adentro de esta casa vivía doña Isela Vega, era vecina de Margarita (Portillo), tampoco está aquí. Es decir, mucha gente desafortunadamente no ha podido venir”, dijo el presentador.

La periodista no solo reposteó el fragmento audiovisual, también explotó contra el titular de El minuto que cambió mi destino porque no es la primera vez que comete un error en un programa en vivo y terminó su crítica con un insulto.

Isela Vega tuvo un hijo con Alberto Vázquez. (Instagram / @arturovazquezoficial)

“Notas sobresalientes del chiquillo de las exclusivas. El cuerpo de Pedro Infante descansando en el féretro de Vicente Fernández y la ausencia inexplicable de Isela Vega en el velorio de Andrés García. Primero con él y nunca mejor informados. Y sí, yo estaré viejita, pero él está muy pende*o”, concluyó.

La discusión entre los periodista desató controversia en Twitter, pues muchos usuarios lamentaron que ambos se enfocaran en criticar su quehacer profesional porque de cierta manera restaron importancia a informar sobre el deceso de Andrés García.