La fuerte guerra de indirectas entre Gustavo Adolfo Infante y Claudia de Icaza

Es conocido que entre ambos periodistas de espectáculos existe una marcada antipatía (Foto: Instagram)

Además de dar a conocer información sobre el medio del espectáculo, Gustavo Adolfo Infante también se ha convertido en un personaje polémico de la farándula, pues así como cuenta con muchos amigos dentro del medio, también es cierto que distintos personajes han mostrado su aversión al comunicador de Imagen Televisión.

Una de las personalidades que han demostrado que el reportero no le cae nada bien es su colega Claudia de Icaza, con quien recientemente protagonizó una guerra de declaraciones en Twitter.

Y es que la autora del popular libro El gran solitario, una biografía no autorizada de Luis Miguel que la periodista lanzó en la década de los 90, compartió en su cuenta de la red social que Gustavo Adolfo llamó “tóxica” a la conductora peruana Laura Bozzo en su programa Sale el sol, y años después la recibió con alegría y efusividad en el mismo espacio.

Claudia de Icaza actualmente conduce su programa de espectáculos en YouTube "De historia en historia" (Foto: Archivo)

“En la televisión no la vamos a ver aquí a Laura Bozzo nunca, incluso la producción de la empresa televisora donde trabaja ya cancelaron el proyecto y la gente está desempleada. O sea, no la queremos a Laura Bozzo al aire en la televisión de este país, que se vaya a Perú a hacer sus cosas o a donde quiera, en México no la queremos, en Estados Unidos no la quieren, no la dejan ni entrar a Estados Unidos, creo que es una mujer tóxica al aire”, se le oye decir a Gustavo Adolfo en una antigua emisión del programa.

Pero en el clip que recuperó De Icaza también se le ve a Infante celebrar con un abrazo y un brinco la llegada de Bozzo a Imagen Televisión. “Te amo”, lo saludó Laura Bozzo, a lo que Infante reviró “Y yo a ti, mi amor”.

El video fue compartido este 15 de febrero por Claudia de Icaza, quien escribió: “Cómo olvidar. Laura Bozzo polémica, fuerte y ¿tóxica? De primera mano Disfrútenlo. Esto es una joya!!! Con dinero baila el perro... o lo hacen bailar, igual”.

Hola!!!! Esto es una joya del periodismo y defensa de las convicciones 👇 pic.twitter.com/qhyFcumy93 — Claudia de Icaza (@ladeicaza) February 16, 2023

Posteriormente la periodista que cuenta con un espacio en YouTube junto a su colega Aurora Valle añadió “Siempre juro no engancharme pero cada día se supera... Ya dejé de ver cosas locas. Debo cumplir mi cita con el psicólogo”.

Siempre juro no engancharme pero cada día se supera 🙄😯🙊🤪 https://t.co/nhUJIVIudk — Claudia de Icaza (@ladeicaza) February 15, 2023

Estos mensajes de inmediato generaron reacciones por parte de sus seguidores, quienes también atacaron al titular del programa El minuto que cambió mi destino.

Tras ello, parece ser que la alusión a su persona llegó a oídos de Gustavo Adolfo Infante quien, sin mencionar directamente a Claudia de Icaza, escribió una indirecta que fue aplaudida por sus seguidores.

“Buenas noches. Les deseo que cumplan sus deseos profesionales, pero si no lo logran, no se amarguen como la viejita que critica y odia los éxitos ajenos y sigue viviendo de un libro de hacer 30 años. Da pena la viejita”.

Buenas noches. Les deseo que cumplan sus deseos profesionales, pero si no lo logran, no se amarguen como la viejita que critica y odia los éxitos ajenos y Sigue viviendo de un libro de hace 30 años. Da pena la viejita. — GUSTAVO ADOLFO INFANTE (@GAINFANTE) February 16, 2023

El comentario fue respondido por Claudia de Icaza, quien en la misma red social escribió: “Desde aquí veré telekinder. Avísenle al chiquillo para que me inspire más a ser como él”.

Y es que según sus seguidores, frecuentemente la periodista suele referirse a Infante como “el chiquillo de las exclusivas”, en tono de burla y en referencia a la estatura del comunicador.

No es la primera vez que la periodista de espectáculos se refiere al conductor de De primera mano, y en julio de 2022 incluso aseguró que el periodista contaba con acusaciones de acoso sexual.

“No me he metido a ver las carpetas y les voy a decir por qué, porque yo anteriormente empecé a escribir sobre Gustavo Adolfo Infante y sobre el abuso de poder que él utilizaba con algunas personas que llegaban a buscar un lugar en este medio periodístico y él de alguna manera pedía favorcillos, si te ponías guapa o buenona”, dijo en el canal de YouTube de su colega Michelle Rubalcava, otro conocido “enemigo” de Infante.