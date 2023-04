Denunciaron al youtuber Adrián Marcelo por presuntos actos de acoso sexual

El youtuber habría incurrido en actos de acoso sexual, de acuerdo con la denuncia pública. (Instagram/@adrianmarcelo10)

A través de su cuenta personal de Instagram, una joven identificada como Carolina Lerma denunció haber sido víctima de acoso sexual por parte del youtuber Adrián Marcelo.

Según la narración de Carolina, los actos de acoso habrían sido perpetrados por el creador de contenido durante un encuentro que tuvieron el 4 de febrero de 2022. Meses antes, ambos habían sostenido una relación sentimental y el motivo de la reunión era hablar de lo sucedido.

“Él sugirió vernos en un departamento, a lo cual yo preferí hablar en su auto, ya que mi intención era ser breve”, explicó Carolina.

A bordo del vehículo, mientras la joven se expresaba respecto al “mal trato” recibido durante su relación, “él comenzó a mostrar sus genitales sin consentimiento y empezó a masturbarse, me forzó la cara para besarme y me pidió tener relaciones sexuales, a lo que me negué”, puede leerse en la denuncia pública.

Carolina y Adrián Marcelo habrían tenido una relación sentimental meses antes de los actos de acoso. (Instagram/@carolinalerma)

Tras el rechazo de Carolina a su propuesta, Adrián Marcelo le habría dicho que “él era así de cínico” y habló de la joven con términos humillantes.

“Me hizo sentir mal primero que nada porque realmente no me estaba escuchando y me hizo sentir como un objeto al cometer esos actos [...] Siguió expresándose de mi persona de manera denigrante, haciéndome sentir culpa y vergüenza por no acceder a tener relaciones sexuales con él”, añadió la víctima en su acusación.

Incluso en ese momento, acorde con la narración compartida por Carolina, el youtuber se habría quejado de que durante el tiempo que fue su pareja sentimental ella no habría accedido a mantener relaciones sexuales y “siempre lo dejaba con las ganas”.

“Después de un momento de shock por todo lo que estaba sucediendo desde un inicio, al final pude reaccionar y solo me retiré sin decir una palabra”, explicó la denunciante al cerrar el relato de lo ocurrido aquel día.

Información en desarrollo...