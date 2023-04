Lyn May se comparó con Barbie y dijo ser “la única muñeca”

Barbie, nueva película animada protagonizada por Margot Robbie, fue la inspiración para la más reciente imagen de Lyn May (Foto: Instagram@lynmaychi)

Este martes 4 de abril de 2023 fue lanzado un avance de la película Barbie; tras meses de especulaciones por fin el público pudo conocer no sólo a Margot Robbie como la rubia y clásica muñeca, sino también a la cantante Dua Lipa y a Issa Rae como otras muñecas.

El trailer de la película dirigida por Greta Gerwig también presenta a Ryan Gosling como “Ken”, el emblemático novio de la famosa muñeca estadounidense que ha estado presente en el mercado por décadas.

Por las imagenes compartidas en este primer vistazo, podemos ver el mundo rosado de Barbie, desde la casa de sus sueños hasta un automóvil vintage convertible, y también la peculiar relación entre “Barbie” y “Ken”, de la que han quedado dudas considerando la filmografía de la directora, la mente detrás de Ladybird y Mujercitas.

La película ha desatado una nueva fiebre por Barbie y sus personajes (Foto: Captura de pantalla)

El primer avance de Barbie generó conmoción en las redes sociales, y de inmediato los seguidores de la famosa rubia comenzaron a compartir sus propios avatares al más puro estilo del look n’ feel del poster de la película producida por Warner Bros.

Memes, imágenes y “looks recreados” han sido parte de la “Barbie-manía” desatada las últimas horas y que se prevé seguirá hasta el estreno de la película, a ocurrir el próximo 21 de julio a nivel mundial.

Esta moda viral también ya alcanzó a una famosa estrella mexicana, quien con un divertido post en Instagram se comparó con la muñeca creada en 1959.

Memes y avatares con la imagen de la película han comenzado a circular en las redes sociales (Foto: Captura de pantalla)

Ha sido Lyn May quien, fiel a su particular estilo, compartió un mensaje a sus seguidores junto a una foto donde aparece con una peluca rubia con flequillo, un semblante serio y en lo que parece ser un escaparate.

“¿Barbie? Todos saben que la única muñeca soy yo. Gracias por todo su amor y cariño, mis amores! Los amo... Pendientes a mi nueva música #LynMay #Vedette “Showgirl”, escribió la bailarina exótica de 70 años.

Lyn May se comparó con la clásica muñeca estadounidense creada en 1959 (Foto: Instagram@lynmaychi)

La publicación de la estrella de Tívoli provocó los halagos de muchos de sus fans, que escribieron en la caja de comentarios: “Lyn May, tu patrona y te lo grabas”, “Mi ciela, mi chica de oro, siempre has sido la mejor de todas”, “Saca música ya sola, reina. Usted puede, haga un buen rap sola y zaz. Hay quienes se quieren colgar de ti y de tu fama”, “Excelente dirección fotográfica”, “Lo poderosa y grande nadie te lo quita”, “Qué muñeca más hermosa”, “Barbie Vedette icónica”.

Lyn May disfrutó intimidad “real” con Andrés García

Esta puntada de la bailarina acapulqueña de ascendencia china llega luego de que recientemente resurgieran las anécdotas que sobre Andrés García tiene la famosa, dado que este martes 4 de abril de 2023, “el consentido de Dios” falleció a los 81 años en el puerto de Acapulco, Guerrero.

Y es que Lyn y Andrés García compartieron pantalla en algunas ocasiones, como parte del llamado cine de ficheras o sexy-comedias, en una de las cuales Lyn y Andrés tuvieron “intimidad real”, según la famosa de Bellas de noche.

Lyn aseguró que sus escenas candentes junto a García fueron reales (Fotos: Getty Images)

“Cuando vas a hacer una escena de sexo, pues la tienes que hacer, no puedes estar... porque el director te dice: ‘Yo quiero la escena como es’ (...) Todo fue de verdad. Es que hay unas (actrices) que dicen: ‘Ay, no se siente nada’ y que la fregada, se siente todo. Si tienes un Andrés García ahí, que lo tienes encima, pues oye, aprovéchalo”, aseguró en 2022 al programa La mesa caliente.

Anteriormente, en una entrevista para De Primera Mano, la actriz aseguró que cuando grabó con Andrés en Chile picante se daba “unos calentones”, pero su compañero siempre se comportó de forma profesional.

“Yo me daba unos calentones con él en la película que no, se me paraba todo, hasta las pestañas, y conmigo se portó muy lindo, muy lindo, respetuoso, era un caballero desde que yo lo conozco”, mencionó la acapulqueña.