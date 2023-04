Vincularon a proceso a Yian “N”, presunto agresor de Heidy Infante

(Facebook/HeidyInfantee)

Un juez de control vinculó a proceso a Yian “N”, presunto agresor sexual de Heidy, nieta del famoso cantante mexicano Pedro Infante, agredida mientras se llevaba a cabo un evento musical en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.

En un comunicado, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que un juez de control analizó los datos de prueba presentados por el Ministerio Público local por la probable comisión del delito de abuso sexual agravado, registrado el pasado 04 de marzo.

“El juzgador decretó como medida cautelar la prisión preventiva y fijó dos meses para el cierre de la investigación complementaria, por lo que el imputado permanecerá interno en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente”, señaló la Fiscalía.

Se informó que durante la audiencia inicial, el juez de control dio por cumplimentada la orden de aprehensión y dio paso a la formulación de imputación hecha por la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales.

El 31 de marzo, la Fiscalía capitalina dio a conocer que agentes de la Policía de Investigación de esa dependencia aprendieron al músico cubano en el Estado de México, esto luego de que la cantante había acusado que no todavía no aparecía su agresor, por lo que suplicó a las autoridades su pronta acción.

Durante el festejo de aniversario de un mercado en la colonia Escuadrón 201, en la alcaldía antes mencionada, el músico tocó indebidamente y golpeó a Heidy Infante el pasado 4 de marzo.

Este incidente quedó grabado por los asistentes al evento. En las grabaciones compartidas en redes sociales se puede ver que el músico, que estaba cantando a la derecha de Heidy, se acercó la cantante y le tocó la zona de la nuca, acción que causó la molestia de la cantante.

Por ello, Infante dio un ligero golpe en la zona baja de la espalda del músico, cerca de los glúteos, cuando éste se volteó. Sin embargo, Yian se dio la vuelta y extendió la mano hacia el área genital de la cantante de 44 años, por lo que ella le reclamó a golpes su acción.

Luego que el video se hiciera viral, Heidy acusó en sus redes sociales que los policías dejaron ir al músico.

“Y aún siendo víctima de este hombre, los policías lo soltaron, mi pregunta es ¿Por qué? ¿Hasta cuándo vamos a permitir las mujeres este tipo de violencia? Ser cantante o líder de un grupo es muy difícil, nadie sabe que cada vez que subimos a un escenario nos exponemos ¡Pero no se vale esto que ocurrió! A toda la gente que me ha apoyado con mensajes, con amor desde el amor: mil gracias. Me falta el aire para decir ¡Basta!”, escribió.

