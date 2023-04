Las películas de terror que hicieron temblar a Stephen King

Stephen King (FOTO: @StephenKing)

Stephen King es un prolífico y aclamado autor estadounidense conocido por sus cautivadoras novelas de terror, ficción sobrenatural, suspenso y fantasía. Con más de 80 libros a su nombre y numerosos premios, King ha dejado una huella imborrable en el mundo literario.

Nació en Portland, Maine, en 1947 y comenzó su carrera como escritor a principios de la década de 1970. Su primera novela publicada, “Carrie”, se convirtió rápidamente en un éxito de ventas y lo catapultó a la fama. Desde entonces, ha escrito docenas de otras novelas, muchas de las cuales también se han adaptado a películas y programas de televisión exitosos.

La habilidad única de King para crear personajes intrigantes y complejos, construir tramas llenas de suspenso con giros inesperados y dar vida a elementos sobrenaturales lo ha convertido en una figura venerada en el mundo de la literatura. Sus otros trabajos notables incluyen “The Shining”, “It” y “The Stand”.

Su escritura a menudo explora el lado más oscuro de la naturaleza humana y es conocida por sus vívidas descripciones de violencia, horror y elementos sobrenaturales.

Además de sus novelas, King también ha escrito numerosos cuentos y ensayos, así como un libro de memorias titulado “On Writing: A Memoir of the Craft”. Ha recibido muchos premios por su trabajo, incluido el Premio Bram Stoker, el Premio Mundial de Fantasía y la Medalla de la Fundación Nacional del Libro por Contribución Distinguida a las Letras Estadounidenses.

La escritura de King ha tenido una gran influencia en los géneros de terror y suspenso, y es ampliamente considerado como uno de los autores más exitosos y prolíficos de todos los tiempos. Es por eso que cuando de terror se trata, todo mundo respeta su opinión y su gusto en películas de terror no es la excepción.

Las películas de terror favoritas de Stephen King

Les Diaboliques – Henri-Georges Clouzot, 1955

Les diaboliques, Francia, 1955 (Imagen: Cineteca Nacional)

“Les Diaboliques” es una película francesa de 1955 dirigida por Henri-Georges Clouzot. La película es un thriller psicológico que sigue a la esposa y amante de un director de una escuela secundaria que conspiran para asesinarlo.

Después de cometer el crimen y deshacerse del cuerpo, empiezan a experimentar una serie de eventos extraños e inexplicables que las llevan a dudar si realmente han logrado su cometido.

La película es considerada una de las mejores películas de suspense jamás realizadas y ha influido en muchos otros cineastas y películas. Fue protagonizada por actores franceses de renombre, como Simone Signoret, Vera Clouzot y Paul Meurisse, y se destacó por su habilidad para mantener al espectador en tensión y en constante estado de desconcierto.

La película también es conocida por su impactante final, que ha sido objeto de muchas interpretaciones y análisis. “Les Diaboliques” es una obra maestra del cine negro francés que sigue siendo relevante y emocionante en la actualidad.

Village of the Damned – , 1960

Village of the Damned – Wolf Rilla, 1960 (IMAGEN: Universitat de València)

“Village of the Damned” es una película británica de terror y ciencia ficción dirigida por Wolf Rilla en 1960. Está basada en la novela “The Midwich Cuckoos” de John Wyndham. La película es conocida por su representación inquietante de un grupo de niños nacidos de mujeres que han sido sometidas a una inexplicable hipnosis.

La trama se desarrolla en el tranquilo pueblo de Midwich, donde de repente todos los habitantes pierden el conocimiento durante varias horas. Pronto, se descubre que todas las mujeres en edad fértil en el pueblo están embarazadas, y que todos los bebés nacidos tienen ojos extraños y habilidades mentales inusuales.

A medida que los niños crecen, se convierten en seres inquietantes y peligrosos que manipulan a las personas a su alrededor para lograr sus objetivos. La película es una alegoría del miedo a la “otredad” y la pérdida de control, y se considera un clásico del género de terror y ciencia ficción.

Con su estilo de dirección minimalista y su atmósfera tensa, la película ha sido elogiada por su capacidad para crear una sensación de paranoia y misterio que mantiene a los espectadores en vilo hasta el final. Además, ha influido en otros trabajos de terror y ciencia ficción en las décadas posteriores a su estreno.

Duel – Steven Spielberg, 1971

Duel – Steven Spielberg, 1971 (IMAGEN: Universal Pictures)

“Duel” es una película de suspenso dirigida por Steven Spielberg y estrenada en 1971. La trama sigue a un conductor de automóvil que se encuentra en una carretera desierta en el desierto de California y se convierte en el objetivo de un misterioso y peligroso camionero. La película es conocida por su tensión constante y la sensación de claustrofobia, que se intensifica a medida que el conductor lucha por su vida contra su desconocido y hostil perseguidor.

La película fue producida por Universal Pictures como una película de televisión, pero su éxito llevó a su lanzamiento en cines. Fue aclamada por la crítica por su habilidad para crear una atmósfera de suspense y terror, así como por las actuaciones del reparto, especialmente la del actor Dennis Weaver en el papel principal.

El guion de la película, escrito por Richard Matheson, se basó en una historia corta del mismo nombre escrita por él mismo y publicada en Playboy en 1971. La música de la película, compuesta por Billy Goldenberg, también se destacó por su capacidad para crear tensión y anticipación.

The Changeling – Peter Medak, 1980

The Changeling – Peter Medak, 1980 (IMAGEN: Universal Pictures)

“The Changeling” es una película de terror canadiense dirigida por Peter Medak en 1980. La película sigue a un músico llamado John Russell, interpretado por George C. Scott, quien después de perder a su esposa e hija en un trágico accidente automovilístico, se muda a una antigua mansión victoriana en Seattle para escapar del dolor.

Pronto, comienza a experimentar eventos paranormales en la casa, como extraños ruidos y la aparición de una figura fantasmal en la ventana. John investiga y descubre que la casa tiene una historia siniestra, incluyendo el asesinato de un niño, y se une a una mujer llamada Claire para resolver el misterio detrás de los sucesos sobrenaturales.

La película es considerada como uno de los mejores ejemplos de cine de terror de la década de 1980, gracias a su atmósfera inquietante y a la actuación de George C. Scott. La película es un ejemplo de terror psicológico, con la mayoría de los sustos provenientes de la atmósfera inquietante y de la sugestión, en lugar de la violencia explícita.

Además, la película también tiene una gran banda sonora compuesta por Rick Wilkins que se suma al ambiente de tensión y suspenso de la película.

Stepfather – Joseph Ruben, 1987

Stepfather – Joseph Ruben, 1987 (IMAGEN: New Century Vista Film Company)

“Stepfather” es una película de terror y suspenso dirigida por Joseph Ruben y protagonizada por Terry O’Quinn, Jill Schoelen y Shelley Hack. La película fue lanzada en 1987 y sigue a un hombre llamado Jerry Blake, quien asume identidades falsas para casarse con mujeres y convertirse en el padrastro de sus hijos. Sin embargo, cuando su vida secreta es descubierta, Jerry comienza a mostrar su verdadera naturaleza psicótica y peligrosa.

La trama se centra en la vida de la familia de Stephanie, una adolescente que comienza a sospechar que su nuevo padrastro, Jerry, no es lo que aparenta ser. Stephanie investiga la verdadera identidad de Jerry y descubre que ha estado cambiando de nombre y familia durante años. Cuando intenta confrontarlo, Jerry se vuelve violento y comienza a perseguir a la familia.

“Stepfather” es considerada una película de culto por su impactante historia y la actuación impresionante de Terry O’Quinn como Jerry Blake. La película fue un éxito moderado en la taquilla y generó dos secuelas en 1989 y 1992. También se realizó un remake en 2009, aunque no tuvo el mismo impacto que la película original.

The Blair Witch Project – Daniel Myrick and Eduardo Sánchez, 1999

The Blair Witch Project – Daniel Myrick and Eduardo Sánchez, 1999 (IMAGEN: Primer Video)

“The Blair Witch Project” es una película de terror estadounidense de 1999, dirigida por Daniel Myrick y Eduardo Sánchez. La película sigue a tres estudiantes universitarios que viajan a una pequeña ciudad en Maryland para hacer un documental sobre una leyenda local conocida como la “Bruja de Blair”. Mientras exploran el bosque en busca de evidencia de la bruja, los estudiantes comienzan a experimentar fenómenos extraños y a sentirse perseguidos por una presencia desconocida.

La película se destacó por su estilo de “falso documental”, en el que se presenta como si fuera una película documental real, lo que la hace más realista y perturbadora. La película fue filmada en su mayoría con una cámara de mano y tenía un presupuesto muy bajo, lo que permitió a los directores ser creativos con su técnica y crear una sensación de realismo.

La película fue un gran éxito comercial y crítico, y se convirtió en un fenómeno cultural. Muchos espectadores creían que la película era en realidad un documental real, lo que aumentó su popularidad y su reputación como una película aterradora.

“The Blair Witch Project” es una película que se centra en el miedo psicológico y la tensión, en lugar de depender de la violencia gráfica y los efectos especiales. La película se enfoca en la creciente paranoia y el miedo de los personajes, y la audiencia se siente inmersa en su terror.

Deep Blue Sea – Renny Harlin, 1999

Deep Blue Sea – Renny Harlin, 1999 (IMAGEN: MovieStillsDB.com)

“Deep Blue Sea” es una película de terror y acción dirigida por Renny Harlin y estrenada en 1999. La trama sigue a un equipo de científicos que realizan experimentos con tiburones en un laboratorio submarino. Cuando un grupo de tiburones altamente inteligentes se escapa de su confinamiento, el equipo debe luchar por su vida mientras intentan encontrar una manera de detener a los tiburones y escapar del laboratorio.

La película se destaca por sus efectos especiales y su capacidad para crear una sensación de tensión constante. Los tiburones son impresionantes en su diseño y apariencia, lo que los convierte en una amenaza realista y aterradora. El reparto incluye a actores como Thomas Jane, Saffron Burrows, LL Cool J y Samuel L. Jackson, quienes ofrecen actuaciones convincentes y sólidas en sus roles.

Además de la tensión y la emoción, “Deep Blue Sea” también contiene elementos de comedia y drama, lo que la convierte en una película divertida y entretenida en general. La banda sonora, compuesta por Trevor Rabin, también es destacable y añade a la experiencia cinematográfica.

Final Destination – James Wong, 2000

Final Destination – James Wong, 2000 (IMAGEN: New Line Cinema)

“Final Destination” es una película de terror estadounidense dirigida por James Wong y estrenada en el año 2000. La trama sigue a un grupo de estudiantes de secundaria que, luego de sobrevivir a un accidente de avión, comienzan a morir uno a uno en circunstancias misteriosas y horribles.

La película se destaca por su concepto innovador y aterrador, que plantea la idea de que la muerte es una entidad que busca equilibrar el destino cuando alguien escapa de él por accidente. La película combina elementos de terror psicológico y gore, lo que la convierte en una experiencia escalofriante para los espectadores.

Su éxito se debe en gran medida a su concepto innovador, la combinación de elementos de terror y gore, y el excelente trabajo del reparto y el equipo de producción.

El elenco está encabezado por Devon Sawa, Ali Larter y Kerr Smith, quienes entregan actuaciones convincentes y emocionantes. La película tuvo un gran éxito en taquilla y dio lugar a varias secuelas, lo que demuestra su popularidad y capacidad para entretener y asustar a los espectadores.

Dawn of the Dead – Zack Snyder, 2004

Dawn of the Dead – Zack Snyder, 2004 (IMAGEN: MUBI)

“Dawn of the Dead” es una película de terror y acción dirigida por Zack Snyder, estrenada en 2004. Es un remake de la película homónima de George A. Romero, estrenada en 1978.

La trama sigue a un grupo de sobrevivientes que luchan por su vida durante un apocalipsis zombie. Los personajes se refugian en un centro comercial abandonado, donde intentan protegerse de los ataques de los zombies y establecer una comunidad segura. A medida que el tiempo pasa, los personajes deben enfrentar no solo a los zombies, sino también a las tensiones y conflictos internos del grupo.

La película es conocida por su estilo visual impactante y su ritmo acelerado. La dirección de Snyder crea una atmósfera tensa y llena de acción, mientras que la música de la banda sonora, compuesta por Tyler Bates, complementa la experiencia visual y acentúa la emoción de las escenas.

El reparto incluye a actores como Sarah Polley, Ving Rhames, Jake Weber y Mekhi Phifer.

The Descent – Neil Marshall, 2005

The Descent – Neil Marshall, 2005 (FOTO: MUBI)

“The Descent” es una película de terror dirigida por Neil Marshall y estrenada en 2005. La trama sigue a un grupo de mujeres aventureras que se adentran en una cueva inexplorada en los montes Apalaches de Estados Unidos. Sin embargo, su exploración se convierte en una lucha por la supervivencia cuando se dan cuenta de que no están solas en la cueva.

La película es conocida por su capacidad para crear una atmósfera tensa y claustrofóbica, que aumenta gradualmente a medida que el grupo se adentra más en la cueva. Los efectos especiales y el diseño de producción son notables, lo que ayuda a crear una sensación de peligro y amenaza constante. La trama también se enfoca en la psicología de los personajes y cómo el estrés y el miedo los afectan de manera diferente.

El reparto incluye a actrices como Shauna Macdonald, Natalie Mendoza y Alex Reid.La banda sonora, compuesta por David Julyan, también contribuye a la atmósfera tensa y emocional de la película.

The Strangers – Bryan Bertino, 2008

The Strangers – Bryan Bertino, 2008 (FOTO: Netflix)

“The Strangers” es una película de terror estadounidense dirigida por Bryan Bertino y estrenada en 2008. La trama sigue a una pareja que se encuentra en una casa de campo después de asistir a una boda. A medida que la noche avanza, la pareja comienza a ser atormentada por tres extraños enmascarados que parecen estar buscando algo.

La película se desarrolla en un ambiente inquietante y claustrofóbico, en el que los personajes están constantemente al borde del pánico. Los enmascarados no hablan, lo que los hace aún más aterradores y misteriosos, y sus motivaciones no quedan del todo claras.

Bertino se inspiró en una serie de crímenes reales para crear la historia, y la película está basada en el concepto de “terror en la vida real”, lo que significa que la trama está diseñada para parecer realista y posible. La tensión se va construyendo lentamente hasta que llega a un clímax violento y aterrador.

La actuación de los protagonistas, interpretados por Liv Tyler y Scott Speedman, es muy convincente, y el uso de la música y la iluminación contribuyen a crear un ambiente de miedo constante.

Crimson Peak – Guillermo del Toro, 2015

Crimson Peak – Guillermo del Toro, 2015 (FOTO: Legendary Pictures)

“Crimson Peak” es una película de terror gótico dirigida por Guillermo del Toro, estrenada en 2015. La trama sigue a una joven escritora estadounidense llamada Edith Cushing, interpretada por Mia Wasikowska, quien se enamora de un aristócrata británico llamado Thomas Sharpe, interpretado por Tom Hiddleston. Edith se muda con él y su hermana Lucille, interpretada por Jessica Chastain, a una mansión en ruinas en Inglaterra, llamada “Allerdale Hall”, conocida como “Crimson Peak”.

A medida que Edith explora la mansión, comienza a experimentar eventos sobrenaturales, y descubre la oscura historia detrás de la familia Sharpe y de la mansión en la que habitan. Mientras tanto, el padre de Edith, interpretado por Jim Beaver, intenta advertirla del peligro que corre en esa mansión.

Premiere Crimson Peak (GETTY IMAGES)

La película es conocida por su estética gótica, la cual se refleja en los elementos visuales, desde los vestuarios hasta los decorados de la mansión. La ambientación y la dirección artística son aspectos destacados de la película, creando una atmósfera inquietante y sombría, en la que se desarrolla la trama.

Además, la película cuenta con actuaciones sólidas por parte de su elenco, especialmente de Jessica Chastain, quien interpreta a la hermana de Thomas con un aire misterioso y siniestro.

The Witch – Robert Eggers, 2015

Anya Taylor Joy en The Witch (2015) (FOTO: Moviestore/Shutterstock)

“The Witch” es una película de terror psicológico de 2015 escrita y dirigida por Robert Eggers. La película se desarrolla en Nueva Inglaterra en el siglo XVII, y cuenta la historia de una familia puritana que vive en aislamiento en una granja, después de ser expulsados de su comunidad debido a desacuerdos religiosos.

La película está llena de simbolismo y temas oscuros, como la religión, la brujería y la histeria colectiva. La atmósfera es oscura y opresiva, con un estilo visual muy detallado que muestra la belleza y el horror del paisaje.

La actuación es impresionante, especialmente por Anya Taylor-Joy, quien interpreta a Thomasin, la hija mayor de la familia. Su interpretación es compleja y conmovedora, y su personaje es el centro de la historia, ya que se convierte en el objeto de sospecha y miedo por parte de su familia.

La música también juega un papel importante en la película, ya que ayuda a crear una atmósfera inquietante y tensa. La banda sonora, compuesta por Mark Korven, presenta sonidos antiguos y ritmos repetitivos que agregan una sensación de malestar y tensión.

The Autopsy of Jane Doe – André Øvredal, 2016

The Autopsy of Jane Doe – André Øvredal, 2016 (FOTO: Prime Video)

“The Autopsy of Jane Doe” es una película de terror estadounidense de 2016 dirigida por André Øvredal. La película sigue a los personajes principales, Tommy (interpretado por Brian Cox) y su hijo Austin (interpretado por Emile Hirsch), quienes son médicos forenses que trabajan en una pequeña ciudad de Virginia.

Una noche, les entregan el cuerpo de una mujer desconocida (interpretada por Olwen Catherine Kelly) para realizar una autopsia y determinar la causa de su muerte. Sin embargo, a medida que comienzan a examinar el cuerpo, descubren que algo siniestro y sobrenatural está sucediendo.

La película fue aclamada por la crítica por su atmósfera tensa y su capacidad para mantener al espectador en tensión hasta el final.

“The Autopsy of Jane Doe” es una película que mezcla el terror psicológico con elementos sobrenaturales, y es conocida por sus giros inesperados y escenas impactantes. Aunque tiene algunas escenas gráficas, la película no se basa en la violencia explícita para generar miedo, sino que se enfoca en la atmósfera y en la construcción gradual de la tensión.

Más películas recomendadas por Stephen King