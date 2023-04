“Te mandó Maru, mi amor”: así respondió AMLO a reclamos en Ciudad Juárez por tragedia migrante

(Foto: Twitter/@MaruCampos_G)

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue increpado por la tragedia que cobró la vida de 39 personas en una estación provisional del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, Chihuahua. Durante su visita al punto cero del incidente, decenas de individuos se manifestaron por justicia y lanzaron reclamas cuestionando directamente al mandatario quien responsabilizó a Maru Campos de estos.

Catalogado como uno de los incidentes más difíciles que ha vivido como presidente, AMLO se hizo presente en la ciudad fronteriza y ante las varias protestas que recibió, culpó a la gobernadora del estado de estar detrás. Durante uno de sus trayectos, el mandatario intercambió palabras con una mujer quien le pidió que México no actúe como los Estados Unidos en cuanto a la política migratoria.

Subido en una camioneta y con la ventana baja, el camino de López Obrador fue bloqueado momentáneamente por un grupo de personas y durante el diálogo con la mujer, se le escuchó decir:

“No somos iguales, mi amor. No nos confundas. (…) No provoquen, yo no lo hacía así, lo hacía de manera pacífica. Que se me hace que te mandó Maru, mi amor, te mandó Maru”.

Respuesta de AMLO a reclamos por tragedia migrante en Ciudad Juárez

María Eugenia Campos Galván o simplemente Maru Campos, como es mejor conocida, es gobernadora de Chihuahua desde septiembre de 2021 cuando tomó el cargo impulsada por el Partido Acción Nacional (PAN), una institución que se ha catalogado como parte de la oposición ante el dominio morenista en la Presidencia, Congreso y gubernaturas del país, por mencionar algunas.

En lo que va del sexenio presidencial, los panistas se han convertido en la segunda fuerza política de México con una numerosa lista de controversias y contraposiciones con el actual gobierno. Desde el PAN, las críticas a los miembros de Morena han sido múltiples con enfrentamientos directos entre sus representantes y los de Morena por su actuar como funcionarios.

Lo ocurrido en Ciudad Juárez no fue una excepción. Un día después de sucedido el incendio en la estación migratoria el gobierno del estado aseguró que tiene total disposición para cooperar y trabajar de manera interinstitucional en las investigaciones correspondientes. Sin embargo, la gobernadora Maru Campos aprovechó la mención para denunciar una falta de apoyo por parte de la Federación en el tema migratorio.

“Tenemos meses, ustedes lo saben, tenemos meses pidiéndole a la Federación, incluso solicitando apoyo internacional y ayuda internacional sobre el tema migratorio. (…) Quiero dejar completamente claro que esto (incendio) fue una situación del índole federal”, dijo Maru Campos en conferencia ante medios de comunicación el 28 de marzo.

Personal de emergencias informó que el siniestro habría sido intencional y se habría originado en el interior del edificio. (Twitter/@AlfredoAlvarezz)

Segunda mayor tragedia del sexenio de AMLO

A poco más de cuatro años de haber tomado el cargo, el presidente se encuentra frente al segundo momento más difícil de su sexenio. El mandatario reveló que lo ocurrido en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, el pasado 27 de marzo le “partió el alma”.

Con ello, ya son dos los sucesos que el propio AMLO ha señalado como los más difíciles como jefe del Ejecutivo. El primero, apenas al comienzo de su mandato cuando en enero de 2019 se registró una explosión en un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Tlahuelilpan, Hidalgo, que cobró la vida a más de un centenar de personas.

Ahora, con lo sucedido en la ciudad fronteriza donde perecieron 39 migrantes tras incendiarse el recinto, comentó: “Doloroso para mucha gente. Lo confieso, me ha dolido mucho y me ha dañado. Yo he tenido momentos difíciles, el más difícil fue el de la explosión de Tlahuelilpan, ese ha sido el acto más duro y el que más me ha afectado anímicamente, y luego este. Este me conmovió, me partió el alma”.