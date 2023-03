¿No “llegas a la quincena”? No seas parte de la estadística

Claudine Moya Ponce, académica de la Facultad de Empresariales de la Universidad Panamericana (Infobae)

Con la inflación creciendo, es cada vez más común escuchar “no llego a la quincena”, es decir, que no alcancemos a cubrir nuestros gastos. Sin embargo, todos sabemos que no es un problema nuevo: según un estudio de la OCDE de 2018, al 55% de los mexicanos encuestados no les alcanzaba su sueldo. Lo mismo muestran estudios anteriores.

Quizá estés pensando que la causa son los bajos sueldos. Pero, si el problema se resolviera con un mejor sueldo, ¿por qué sólo el 37% de los brasileños no llega a la quincena si, en cifras del 2018, su ingreso promedio mensual (4,593.08 dólares) no era muy distinto del de los mexicanos (4,340.58 dólares)? Además, los problemas financieros no son exclusivos de las clases bajas, hay sobrados ejemplos de deudas y embargos entre la población de clase media-alta.

No es cuanto ganas, sino cómo gastas

Si no planeas tus gastos conforme a tus ingresos, no habrá sueldo que te alcance. La clave, para no ser de los que no llegan a la quincena, es planear nuestras finanzas. La Planeación financiera es una herramienta para hacer un uso eficiente de tu dinero, al programar cuándo y en qué gastar, según tus objetivos y necesidades.

¿Cuáles son tu objetivos profesionales y familiares? ¿Cuál es su monto? ¿Cuál es tu capacidad de ahorro? ¿En cuánto tiempo puedes alanzar tus objetivos? ¿Qué monto de gastos puedes reducir para llegar a tus metas? Si no puedes responder a estas preguntas con cifras y fechas, entonces eres candidato(a) a ser parte de la estadística: de ese 55% que no llega a la quincena.

Una adecuada planeación financiera pasa por dar respuesta a las preguntas anteriores con ayuda de un presupuesto. Puede sonar complicado, pero no lo es. A continuación, te doy una guía básica:

Paso 1: Define objetivos profesionales y familiares para 2 a 3 años

A más de la mitad de los mexicanos no les alcanza el sueldo (Cuartoscuro)

Indica: qué quieres lograr, en qué medida y para cuándo.

Ejemplos:

Ahorrar $500,000 para la escuela de mi hijo(a), para junio de 2026.

Reunir $40,000 para el diplomado en análisis de datos en la escuela a más tardar en marzo de 2023.

No sirve decir: “Ahorrar para la escuela de mi hijo(a)”; si no sabes cuánto ni para cuándo, no sabrás cuánto ahorrar cada mes, ni si tu meta es factible.

Paso 2: Identifica tu situación financiera actual

Elabora un presupuesto de al menos 6 meses, como el que muestro abajo (de sólo 3 meses por cuestión de espacio), donde registres ingresos y gastos:

Separa ingresos fijos, de aquellos cuyo monto y/o frecuencia varía de un mes a otro.

Separa los gastos indispensables de los no indispensables.

Incluye el pago de deudas como indispensable; primero se pagan deudas y después se ahorra.

No olvides los “gastos hormiga”: consumos que crees que no afectan tus finanzas, por ser de monto reducido, como el café o golosina que consumes casi a diario.

Paso 3: Ajusta tus gastos para incrementar tu capacidad de compra y ahorro

Unos cuantos pasos para sacarle el mejor provecho a tu dinero (Archivo)

Reduce o elimina gastos no indispensables hasta que juntes para el fondo de imprevistos y/o para tus metas de ahorro. Si lo anterior no es suficiente, el presupuesto te ayuda a identificar cuánto más necesitas ganar y, con ello, planear qué hacer para incrementar tus ingresos.

Paso 4: Contempla un fondo para imprevistos

Debe ser de al menos una vez el promedio de tus gastos necesarios o del monto de los deducibles de tus pólizas de seguros. Si no estás amparado por ninguna póliza de seguro, entonces el fondo debe ser del doble. Sin embargo, ante ciertos imprevistos no hay fondo de imprevistos que alcance; de ahí la importancia de estar asegurado.

Reúne poco a poco tu fondo para imprevistos, sobre todo si estás muy endeudado. Aun así, corres el riesgo de endeudarte más si surge un imprevisto que no puedas cubrir.

Paso 5: Establece metas de ahorro, según tu capacidad de ahorrar

La capacidad de ahorro es la cantidad máxima que puedes ahorrar al mes, sin dejar de cubrir tus gastos necesarios y no necesarios. Según tus objetivos (Paso 1) y tu capacidad de ahorro, fija una cantidad mensual que debas ahorrar para reunir el monto de tu meta.

Si tu meta es ahorrar $40,000 en un año y tu capacidad de ahorro es de $2,000 entonces no podrás lograr tu meta, pues te tomaría 20 meses reunir dicha cantidad. Alternativas: reduce tus gastos, aplaza tu meta, busca una beca o toma el diplomado en otra escuela.

Paso 6: Actualiza el presupuesto

¿No llegas a final de quincena? Más de la mitad de los mexicanos tienen el mismo problema (REUTERS/Marcos Brindicci)

Fija un día a la semana para anotar los gastos realizados en el presupuesto y compáralos con los presupuestados. De preferencia hazlo antes del fin de semana, que es cuando más se gasta sin pensar. Si te excediste en tus gastos, reflexiona sobre la causa y ajusta el presupuesto.

Si gastaste menos, asígnalo a pagar deudas, a cumplir el fondo de imprevistos y al ahorro; en ese orden.

Sé disciplinado(a)

Sigue el presupuesto y realiza el paso 6 sin falta, de lo contrario, no sirve de nada. Ten paciencia, la planeación financiera es un hábito; todo comportamiento nuevo toma, al menos, dos semanas para volverse hábito.

Date “gustitos” sólo si no tienes deudas, si tu fondo de imprevistos está completo y si no afectas tus metas de gasto y/o ahorro de meses posteriores.

Evita el fatalismo

Si notas que tu presupuesto te obliga a ajustar tus metas: ¡alégrate! Tienes la herramienta para hacer que tus metas sean factibles. Tienes dos opciones: (1) planear y tomar las riendas de tus finanzas para lograr tus metas, o (2) gastar más de lo que ganas y ser parte de ese 55% de mexicanos que no llegan a la quincena.

Tú decides si quieres ser parte de las estadísticas.

Ejemplo de presupuesto

*Catedrática de la Universidad Panamericana