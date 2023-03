Natalia Alcocer fue hospitalizada de emergencia tras detención

La actriz hizo un llamado a Claudia Sheinbaum y Omar Gacía Harfuch

Natalia Alcocer fue hospitalizada emergencia durante la mañana del martes 28 de marzo minutos después de ser detenida por elementos de seguridad afuera de un juzgado familiar de la Ciudad de México por supuestamente no haber presentado a sus dos hijas menores -fruto de su relación con Juan José Chimal- en la dirección de convivencia conforme se habría establecido en un acuerdo previo.

De acuerdo con información recuperada por Venga la Alegría, cuando la intérprete custodiada por policías llegó al Centro de Sanciones Administrativas presentó fuertes contracciones por su embarazo de siete meses y medio, razón por la cual tuvo que se trasladada a un nosocomio. Tras una revisión médica, Natalia sostuvo una videollamada con el programa donde contó:

“Me da mucho coraje porque hubo un punto en el que yo sentí que había fallado, que no había logrado proteger a mi bebé y mientras estaba teniendo contracciones lo llegue a gritar en la ambulancia: ‘No lo voy a permitir, no te voy a regalar otro bebé, no me vas a matar otro bebé'... estamos los dos muy bien”, declaró en referencia al supuesto maltrato que vivió con su expareja.

De esta manera aseguró que se encuentra estable tras el susto que se llevó y puso sobre la mesa la posibilidad de que su arresto fuera parte de un acto de corrupción orquestado por Juan José Chimal: “No le da dinero a mis hijas para que tengan una buena vida por seguir molestando a la mamá de sus hijas”.

Mientras Natalia estaba en revisión médica alguno de sus seres queridos tomó su cuenta de Instagram para compartir detalles sobre su estado de salud ante la detención: “Gracias a todos los que han estado al pendiente de Natalia. Está hospitalizada y por fin estable al igual que el bebé. Como saben, ella es una guerrera y mañana claro que se llevará a cabo la audiencia en contra de su agresor que hasta el día de hoy la sigue violentando”.

Esto no es por Natalia, es por todas las mujeres que son violentadas y puestas en emboscadas por sus agresores sin importar sus menores hijas. La lucha de egos no es algo que este en la mesa. Como siempre lo hemos demostrado, nuestra meta es el bienestar de las niñas y en estos momentos de Natalia y el bebé.

Y es que Natalia Alcocer tenía programada una audiencia este miércoles 29 de marzo por la denuncia de violencia que interpuso en contra de su expareja. Fue así que pese a las complicaciones que presentó por su embarazo, decidió asistir con la intención de terminar de una vez por todas con el proceso legal.

“Buenos días, vikingos. Gracias por todo su apoyo ayer, ya vamos en camino a entrar a audiencia de lo penal con indicaciones del doctor, obviamente reposo, pero seguir siendo fuerte, seguir sonriendo como me dice: ‘Todos queremos seguir viendo a esa Natalia que siempre sonríe (...) Tienes que seguir demostrando lo que eres y acabar ya con esta lucha’, entonces aquí vamos”, contó en sus instastories.

Y, durante la entrevista que cedió para el matutino de TV Azteca, mencionó que seguirá luchando por encontrar justicia tanto para ella como para sus dos hijas menores.

“Estoy luchando con un titán, pero solamente estoy demostrando de lo que estamos hechas las mamás y no voy a permitir que este hombre me vuelva a violentar de alguna forma”, declaró ante las cámaras de VLA.

Cabe mencionar que previo a las audiencias la actriz mandó un mensaje público a su expareja para pedirle terminar con el problemas que los tiene en juzgados en pro de sus hijas, pero no habría recibido respuesta alguna.