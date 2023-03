Natalia Alcocer fue detenida tras salir de un juzgado en CDMX

(Captura Instagram: @nataliaalcoceroficial)

Natalia Alcocer, actriz que en fechas recientes había denunciado a su exesposo de presunta violencia intrafamiliar, fue detenida este 28 de marzo.

Fue a través de una publicación de Instagram donde la presentadora narró cómo se desarrollaron los hechos e hizo un llamado a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y al secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch.

“Saliendo de juzgados me van a arrestar. Me están arrestando, me están esperando”, se le escuchó decir en primera instancia.

En el video se observa el momento en que la famosa le preguntó a a los elementos policiacos los motivos por los cuales la querían detener, a lo que ellos respondieron que se debía a que aparentemente no presentó a sus hijos a la convivencia familiar.

La actriz expresó los maltratos que ha vivido de parte de su ex pareja (Foto: Instagram/@nataliaalcoceroficial)

Asimismo, los agentes de seguridad le mostraron lo que aparentemente era la orden de aprehensión y la artista se mostró desconcertada.

“Me van a arrestar 12 horas. No me han notificado porque ya no vivo en ese domicilio”, puntualizó.

*Información en desarrollo