Salud de Paquita la del Barrio empeoró; prepara su último palenque

Paquita la del Barrio fue sometida a un tratamiento de salud muy especial

Según el manager de Paquita la del Barrio, la salud de la intérprete de Rata de dos patas empeoró luego de que tuvo que tomarse un descanso. En febrero, la cantante tuvo complicaciones de salud al grado de tener que cancelar uno de sus conciertos.

Este concierto sería junto a la banda de regional mexicano El Recodo; sin embargo, tras este percance, Ana Bárbara tuvo que sustituirla. Paquita la del Barrio fue hospitalizada por fuertes dolores relacionados con la ciática.

El representante de la intérprete de Tres veces te engañé declaró a los medios de comunicación que ella estaba sometiéndose a un tratamiento para mejorar su estado de salud, y que estaba haciendo lo posible para volver a los escenarios.

“Doña Paquita se está sometiendo a un tratamiento médico para restablecer su salud, combatir su problema de ciática y así poder regresar a los escenarios” explicó su manager. Asimismo, contó que la cantante estaba sumamente desequilibrada, que no dormía bien, y que además de no comer a su horas, lo hacía en cantidades muy pequeñas: “Mal comía, no dormía sus horas, de pronto se dormía a las cuatro de la mañana”.

Del mismo modo, el representante explicó que la causa de que la intérprete dejara de comer como usualmente lo hacía y en las cantidades ideales para su salud, era la presencia de una ulcera.

Asimismo, el manager de la querida cantante explicó cómo es el tratamiento al que está siendo sometida, mismo que su médico de cabecera le recetó por un mes. Según el representante, Paquita la del Barrio tiene que tener oxigenación las 24 horas del día, además de un descanso total que le ayude a recuperar salud y sus fuerzas.

Del mismo modo, la cantante está regulando sus horas de sueño a lo habitual, de la misma forma que sus comidas. “Está durmiendo a sus horas, cosa que me da mucho gusto”, explicó, “Está comiendo 3 veces al día, que ella ya no lo venía haciendo”. Esto es un gran cambio con respecto a los hábitos que la tenían más enferma.

La salud de Paquita la del Barrio también afectó su habilidad para caminar y moverse, situación que la ha orillado a hacer uso de una silla de ruedas, misma que incluso llevaba a los conciertos. Esta condición ha sido muy difícil de asimilar para ella: no obstante, la gente que la rodea trata de hacerla sentir mejor al respecto. “Poco a poco le ha perdido el miedo a esto”, dijo su representante.

El manager dijo que lo importante era que el público de Paquita la del Barrio entiende las complicaciones de la cantante, y que comprende su situación de salud. Asimismo, que lo que importa es su voz, cosa que en ella sigue intacta. Puede cantar sentada para todos sus admiradores.

De la misma manera, se anunció que el último palenque de Paquita la del Barrio será aquel que acontezca en la próxima Feria Internacional del Caballo, en Texcoco, el 1 de abril del 2023. Se espera, que para entonces la salud de la cantante esté mucho más estabilizada.

En su momento, su manager declaró: “Dadas las condiciones de salud, creo que va a ser el último palenque que la señora va a hacer, ya solo vamos a estar haciendo auditorios, teatros, lugares con mucha más facilidad por la situación de salud de ella, en la ciática. Va a ser una noche muy especial”.

Sobre los chismes sobre la muerte de la cantante, Paquita la del Barrio dijo que no le molestaban y se lo toma con calma. “Se ríe, dice ‘entre más me maten, más vida voy a tener’”.